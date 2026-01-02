«I år velger jeg meg selv»: nyttårsforsettet som dukker opp overalt i 2026

Tre ord, ett løfte og et friskt pust for å starte året. Hvis du har skrollet gjennom sosiale medier tidlig i januar 2026, har du utvilsomt kommet over det. Uttrykket «I år velger jeg meg selv» har dukket opp som et mantra, delt av folk som er lei av å tilpasse seg, falme inn i bakgrunnen eller overtilpasse seg.

Forsetter som endelig ser innover

Nyttårsforsetter har lenge vært synonymt med kontroll og prestasjon. Kroppen måtte korrigeres, transformeres. Kalenderen, fylt til randen. Suksess, målt i tall. I 2026 snur trenden sakte, men sikkert. Forpliktelsene du påtar deg overfor deg selv blir mildere, mer bevisste og fremfor alt mer respektfulle.

Å velge seg selv betyr for eksempel å bestemme seg for å lytte til kroppen sin slik den er i dag, uten å dømme den eller forsøke å straffe den. Det betyr å innta en kroppspositiv holdning, og erkjenne at verdien din verken avhenger av figuren din eller av konstant produktivitet. Det betyr også å akseptere dine begrensninger, både fysiske og emosjonelle, og forstå at de er legitime.

Å si «nei» uten å rettferdiggjøre seg selv, ta et skritt tilbake fra utmattende historier, eller legge like mye vekt på mental helse som på utseende: dette er det nye ansiktet til nyttårsforsetter.

En dynamikk forsterket av sosiale nettverk

Dette ønsket om å prioritere seg selv gir gjenklang på nettet. På Instagram, TikTok og X (tidligere Twitter) florerer innhold rundt personlige grenser, varseltegn i forhold og atferd som ikke lenger tolereres. Du finner lister over «hva jeg ikke lenger vil gjøre for å bli elsket», historier om modige karriereendringer og attester fra folk som har begynt i terapi.

Disse offentlige uttalelsene bidrar til å normalisere valg som lenge har blitt oppfattet som radikale: å slutte i en jobb som tapper en for mening, distansere seg fra et giftig forhold, eller roe ned tempoet uten skyldfølelse. Å velge seg selv betyr ikke å knuse andre, men å bygge mer balanserte forhold der hver person eksisterer fullt ut.

Et slagord som omsettes til konkrete handlinger.

Bak denne utbredte frasen skjuler det seg sjelden en stor, plutselig omveltning. Å velge seg selv innebærer ofte en rekke små avgjørelser. Du kan bestemme deg for å konsultere en profesjonell for å bedre forstå dine følelsesmessige mønstre. Du tillater deg selv å tilbringe tid alene, uten å måtte forklare deg selv. Du revurderer forholdet ditt til jobb, og prioriterer mening fremfor overdreven forpliktelse.

Denne tilnærmingen innebærer også å undersøke visse dypt inngrodde vaner: den konstante søken etter bekreftelse, ignorering av tegn på utmattelse, eller et komplisert forhold til egen kropp og mat. I en kroppspositiv tilnærming handler det ikke om å kontrollere seg selv mer, men om å dyrke selvmedfølelse i alle dens dimensjoner.

Populariteten til «I år velger jeg meg selv» i 2026 avslører et kollektivt vendepunkt. Etter årevis med forsøk på å tilpasse meg, bevise meg selv og berolige andre, tar mange et skritt tilbake. Du søker ikke lenger ekstern godkjenning, men indre samordning. Dette nyttårsforsettet lover ikke et «perfekt år», det lover noe bedre: et år med mer respekt for ditt eget tempo, din kropp og din følsomhet. Et år hvor du lærer, kanskje for første gang, å virkelig leve opp til ditt eget potensial.