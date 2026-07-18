Etter å ha blitt kritisert for utseendet sitt, fordømmer denne moren de «grusomme» kommentarene.

Sosiale medier kan være en fantastisk kilde til utveksling ... men også et ynglested for fordømmelse. Brittany Born, en amerikansk innholdsskaper og mor, opplevde dette på nært hold etter å ha mottatt en strøm av sårende kommentarer om utseendet sitt og rollen som mor. I stedet for å tie, bestemte hun seg for å forvandle denne prøvelsen til et budskap om aksept og vennlighet.

En bølge av kritikk om utseendet hennes og morsrollen

Brittany Born, som er vant til å dele hverdagen sin og turene sine til Disney World, fortalte nylig People magazine at hun hadde vært mål for en rekke ondsinnede kommentarer. Noen internettbrukere angrep utseendet hennes, mens andre stilte spørsmål ved foreldrerollen hennes. For henne er disse angrepene en påminnelse om en ofte glemt virkelighet: bak hver skjerm finnes det et menneske. Brittany Born forklarer at ingen ønsker å lese ydmykende bemerkninger om kroppen sin eller høre at de er en dårlig forelder.

Å ta seg tid til seg selv gjør deg ikke til en dårlig forelder.

Noe av kritikken gjaldt hennes soloturer til Disney. Flere internettbrukere kritiserte henne for å reise uten barna sine, og følte at hun forsømte familien sin. Brittany Born er imidlertid ivrig etter å sette ting i perspektiv. Hun forklarer at hun også organiserer mange turer med barna sine, og at disse soloøyeblikkene rett og slett er pauser for å lade opp. Hun jobber hjemmefra mens hun hjemmeskoler barna sine, og tilbringer mesteparten av tiden sin med familien. Ifølge henne reduserer ikke en pause kjærligheten hun har for sine kjære; snarere tvert imot.

Bryter ned stereotypier om kurvede kvinner

Utover spørsmålet om morsrollen, mener Brittany Born at fysikken hennes gir næring til visse fordommer. Som innholdsskaper for pluss-size forfekter hun et autentisk image og omfavner sitt grå hår fullt ut som 35-åring. Hun fordømmer spesielt den fortsatt utbredte ideen om at en kurvete eller overvektig person ikke tar vare på sin helse eller velvære – en forenklet antagelse hun anser som fullstendig ubegrunnet. Gjennom innleggene sine ønsker Brittany Born å vise at det er mulig å være tilfreds, ambisiøs og selvsikker, uavhengig av kroppsform.

En bølge av solidaritet sterkere enn hat

Ved å dele opplevelsen sin så åpenhjertig forventet ikke Brittany Born en slik reaksjon. Støttende meldinger strømmet inn nesten umiddelbart. Mange mødre fortalte henne at historien hennes hadde oppmuntret dem til å unne seg et øyeblikk for seg selv, uten å føle seg skyldige. Rørt av denne bølgen av vennlighet la designeren ut en video der hun takket lokalsamfunnet sitt. Hun la også vekt på den uvurderlige støtten fra familie og venner, og mannen sin, som hjalp henne gjennom denne vanskelige tiden.

Et inspirerende budskap om selvaksept

Gjennom denne offentlige uttalelsen minner Brittany Born oss om at ingen kroppstype bør brukes som et påskudd for hån eller angrep. Historien hennes fremhever også viktigheten av å avvikle stereotypiene som fortsatt påvirker kvinner, spesielt mødre og kvinner i pluss-størrelse.

Brittany Borns vitnesbyrd inviterer dermed alle til å vise mer vennlighet og minner oss om at det er helt legitimt å ta vare på seg selv på sin egen måte, å akseptere sitt utseende og å leve i henhold til sine egne valg, uten å la andres blikk definere ens verdi.