Hun kler sønnen sin i leggings, og reaksjonene på nettet sier mye om kjønnsnormer.

Kjønnsstereotypier fester seg fortsatt til barneklær. En mor, som også skriver moderne barnerim, hadde en trist opplevelse av dette på sosiale medier. Det hele startet med et enkelt par leggings, brukt av gutter, på sønnens ben. Og ut fra kommentarene å dømme, bør gutter bruke bukser og gensere med heroiske konnotasjoner, og jenter rosa kjoler med ekstra paljetter. Arkaiske normer som moren fordømmer.

Leggings, splidens plagg

Bare omtalen av leggings vekker raseri og opphetede stildebatter. Leggings blir ofte beskrevet som en «visuell skrekk» eller til og med en sykatastrofe, og er blant disse «kontroversielle» plaggene, omtrent som labubu-bukser og revne jeans. Leggings har blitt kritisert av moteverdenen og anklaget for «dårlig smak», men har et mindre enn strålende rykte.

Selv om det knapt tolereres på såkalte feminine figurer, er det rett og slett forbudt på menns ben. De eneste som får unntak fra dette svært tettsittende moteplagget er erfarne maratonløpere, og selv under dekke av sport blir de ofte utsatt for hard kritikk. Gutter, uansett hvor bekymringsløse de måtte være, lider også maskulinitetens forferdelige skjebne når de nedlater seg til å velge leggings fremfor blå bukser.

Det er i hvert fall den skremmende konklusjonen en mor har kommet til. Den unge kvinnen, kjent som @laurelbang, tolker kjente sanger på nytt fra et «foreldreperspektiv» og komponerer meningsfulle vuggesanger. Instagram-kontoen hennes ligner en åpenhjertig dagbok der hun deler nyttige råd og rå realiteter. Hun filmer noen ganger spontane øyeblikk med sønnen sin, og en av disse videoene har skapt harme på nettet. Årsaken til dette kollektive oppstyret? Et harmløst par leggings, som om barn burde følge en kleskode og velge antrekk basert på kjønn snarere enn personlig smak.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Mathilde (@laurelbang)

Hatefulle kommentarer om et enkelt stoffstykke

Å se en gutt spasere lykkelig rundt i leggings er ikke et problem, bortsett fra for de som forveksler stereotypier med sannhet og mener at en gutt burde leke med biler og bruke sporty gensere. Ut fra kommentarene, som flommet over innlegget som en strøm av kritikk, har leggings ingen plass i en guttes garderobe, og moren er uansvarlig for å ha introdusert sønnen sin for slike «praksiser».

Dette tøyelige, andre hudlignende plagget passer godt til barns aktive eventyr og konstante akrobatikk. Imidlertid klaget en håndfull internettbrukere, blindet av normer og påvirket av utdaterte stereotypier, over at de så «feminine» skilt, mens de mer tolerante bare så et «allterreng»-plagg som fremmer fleksibilitet.

«Å kle sønnen sin i leggings er et tegn på psykisk sykdom», hevder en kvinne. «For et mareritt», innflirer en annen. «Den ungen kommer til å bli en homse.» Disse hatsprederne er de samme som lengter etter gamle dager, da jenter lekte stille med Barbie-dukker og lærte om morsrollen med dukkene sine, mens gutter kranglet om en ball og forsiktig lærte om lederskap.

Moren, et uvitende offer for åpenbar trangsynthet, påpeker at 95 % av kommentarene er skrevet av menn. Som om et enkelt par leggings i størrelse 10 ville bety slutten for arten deres og true maskuliniteten deres. Som om klær dikterte oppførsel. Men, som moren minner oss på , «klær har ingen moral.» Og det er ikke hennes eneste leksjon i toleranse.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Mathilde (@laurelbang)

Denne morens strålende respons på hat

Klær og leker er ikke iboende kjønnsdelte. En gutt kan bruke en rosa poloskjorte og en jente en blå genser, akkurat som den ene kan kose seg med å lage mat med kjøkkenutstyret sitt, mens den andre liker terrengsykling. Derfor er ikke leggings mer «feminine» enn maskuline. Ideen om at leggings på en eller annen måte er emaskulerende er en sosial konstruksjon, et produkt av ideologisk betinging.

Samfunnet har overbevist oss om at alle klesplagg må passe inn i en kategori, og ikke bare det vi har i skapet. Og dette gjelder fortsatt i dag. Ifølge en storstilt studie av 20 000 skjorter og shorts fra store merker, er stereotypier tydelig trykt på barns bryst. Til tross for felles interesser, assosieres jenter med ord som «kjærlighet», «smil» og «drøm», mens gutter har mer dristige adjektiver som «utforske», «raskt» eller «gjeng».

Og denne hendelsen med leggings er bare nok en illustrasjon av dette underliggende problemet. Moren reagerte ikke voldsomt på disse angrepene, men forble bestemt, men gjorde det på en pedagogisk måte. Hun minnet alle på at «Du beskytter ikke barn ved å lære dem å følge absurde koder.» Hun oppdrar barnet sitt til å være snill, mens andre forblir fanget av sine utdaterte oppfatninger.

Disse leggingsene er sekundære i forhold til gleden et barn uttrykker og latterutbruddene deres. De er bare en bakgrunn. Likevel ser noen dem fortsatt som et rødt flagg, som om et antrekk brukt i parken kan avgjøre hele et barns fremtid.