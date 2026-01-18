Nadia Aboulhosn, pluss-size-modellen som omdefinerer mote på sin egen måte

Nadia Aboulhosn, en pluss-size-modell født i Orlando, Florida, omdefinerer inkluderende mote med sin stil og aktivisme for kroppspositivitet. Hun er av libanesisk-amerikansk avstamning og har over 700 000 følgere på Instagram hvor hun deler mote-, skjønnhets- og livsstilsinnhold, og inspirerer tusenvis av kvinner til å omfavne alle kroppsformer.

En selvlært start innen mote

Som 22-åring flyttet Nadia til Harlem i New York, og lanserte bloggen sin i 2010 for å uttrykke sin lidenskap for mote, og avviste elitistiske standarder etter å ha blitt avvist av FIT. Hennes første fotoshoot med Seventeen Magazine for en «kurvete»-seksjon markerte hennes inntreden i moteverdenen, etterfulgt av en seier i American Apparel Model Competition. Hun var deretter modell for publikasjoner som Vogue Italia, Cosmopolitan og Marie Claire, og dukket opp i kampanjer for merker som Addition Elle og Boohoo.

En karriere som engasjert designer

Nadia utmerker seg innen design med en kapselkolleksjon for høsten 2015 (14 plagg i størrelsene 12–24, minimalistisk og militærinspirert) presentert på New York Fashion Week og solgt hos Lord & Taylor. Hun lanserte lårhøye støvletter designet for fyldigere lår – en suksess som ble utsolgt to ganger – og kolleksjoner for Boohoo Plus, som beviser at mote bør passe alle kroppstyper. Hun dukker også opp i videoer som «everyBODYisflawless» for å fremme selvaksept.

Kulturell innflytelse og påvirkning

Nadia er en pioner innen kroppspositivitet og samarbeider med H&M, Pat McGrath og Lord & Taylor, og er vertskap for konferanser som Create and Cultivate. Hennes betalte app tilbyr podkaster og eksklusivt innhold, noe som styrker fellesskapet hennes rundt selvaksept og kvinnelig entreprenørskap. Som 37-åring er hun en ledende stemme for en mer mangfoldig bransje, langt unna stereotypiene om «modelltynne» figurer.

Kort sagt, Nadia Aboulhosn legemliggjør en moterevolusjon: tilgjengelig, inkluderende og autentisk, hun beviser at stil overskrider størrelse og alder. Hennes reise fra selvlært til ikon inspirerer kvinner til å omfavne kroppene sine og diktere trender, noe som tvinger bransjen til å utvikle seg mot større inkludering.