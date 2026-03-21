Å tro at du ikke har talent: hvordan stilne den kritiske lille stemmen

Sport, kunst, intellektuelle sysler, gjør-det-selv-prosjekter. Du har prøvd alt, men du utmerker deg ikke i noe. Selv om venner og familie alle har en favorittaktivitet og til og med konkurrerer, har du ikke noe talent å skryte av. Du prøver nye hobbyer i håp om å oppdage et talent for strikking eller sjakk, men forsøkene dine forsterker bare usikkerheten din. Den eneste tidsfordrivet du er uslåelig i er å imitere Calimero, og det er på tide at det endrer seg.

Talent er ikke nødvendigvis «spektakulært».

Danser du? Du har to venstreføtter. Tegner du? Du har ikke nok fantasi til denne kreative aktiviteten. Synger du? Ja, men bare på badet. Gitar? Du holder på å knekke en streng hver gang du berører den. Poesi? Ditt siste poesiforsøk går tilbake til ungdomsskolen, og det var ikke akkurat genialt. Matlaging da? Du ødelegger hver rett du prøver. Hvorfor ikke teater da? Du risikerer å få tomater kastet etter deg etter hver forestilling. Til slutt, etter å ha vurdert situasjonen din, kommer du til denne triste konklusjonen: «Jeg har ikke talent.»

Når du deltar i kreative workshops med vennene dine, føler du deg som en utenforstående. Og selv om dine kjære prøver å berolige deg ved å støtte din «abstrakte», «gale vitenskapsmann»-stil, føler du deg utilstrekkelig blant vidunderbarn. La oss først gå tilbake til det grunnleggende. I ordboken er talent en naturlig eller ervervet evne innen et felt eller en aktivitet. Så du trenger ikke å vite hvordan du spiller fotball som Mbappé eller rivalen Beyoncé for å besitte det.

Med andre ord, det å legge merke til når vennen din ikke føler seg bra uten at hun sier det er et talent, akkurat som å få folk til å le i anspente øyeblikk eller å klippe plenen jevnt. Men i et samfunn som stadig tilber prestasjoner og bare belønner de som er involvert i mesterskap og konkurranser, har vi en tendens til å bagatellisere disse små gavene. «Fordi det er 'lett' å bruke talentet vårt, antar vi at det vi oppnår ikke er ekstraordinært. Ja, i oppveksten vår er prestasjoner fortjent; du må anstrenge deg for å oppnå det», forklarer Christian Sempéres, en personlig utviklingscoach.

Talentet ligger i hver og en av oss.

Du har riktignok ikke dusinvis av medaljer hengende på veggen, og heller ikke trofeer utstilt i leiligheten din. Den eneste konkurransen du noen gang har deltatt i var terrengløpet mellom skolene, som var obligatorisk. Foreldrene dine prøvde å finne litt talent i deg, men uten hell. Likevel er det ingen vits i å synes synd på deg selv eller misunne vennene dine, som ser ut til å gjøre alt de berører til gull.

Til syvende og sist handler alt om tankesett. Som Flaubert så treffende sa det: «For å ha talent må man være overbevist om at man besitter det.» Med andre ord må du tro på deg selv for å se talent der du minst venter det. Talent er ikke bare en ferdighet; det er en sinnstilstand. Sanger Ed Sheeran sa at han hadde «begrenset talent som barn», og i dag fyller han konsertsaler og selger millioner av plater. Med andre ord er alt som trengs det mentale gjennombruddet for å gjenkjenne talentet ditt, uansett hvor skjult det måtte være.

Legger du merke til detaljer som andre overser? Det er et talent: et skarpt øye for detaljer. Kan du tyde instruksjoner med et raskt blikk? Det er et tegn på et logisk sinn. Har du en frodig hage? Det er et talent: du har grønne fingre. For å sette ting i perspektiv kan du se programmet «France's Got Talent». Du kan se erfarne sirkusartister, spaghettiakrobater eller dansere som koreograferer jingler.

Å verdsette sine egne talenter daglig

Utover å bare identifisere dem, er det viktigste å lære å dyrke dem og vise dem frem i hverdagen. Det handler ikke nødvendigvis om å strebe etter perfeksjon eller offentlig anerkjennelse, men om å erkjenne at hver handling, hver ferdighet, selv den minste, har verdi. Å merke seg sine suksesser, uansett hvor små , bidrar til å styrke selvtilliten og forandre ens oppfatning av sine evner.

Å ta seg tid til å feire talentene dine, enten det er å knytte kontakt med andre, organisere boarealet ditt eller løse et praktisk problem, lar deg fokusere på dine styrker i stedet for dine svakheter. Med denne tilnærmingen slutter begrepet talent å være et fjernt konsept forbeholdt eliten og blir en konkret kilde til personlig tilfredsstillelse. Litt etter litt blir disse handlingene, disse ferdighetene, et håndfast bevis på at du alltid har hatt evnen til å gjøre en forskjell, om enn diskret.

Talent handler ikke bare om å kunne gjengi en sang på gehør uten en eneste feil tone eller å produsere museumsverdige verk. Det er noen ganger mer subtilt, mindre synlig, men når det først er oppdaget, forvandler det oppfatningen . Nei, du er ikke en antihelt, men en helt i fornektelse.