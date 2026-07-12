Disse foreldrene gjør hvert måltid om til en musikal, og sosiale medier elsker det.

Hva om familielivet i hverdagen ble en scene? I Brooklyn har Micah og Sarah Wallace (@micahandsarahhh) funnet sin formel: å synge, danse og legge til et snev av innfall i livets små øyeblikk. Resultatet: millioner av følgere sjarmert av deres gledesfylte og hjertevarmende verden.

To tidligere Broadway-artister ble hverdagsstjerner

Før de fikk familier over hele verden til å le på sosiale medier, var Micah og Sarah Wallace først og fremst musikalske teaterartister. Historien deres begynte på scenen, særlig under USA-turneen i 2015 med musikalen «Skjønnheten og udyret», hvor de møttes. Deres felles lidenskap for sang og opptreden ble raskt rødden i forholdet deres. Noen år senere påvirket denne kunstneriske opplevelsen naturlig nok hvordan de delte livene sine: hjemme kunne et enkelt øyeblikk på kjøkkenet, et bleieskift eller et familiemåltid bli til en fullverdig musikalsk forestilling.

En idé som ble født under nedstengningen

Som mange innholdsskapere oppdaget paret sosiale medier under pandemien. Fratatt liveopptredener og show begynte Micah å legge ut humoristiske videoer på TikTok, i utgangspunktet bare for å underholde sine kjære. Så fanget en video Sarah filmet under bryllupsreisen plutselig publikums oppmerksomhet. Stilt overfor denne uventede økningen i popularitet bestemte paret seg gradvis for å utvikle dette nye prosjektet. Det som startet som en hobby ble deretter et ekte profesjonelt prosjekt, bygget med tålmodighet og mye kreativitet.

Når små øyeblikk blir til skuespill

I et helt år delte de flere innholdsstykker daglig på TikTok, Instagram og YouTube. Denne konsistensen gjorde at de kunne bygge et engasjert fellesskap, og de kan nå skryte av over 4,5 millioner følgere på tvers av alle plattformer. Det må sies at Wallace-konseptet er basert på en virkelig ny idé: å forvandle vanlige scener til ekstraordinære øyeblikk.

Et måltid kan bli en improvisert sang, et foreldreoppdrag kan forvandles til en danserutine, og en vanlig situasjon kan føles som en musikal. Utdanningen deres som sangere og dansere lar dem bringe en ekte kunstnerisk kvalitet til videoene sine. Det som spesielt appellerer til publikum er denne evnen til å feire de små øyeblikkene i familielivet med fantasi og godt humør.

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Et bånd som utgjør hele forskjellen

Utover opptredenene deres er den sanne drivkraften bak videoene deres historien deres. Micah og Sarah Wallace (@micahandsarahhh) deler hverdagen sin med oppriktighet, uten å prøve å skape kunstige karakterer. Humoren, ømhet og kameratskapet deres får det til å føles som å ta igjen det tapte med venner som rett og slett har bestemt seg for å synge om dagen sin. Deres uttalte mål er å bringe glede, spesielt til folk som går gjennom vanskelige tider. Denne positive energien skaper et spesielt bånd med lokalsamfunnet deres, som går langt utover bare underholdning.

Et nytt eventyr siden sønnen deres ble født

I 2023 vokste familien med Sheltons fødsel. Den lille gutten ble raskt en elsket tilstedeværelse i innholdet deres, og tilførte en ny dimensjon til verden deres. For paret har foreldreskapet forandret hverdagen deres dyptgående. De deler åpenhjertig at ingen bok eller råd virkelig kan forberede deg på den unike opplevelsen av å bli forelder. Dette nye kapittelet bringer dem like mange utfordringer som gleder, og de velger å dele det med stor ømhet.

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En foreldrehistorie fortalt med humor og ømhet

I en tid hvor sosiale medier ofte fremhever trettheten, vanskelighetene og de kompliserte øyeblikkene ved foreldreskapet, tilbyr Wallace-familien et annet perspektiv. Budskapet deres: Selv i hverdagens kaos er det alltid en mulighet til å skape et lykkelig minne. Humoren deres forblir snill, og de portretterer til syvende og sist en levende og energisk familie hvor uventede hendelser rett og slett blir en ny grunn til å synge.

Gjennom musikkvideoene og familiesketsjene sine ønsker ikke Micah og Sarah Wallace (@micahandsarahhh) bare å underholde. De ønsker også å minne foreldre på at de ikke er alene på denne reisen. Verden deres feirer gledelig foreldrerollen, der vanlige øyeblikk kan bli verdifulle.