Denne moren lot babyen sin velge navn på en uvanlig måte.

Å velge et barns navn er ofte et øyeblikk fylt med følelser, debatt ... og noen ganger nøling. En amerikansk kunstner bestemte seg for å bryte med tradisjonen ved på en måte å betro denne avgjørelsen til datteren sin fra fødselen av. Tjuefem år senere fortsetter denne uvanlige historien å underholde og vekke tanker.

En helt uventet måte å gjøre ting på

Mens mange vordende foreldre bruker timevis på å granske navnelister eller spørre venner og familie om råd, utviklet Brenda Zlamany en mye mer personlig tilnærming. Før fødselen forberedte hun rundt hundre kort, hvert med et annet navn. På fødeavdelingen leste hun dem ett etter ett for babyen sin, og observerte nøye reaksjonene hennes. Målet hennes? Å finne navnet som passet best til den lille jenta hennes. Denne metoden, like original som den var intuitiv, gjenspeilte perfekt den kreative personligheten til denne moren, som ønsket å gjøre dette valget til et unikt øyeblikk.

To navn i finalen

Etter hvert som dagene gikk, skilte to navn seg raskt ut: Imogen og Oona. I løpet av de fem dagene hun tilbrakte på fødeavdelingen, fortsatte moren, Brenda Zlamany, sitt lille ritual, overbevist om at en av de to til slutt ville seire. Ifølge den unge kvinnen, som fortalte denne anekdoten i en video som gikk viralt , så det ut til at ett navn vekket en sterkere reaksjon enn de andre. Ved slutten av oppholdet var valget tatt: det skulle være Oona. I dag forklarer Oona humoristisk at hun kanskje rett og slett var sjarmert av navnets musikalitet og mykheten i vokalene.

En avgjørelse tatt i de siste øyeblikkene

Denne nøye vurderingen holdt imidlertid på å forårsake et administrativt problem . De ansatte på fødeavdelingen skal ha minnet moren på at et fornavn absolutt måtte stå på fødselsattestene. Stilt overfor risikoen for å få tildelt et navn uten hennes samtykke, gjorde hun endelig valget offisielt akkurat i tide. Det er et minne som morer Oona i dag, som ble oppdratt alene av denne moren som ble forelder i en alder av 40, og hvis kreativitet hun fortsatt beundrer.

Et fornavn som er en del av historien hans

Oona tror nå at hennes uvanlige fornavn har bidratt til å forme personligheten hennes. Når hun presenterer seg selv, vekker det ofte nysgjerrighet og åpner lett for en samtale. For denne innholdsskaperen har det å ha et så unikt navn oppmuntret henne til å omfavne det som gjør henne spesiell og dyrke sin egen identitet. Hun er til og med overbevist om at livet hennes ville vært annerledes med et mer vanlig navn. Langt fra å ville endre det, er hun nå veldig knyttet til det.

En vakker fakkeloverføring mellom generasjoner

Denne historien kan til og med inspirere neste generasjon. Hvis hun noen gang blir mor, vil Oona gjerne gi datteren sin navnet Imogen, det andre navnet hun selv valgte ved fødselen. Når det gjelder sitt nåværende navn, sier hun at hun ville valgt det igjen uten den minste nøling.

Utover sin uvanlige natur, tjener denne anekdoten som en påminnelse om at et fornavn ofte forteller en familiehistorie, legemliggjør verdier og vekker minner. I dette tilfellet ble det symbolet på et spesielt bånd mellom en mor (Brenda Zlamany) og datteren hennes (Oona), en historie som fortsatt gir gjenklang hos tusenvis av internettbrukere i dag.