Som 58-åring står hun på ski i et usannsynlig antrekk og trosser aldersrelaterte normer.

Kroppspositiv
Mens vi hutrer og tar på oss lag med klær, legger en kvinne i femtiårene av seg skidressen for å gli gjennom puddersnøen i et heldrakt. Ved å legge av seg fleece og avsløre kroppen som samfunnet dømmer så hardt, kurerer hun spontant vår frykt for aldring. Det minste man kan si er at denne familiemoren er fryktløs.

Å stå på ski ned bakkene uten dress, en kraftfull gest

Midt på vinteren binder vi oss inn til halsen og sørger for at ingen hud blir utsatt for kulde. Denne termiske regelen er spesielt viktig i stolheiser og uberørte bakker, der koselige skidresser og ullluer er essensielle.

Noen modige sjeler trosset imidlertid kuldegradene iført bare det aller nødvendigste. Slik var tilfellet med en 58 år gammel mor som sto nedover Matterhorn-bakkene i et antrekk som føles mer hjemme på sandstrender enn i snødekt terreng. I toppform kastet kvinnen, som tydeligvis ikke forstår ordet «leddgikt», seg mellom grindene i et naturlig tettsittende antrekk. Med en forfriskende holdning viste hun frem sine skiferdigheter til de andre skiløpernes forbauselse.

En scene som sender frysninger nedover ryggraden vår på den andre siden av skjermen, men fremfor alt en som fordriver frykten for tidens gang. Det er umulig å forbli uberørt av en slik demonstrasjon av selvtillit. Denne moren, som beviser at ungdommen først og fremst bor i sinnet, virker fullstendig upåvirket av utenlandske meninger. I et samfunn som ser på en kvinnes alder som en utløpsdato, gir dette uhemmede bildet oss fornyet håp.

Ikke bare en morsom utfordring, men en utfordring mot påbudene

I skianleggene hengir en håndfull våghalser, tilsynelatende upåvirket av kulden, seg til denne tidsfordriven uten riktig vinterutstyr. Disse menneskene bytter vinterklærne sine med sommerklærne sine på de snødekte toppene. Det er en måte for dem å oppleve denne vintersporten for første gang og teste kroppens motstandskraft mot de lave temperaturene.

Bortsett fra at denne tøffe moren ikke gjorde det for å følge en trend eller for å ta på seg en gal utfordring. Hun lyttet rett og slett til sin indre stemme: den vi desperat prøver å stilne. Det er det som ofte kalles «fri vilje». Mens kvinner i femtiårene ofte er usynlige i det offentlige rom, vet ikke denne pensjonisten hva diskresjon betyr. Hun lager mye lyd der samfunnet forventer beskjedenhet eller tilbakeholdenhet. Og hvis hun rødmer, er det ikke av skam, men rett og slett av kulde.

Et vakkert eksempel på selvaksept

Hver sving på banen, hvert latterutbrudd til tross for den iskalde vinden, blir en liten seier over alderens og den fysiske perfeksjonens påbud. Ved å legge av seg lag med klær så vel som mentale barrierer, inspirerer hun oss til å revurdere hva det egentlig vil si å «eldes med grasiøsitet».

Å akseptere kroppen sin betyr også å forstå at selvtillit ikke er forbeholdt yngre generasjoner. Det handler ikke om å trosse kulden for å få ære eller sammenligne seg med magasinmodeller: det er en dypt personlig handling, en måte å feire kroppen sin slik den er, her og nå. Og dette budskapet gir ekstra sterk gjenklang i en tid der vi stadig bombarderes med remedier mot aldring.

Til syvende og sist lærer denne historien oss at alder bare er et tall , og at den største luksusen er å være tro mot seg selv. Ungdom handler ikke om glatt hud eller svulmende muskler, men om nysgjerrighet, dristighet og livsglede.

Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
