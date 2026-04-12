Hvorfor er noen barn vanskeligere i morens selskap enn med andre?

Alle roser barnet ditt for roen og lydigheten, uvitende om at denne lille engelen forvandles til en hensynsløs skapning i din nærvær. Under glorien skjuler det seg et formidabelt par horn. Barnet ditt gjør livet ditt vanskelig og har ingen likhet med den glødende beskrivelsen dine kjære gir. Men hvorfor så nådeløs kritikk? Forskere gir forsikring: du er ikke problemet.

Er barn 800 ganger mer uregjerlige i morens nærvær?

Når barnet ditt kommer tilbake fra en lekeavtale hos en venn, er de andre foreldrene raske til å rose deres hjelpsomme og høflige oppførsel. Til din overraskelse får du vite at barnet ditt, det samme som får raserianfall hvert kvarter og ignorerer kommandoene dine, faktisk er i stand til å oppføre seg veloppdragent og eksemplarisk en hel ettermiddag.

Hjemme hos andre forandrer holdningen hans seg fullstendig, og han forvandles fra en liten rampete kjeltring til en ulastelig helgen. Han tilbyr seg å rydde av bordet, mens hjemme hos deg sukker han hver gang du spør. Han tar forsiktig av seg skoene i gangen, de samme som han drar rundt i huset ditt etter at du er ferdig med å vaske. Enda mer urettferdig er det at han gjerne spiser tallerkener med grønne bønner som han deretter skyver bort med en grimase på kjøkkenet ditt. For en dust!

Når du henter barnet ditt fra besteforeldrenes hus og ser dem sitte rolig i en stol og lese en tegneserie, tror du nesten at du hallusinerer. Du må gni deg i øynene to ganger. Men de gode manerene deres forsvinner så snart de ser deg. Med deg er barnet ditt det stikk motsatte av hvordan de fremstår for allmennheten: støyende, temperamentsfulle, respektløse, provoserende ... Og det er ikke bare fantasien din. Ifølge en satirisk studie utført av en selverklært Dr. KP. Leibowitz fra psykologiavdelingen ved University of Washington, er barn 800 ganger mer opphisset i morens nærvær enn når de er sammen med faren eller andre mennesker.

Den uimotståelige trangen til å tiltrekke seg morens oppmerksomhet

Dette tallet, som kommer fra humornettstedet Mom News Daily , er kanskje mer anekdotisk enn vitenskapelig, men det gjenspeiler en virkelighet som bare mødre må tåle. Dessuten utfordrer det den vedvarende myten om den «dårlige moren», som får deg til å tro at du ikke er god i morsrollen. For å komme til denne konklusjonen skal den antatte forskeren ha gransket atferden til barn i 500 forskjellige familier. Han skal visstnok ha vurdert flere analytiske elementer: sutring, gråt, skriking, forsøk på å slå, overdrevne krav, kasting av leker og til og med å glemme hvordan man går eller snakker. Selv om denne «falske studien» kan fremkalle et mildt smil, resonnerer den med mange mødre.

Det er et tilbakevendende scenario når mamma kommer inn i barnets synsfelt eller hører stemmen hennes. Barnet, som satt helt stille og stille i setet deres, stamper plutselig med føttene, klynker, motsetter seg å ta på seg skolesekken og får et raserianfall uten noen åpenbar grunn. Vær trygg på at du ikke sender ut dårlige vibrasjoner. Gjenforeningen er en lettelse for dem.

Og den engelske psykiateren og psykoanalytikeren John Bowlby skapte et begrep for dette fenomenet: tilknytningsteori. Barn kan være vanskeligere med foreldrene sine ... fordi de føler seg tryggest sammen med dem. Når tilknytningen er sterk, vet barnet, selv ubevisst, at foreldrene vil forbli der selv om de gråter, protesterer eller får et raserianfall. For eksempel kan et barn oppføre seg perfekt hele dagen på skolen og deretter eksplodere når de kommer hjem: de har klart seg andre steder, og det er med tilknytningsfiguren sin at de endelig slipper spenningen. Til syvende og sist er det et uttrykk for kjærlighet, mer enn en straff eller personlig hevn.

En studie som er mer humoristisk enn sannferdig, men betryggende.

«Du gjør det feil.» «Stresset ditt er for smittsomt; det vil garantert påvirke den lille . » «Du er for streng», eller omvendt , «du er ikke bestemt nok.» Mødre hører disse moraliserende frasene regelmessig, og de ender opp med å internalisere dem. De surrer uendelig i hodet deres som refrenget i en sommerhit. Som et resultat tviler de på sine evner, stiller spørsmål ved seg selv og misunner de mødrene som ser ut til å ha alt, uvitende om at de innerst inne sliter like mye. Ifølge en undersøkelse av 2000 amerikanske kvinner spør mødre seg selv 156 ganger om dagen om de virkelig er skapt for denne rollen . Begrepet «dårlig mor» sniker seg stadig inn i selvrefleksjonen deres.

Derfor er det viktig å ha en mindre komplisert tilnærming til visse situasjoner. Hvis barnet ditt ofte angriper deg, men aldri lager problemer hos barnevakten , er det ikke fordi de har deg i sikte, men rett og slett fordi de slipper ut litt damp. Det er litt som når du føler deg veldig følsom og gjør partneren din til syndebukk.

Til syvende og sist, hvis barnet ditt har sitt verste humør overfor deg, kan det paradoksalt nok være fordi de ser deg som sitt tryggeste tilfluktssted. Et sted som kan være utmattende til tider, men også dypt verdifullt.