PFAS: Hvordan disse forurensningene kan endre ansiktene til nyfødte

Disse fire bokstavene signaliserer fare. PFAS, de alltid tilstedeværende forurensningene som i stillhet forurenser kjøkkenutstyret vårt, pappemballasjen til mat, kosmetikk og til og med noen av klærne våre, saboterer helsen vår. Og det vitenskapelige samfunnet har gjort alarmerende nye oppdagelser om disse giftige kjemiske forbindelsene, noe som ytterligere visker ut grensen mellom science fiction og virkelighet.

PFAS, ansvarlig for fødselsskader hos spedbarn

Vi møter dem hver dag uten å være klar over det, når vi smører kremer i ansiktet, steker egg eller til og med drikker vann fra springen. Bak dette akronymet, som jevnlig skaper overskrifter og bekymrer folkehelseorganisasjoner, ligger det mer enn 4000 kjemiske forbindelser.

PFAS har blitt brukt siden 1950-tallet for sin pålitelighet og holdbarhet, og finnes overalt, fra non-stick panner og vanntette klær til kosmetikk og husholdningsprodukter. I motsetning til plantevernmidler, som etterlater en skarp og lett gjenkjennelig lukt, er PFAS mer diskrete. Likevel er de spesielt seige, derav kallenavnet deres: «for alltid forurensende stoffer».

PFAS har vært gjenstand for en rekke vitenskapelige studier, men de har ennå ikke avslørt alle deres skadelige effekter. Forskere har allerede dokumentert flere av helseeffektene deres, inkludert lavere fødselsvekt, økt risiko for nyrekreft, redusert immunrespons på vaksinasjon og dyslipidemi. Og de har gjort noen nye og alarmerende oppdagelser, som ikke lover godt for par som planlegger å få barn .

Ifølge en fersk studie publisert i tidsskriftet Chemical Research in Toxicology, kan PFAS forårsake kraniofasiale abnormaliteter før fødselen. Disse kan kjennetegnes av mer uttalt ansiktsasymmetri, leppespalte, en deformert nese eller vidt spredte øyne. Og det er en følelse av déjà vu. Disse funnene minner om tilfellet med «babyer født uten armer» og misdannelsene som oppsto i nærheten av behandlede åkre.

Hva disse vedvarende forurensningene forårsaker under graviditet

Virkeligheten ligner stadig mer på en dystopi eller et verk av George Orwell. «Mutantbaby»-scenariet blir mer og mer virkelighet for hver dag som går, og kaster en skygge av fare over vuggene til vordende foreldre. Som forskere forklarer, kan kvinner utsatt for PFAS føde spedbarn med deformerte kjever eller underutviklede øyne , mindre eller mindre funksjonelle enn normalt.

For å komme til disse dystre konklusjonene fokuserte forskerne på 139 PFAS og oppdaget at PFDA var det mest skadelige for fosterets kraniofaciale utvikling. Hvorfor? Fordi disse forurensningene forstyrrer retinsyre, et molekyl som sikrer riktig kranial utvikling i de tidlige stadiene av svangerskapet. Selv i svært lave doser kan disse stoffene forårsake synlige ansiktsforandringer. Risikoen øker med omtrent 10 %, selv med minimal eksponering.

«Denne oppdagelsen lar oss gå utover enkel assosiasjon ved å gi en klar forklaring på hvordan PFDA kan forstyrre fosterutviklingen. Dette er et avgjørende skritt for å forstå en stor og kompleks klasse av miljøkjemikalier», sier Jed Lampe, hovedpersonen i studien.

De riktige stegene du bør ta for å unngå å gi etter for panikk og for å beskytte deg selv mot den

Stilt overfor disse alarmerende avsløringene er det vanskelig å ikke bukke under for en slags gjennomgripende angst. Det er imidlertid ingen grunn til å gi etter for panikk. Selv om PFAS er allestedsnærværende, finnes det enkle grep du kan ta for å begrense din daglige eksponering uten å endre livsstilen din drastisk.

For det første er det best å bruke kjøkkenutstyr i rustfritt stål, støpejern eller keramikk i stedet for skadede panner med slippbelegg. Når det gjelder mat, kan det å redusere forbruket av ultrabearbeidede produkter og unngå fet eller vanntett matemballasje (som noe papp eller hurtigmatinnpakning) gjøre en reell forskjell.

På badet er det også nødvendig med litt sortering. Noe kosmetikk, spesielt langvarige foundations eller vannfaste maskaraer, kan inneholde PFAS. Å lese etiketter og velge enklere eller sertifiserte formler blir da et forebyggende tiltak, uten å falle i fellen med å bli besatt av «alt rent».

Vann fra springen kan også bli påvirket avhengig av region. Bruk av spesifikke filtre kan bidra til å redusere visse forurensninger, selv om ikke alle løsninger er skapt like. Utover individuelle handlinger er ansvaret også kollektivt. Reguleringer, industrielle kontroller, merkevaretransparens: bevisstheten må være utbredt hvis vi håper å kunne begrense virkningen av disse "flerårige forurensningene" på en bærekraftig måte.

I mellomtiden er ikke ideen å leve i frykt, men i en form for informert årvåkenhet. Fordi det å holde seg informert, justere vanene sine og forbli klar i hodet allerede er en måte å gjenvinne en viss kontroll i et miljø som ikke alltid er slik.