«Samfunnet er redd for intelligente kvinner»: hun fordømmer presset som legges på mødre

Morsrollen blir ofte fremstilt som ren lykke, uten rom for tvil eller utmattelse. For Ashley James hindrer denne idealiserte visjonen oss i å diskutere realitetene mange kvinner opplever. I et intervju med magasinet Women's Health UK oppfordrer den britiske programlederen og forfatteren kvinner til å si ifra og utfordre forventningene som stilles til mødre.

Ytring som en frihetshandling

Ashley James er overbevist om at det å si ifra kan endre tankesett. Ifølge henne «lar utvekslinger mellom kvinner oss dekonstruere dypt forankrede ideer», enten det gjelder kroppsbilde, morsrollen eller vedvarende ulikheter. Hun mener at «kvinner som tør å uttrykke sine meninger eller utfordre etablerte regler fortsatt skaper oppstyr». Etter hennes syn ville «et samfunn som verdsetter kvinner som er frie til å tenke og uttrykke seg mer, også være et mer rettferdig samfunn».

En fødeavdeling langt unna klisjeer

Et av temaene som ligger henne nærmest er morsrollen. Som tobarnsmor beklager Ashley James at «denne fasen av livet fortsatt altfor ofte beskrives som en utelukkende givende opplevelse». For henne bør det å snakke om tretthet, vanskeligheter eller motstridende følelser aldri oppfattes som mangel på kjærlighet til barna sine. Tvert imot, å snakke åpent vil gi vordende mødre muligheten til å møte dette eventyret med mer realistiske forventninger og mindre skyldfølelse.

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Forventninger umulige å møte

Ashley James fordømmer også «de mange kravene som stilles til mødre». De oppfordres til å mestre alt, være til stede på alle fronter og projisere et bilde av perfeksjon. Likevel, så snart de uttrykker et behov for støtte eller en vanskelighet, kan de raskt bli dømt. Dette konstante presset gir næring til en skyldfølelse som tynger mange kvinner. For Ashley James er det «på tide å akseptere at det ikke finnes noe slikt som en perfekt mor, bare forskjellige veier, alle verdige respekt».

Bryt etikettene

Denne forpliktelsen er ikke ny. I boken sin «Bimbo» tar Ashley James for seg stereotypiene som begrenser kvinner til rigide kategorier. Hun argumenterer for at merkelapper som «sjefete» eller «ugift» bidrar til å begrense friheten deres og påvirker hvordan de blir oppfattet. Gjennom sin egen reise oppfordrer hun alle kvinner til å bryte seg løs fra disse merkelappene og bygge sin egen identitet uten å prøve å møte andres forventninger.

I denne boken avslører Ashley James også at hun ble voldtatt som student. Ved å dele historien sin forklarer hun at hun mottok en rekke vitnesbyrd fra andre ofre, utvekslinger hun anser som essensielle. For henne «beskytter taushet først og fremst gjerningsmennene». Ved å si ifra kan ofrene føle seg mindre isolerte og bidra til å redusere skammen som fortsatt omgir denne volden.

En oppfordring til mer oppriktige utvekslinger

Utover sin egen personlige reise, forfekter Ashley James en enkel idé: «ærlige samtaler kan endre perspektiver.» Enten det handler om morsrollen, mental helse, selvbilde eller vold, oppfordrer hun folk til å si ifra uten frykt for å bli dømt.

Til syvende og sist minner Ashley James’ budskap oss om at det å uttrykke følelser, dele erfaringer og stille spørsmål ved normer ikke er tegn på svakhet. Tvert imot bidrar disse stemmene til å bygge et mer åpent samfunn, hvor hver kvinne kan leve livet sitt på sin egen måte, uten å måtte tilpasse seg én enkelt modell.