Denne moren valgte å svare etter å ha blitt kritisert for amming offentlig

Foreldrerollen
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gisele Seidel / Pexels

Amming burde være en normal, hverdagslig ting. Likevel møter noen mødre fortsatt kritikk når de mater babyene sine offentlig. Dette er opplevelsen en London-sangerinne nylig hadde, som uforvarende ble symbolet på en debatt som går langt utover hennes personlige historie.

Et øyeblikk med medvirkning ble til kontrovers

Tidlig i juni deltok Tayah Ettienne på en privat musikkfestival designet for familier. Som musikkentusiast og profesjonell sanger tok hun med seg sin 16 måneder gamle datter, Aaliyana, for å oppleve atmosfæren på utendørskonserter. Under arrangementet ba den lille jenta naturligvis om å få amme mens moren danset under et telt. En venninne filmet den spontane scenen og delte den deretter på TikTok. Det som skulle være et enkelt minne ble raskt et viralt fenomen, med over 700 000 visninger på bare noen få dager.

@ettienne.mp3 Vår første festival sammen 💜 Været var bestemt til å sette oss på prøve. Regn, mer regn, og bare for variasjonens skyld ... enda mer regn 😂 Men ærlig talt? Vi hadde det kjempefint. Den lille danset, folk smilte, musikk var overalt, og på en eller annen måte ble regnet en del av eventyret. Definitivt ikke den siste festivalen for dette lille teamet 🥹✨ #M #MotherhoodJourney F #FestivalLife B #BreastfeedingMamma W #WomenSupportingWomen ♬ original lyd - Ettienne | Singer-Songwriter

Når amming fortsatt er et problem

Videoens synlighet har ført til en bølge av negative kommentarer. Noen internettbrukere anser scenen som «upassende», og mener at amming på et offentlig sted, og enda mer på en festival, er malplassert. Denne reaksjonen overrasker den unge moren. Selv om helsepersonell oppmuntrer til amming, fortsetter mange kvinner å bli bemerket når de ammer barna sine utenfor hjemmet. Mellom blikk og direkte kritikk forblir temaet sensitivt på visse offentlige steder.

Å være mor uten å gi opp på seg selv

Stilt overfor angrepene valgte Tayah Ettienne å si ifra. For henne fortsetter en vedvarende idé å gi næring til fordømmelse: at morsrollen tvinger kvinner til å sette sine ønsker og lidenskaper på vent. Hun forsvarer derimot en friere visjon om foreldreskap.

Ifølge henne er det fullt mulig å være en oppmerksom mor samtidig som man koser seg med sine interesser, utflukter og det sosiale livet. Hun tror til og med at barn har godt av å se lykkelige, tilfredse og autentiske foreldre. Dette budskapet resonnerer med mange kvinner, som er lei av de motstridende forventningene som fortsatt omgir morsrollen.

Kvinners kropper i sentrum av debatten

Utover sin personlige erfaring peker Tayah Ettienne på et dypere fenomen: vanskeligheten en del av samfunnet fortsatt ser ut til å ha med å skille kvinners kropper fra sin seksuelle dimensjon. For hennes støttespillere tjener amming først og fremst en nærende funksjon og bør ikke oppfattes som en pinlig eller provoserende handling. Kontroversen vekker dermed et tilbakevendende spørsmål: hvorfor fortsetter en handling som bare har til hensikt å mate et barn å fremkalle så sterke reaksjoner når den finner sted offentlig?

En støttebølge sterkere enn kritikken

Selv om det var mange negative kommentarer, var de ikke de eneste. Tallrike mødre, så vel som vanlige internettbrukere, uttrykte sin støtte til sangeren. Mange roste henne for å ha sagt ifra og hennes engasjement for å forsvare kvinners rett til å amme fritt hvor de vil. Denne mobiliseringen gjenspeiler et holdningsskifte. Selv om det fortsatt finnes kritikk, er stemmene som taler for normalisering av offentlig amming stadig flere.

Til syvende og sist fremhever Tayah Ettiennes historie en vedvarende selvmotsigelse: amming anbefales i stor grad, men de som praktiserer det møter noen ganger fortsatt fordømmelse fra andre. Ved å offentlig svare på kritikken sin, gjentar hun en enkel idé: å mate barnet sitt skal aldri være en kilde til skam.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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