Hun ammer under Top Chef: et enkelt bilde som sier mye om morsrollen

Foreldrerollen
Émilie Laurent
Allaiter pendant top chef
@lea.vautier / Instagram

Léa Vautier Lecointre, en deltaker i den 17. sesongen av Top Chef, en kokk med sans for havet, lagde noen virkelig minneverdige retter på settet. Bak kulissene var hun travelt opptatt med å lage mat til sin fire måneder gamle baby, og pumpet brystmelk mellom utfordringene. Som ambassadør for sjømat, men også for foreldrerollen, sjonglerte hun gryter og panner og brystpumper gjennom hele kokkekonkurransen.

Livet stopper ikke etter å ha fått barn, og denne kokken beviser det.

Etter fødselen har mødre noen måneder på seg til å komme seg etter den emosjonelle opplevelsen. De benytter seg av denne tiden til å gjøre seg kjent med den nye daglige rutinen, bli kjent med den lille i livmoren og gjenvinne energien som gikk tapt under riene. Léa Vautier Lecointre byttet raskt ut graviditetskjolen sin med et graviditetsforkle, som føles nesten som et ekstra lag med hud.

Den 27 år gamle kokken, datter av en fisker, hadde knapt kommet hjem til Arcachon-bassenget før hun dro tilbake til Paris for å prøvespille for Top Chef. To uker etter at hun fødte sitt andre barn, beviste hun hva hun kunne bak de skinnende ovnene i den populære serien. «På det tidspunktet visste jeg ennå ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Bare at jeg skulle gjøre det», sa hun på sosiale medier med den typiske roen for en fra kysten.

Den unge kvinnen, som er en forkjemper for lokal ekspertise og hvis kjøkken er preget av sjømat, en blanding av havskum og grønnsaker, ble valgt av juryen. Og med sin unike signaturstil, som gastronomiske purister ville kalt ukonvensjonell, trollbandt hun umiddelbart ganene. Men borte fra rampelyset hadde denne tobarnsmoren en annen familie å forsørge i tillegg til kjøkkenbrigaden. «Én utfordring var ikke nok; jeg måtte legge til utfordringen med å pumpe morsmelk», betrodde hun til Eden Stories -podkasten.

Amming under arbeid: en realitet som fortsatt altfor sjelden forsvares.

Under de tidsbestemte utfordringene virket det ikke som om noe forstyrret denne kokkens kreativitet, inspirert av sesongens kurver og ingrediensene med klør eller skjell. Innfødte fra Arcachon-bassenget, lullet av havets dønninger, møtte en ekstra utfordring. Hun måtte legge fra seg bestikket for å snike seg bort til toalettet og fylle på babyens melkeforsyning. Faktisk delte hun et klipp av dette ammeøyeblikket på sosiale medier, som ligner en veritabel vegg av familieminner.

Men langt fra å være en begrensning eller en ulempe, var denne morsmelkinnhøstingen uvurderlig for Léa, som var dypt bekymret for babyens velvære. «Jeg tror at næring aldri har vært mer meningsfullt», innrømmet kokken i dette innlegget, som hadde preg av et manifest. Hun sammenlignet til og med denne yrkeserfaringen med et turbulent hav, og brukte en mengde salte metaforer. «Det er moren som gir næring til jorden. Den som frembringer grønnsaker, årstider, sykluser. Og så er det moren som gir næring til et barn , noen ganger langt borte, noen ganger i stillhet», oppsummerte hun i et utbrudd av prosa. Fordi det å være mor ikke er et hav av ofre, men en uendelig vidde av muligheter.

«Foreldreskap er ikke en fornærmelse»: en viktig påminnelse

Kokken, som driver Crème & Pêche, et mobilt matlagingskonsept som organiserer altoppslukende måltider med lokale produsenter, omfavner morsrollen fullt ut. Selv om fødselsutmattelsen innhentet henne og tvang henne til å trekke seg fra konkurransen i den sjette episoden, er tobarnsmoren stolt over å ha klart å kombinere karrieren med morsrollen, en bragd hun utmerker seg i. Faktisk er dette ikke hennes første rodeo. Hun har allerede øvd litt med sin unge datter, som er hennes souskokk i serien «service inkludert», hvor de lager tilgjengelige oppskrifter sammen.

Selv i dag møter mødre som vender tilbake til jobb for tidlig kritikk og anklager om egoisme, men denne frittalende kokken knuste disse forutinntatte meningene. Hun vant riktignok ingen medalje, men hun innprentet stolthet i døtrene sine og oppnådde nok en, mer personlig seier.

Mens Léa var en forkjemper for regionen sin og dens sterke kulinariske identitet, legemliggjorde hun også en mer autentisk, mindre idealisert versjon av morsrollen. Og disse bildene burde resonnere med sinn som har vært gjennomsyret av stereotypier altfor lenge.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
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