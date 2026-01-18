Nadia Aboulhosn, pluss-size-modellen som omdefinerer mote på sin egen måte

Nadia Aboulhosn, en pluss-size-modell født i Orlando, Florida, omdefinerer inkluderende mote med sin stil og aktivisme for kroppspositivitet. Hun er av libanesisk-amerikansk avstamning og har over 700 000 følgere på Instagram hvor hun deler mote-, skjønnhets- og livsstilsinnhold, og inspirerer tusenvis av kvinner til å omfavne alle kroppsformer.
En selvlært start innen mote
Som 22-åring flyttet Nadia til Harlem i New York, og lanserte bloggen sin i 2010 for å uttrykke sin lidenskap for mote, og avviste elitistiske standarder etter å ha blitt avvist av FIT. Hennes første fotoshoot med Seventeen Magazine for en «kurvete»-seksjon markerte hennes inntreden i moteverdenen, etterfulgt av en seier i American Apparel Model Competition. Hun var deretter modell for publikasjoner som Vogue Italia, Cosmopolitan og Marie Claire, og dukket opp i kampanjer for merker som Addition Elle og Boohoo.
Se dette innlegget på Instagram
En karriere som engasjert designer
Nadia utmerker seg innen design med en kapselkolleksjon for høsten 2015 (14 plagg i størrelsene 12–24, minimalistisk og militærinspirert) presentert på New York Fashion Week og solgt hos Lord & Taylor. Hun lanserte lårhøye støvletter designet for fyldigere lår – en suksess som ble utsolgt to ganger – og kolleksjoner for Boohoo Plus, som beviser at mote bør passe alle kroppstyper. Hun dukker også opp i videoer som «everyBODYisflawless» for å fremme selvaksept.
Se dette innlegget på Instagram
Kulturell innflytelse og påvirkning
Nadia er en pioner innen kroppspositivitet og samarbeider med H&M, Pat McGrath og Lord & Taylor, og er vertskap for konferanser som Create and Cultivate. Hennes betalte app tilbyr podkaster og eksklusivt innhold, noe som styrker fellesskapet hennes rundt selvaksept og kvinnelig entreprenørskap. Som 37-åring er hun en ledende stemme for en mer mangfoldig bransje, langt unna stereotypiene om «modelltynne» figurer.
Kort sagt, Nadia Aboulhosn legemliggjør en moterevolusjon: tilgjengelig, inkluderende og autentisk, hun beviser at stil overskrider størrelse og alder. Hennes reise fra selvlært til ikon inspirerer kvinner til å omfavne kroppene sine og diktere trender, noe som tvinger bransjen til å utvikle seg mot større inkludering.