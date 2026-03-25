Denne moren forsvarer avgjørelsen etter å ha blitt kritisert for å fortsette å amme sin 4 år gamle datter.

Å amme en fireåring kan være overraskende, til og med sjokkerende, i noen kulturer. Likevel er dette valget for noen mødre en del av en naturlig og selvsikker visjon om foreldreskap. Dette er tilfellet for Shinnai Visser (@mindful_mamma_za), som taler for utvidet amming, til tross for kritikken.

Et valg som er kontroversielt

Shinnai Visser, en sørafrikansk tobarnsmor, holder seg ikke tilbake fra hverdagen sin. På Instagram deler hun sine erfaringer med «babyledet» amming, en tilnærming der tempoet styres av babyens behov. Dette valget, som langt fra er universelt akseptert, har skapt en rekke reaksjoner. Noen internettbrukere anser denne typen amming som «upassende» og antyder overdreven avhengighet eller en tilknytning som anses som «for intens».

Som svar på denne kritikken sier hun ganske enkelt : problemet er ikke biologisk, men kulturelt. I mange deler av verden og gjennom historien er amming utover toårsalderen langt fra uvanlig. Det er først og fremst nåværende vestlige normer som har forkortet denne praksisen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Shinnai | Primal Mothering | Familiereiser (@mindful_mamma_za)

En rytme som utvikler seg med barnet

I motsetning til hva mange tror, er det å amme en fireåring ingenting som å amme et spedbarn. For den eldste datteren har disse øyeblikkene blitt sjeldne, korte og fredelige. Det kan være en og annen mating, noen ganger én gang om dagen, noen ganger ingen på flere dager. Barnet velger ut fra sine behov på det tidspunktet.

For hennes 20 måneder gamle datter ammer hun imidlertid fortsatt oftere. Det er spesielt nyttig for å lindre tannfrembrudd, under vekstspurter eller for å gi trøst. Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) understreker et viktig poeng: med alderen gir amming næring til følelser mer enn kroppen. Det blir et reguleringsverktøy, en måte å berolige et nervesystem i utvikling.

En lenkesentrert tilnærming

For denne moren er disse utvidede ammestundene først og fremst øyeblikk av tilknytning. Hun sammenligner dem med beroligende ritualer som voksne selv kan søke i hverdagen. Ifølge henne finner hennes eldste datter en følelse av trygghet og stabilitet i dem. Hun observerer også hos datteren en større evne til å håndtere følelsene sine og en voksende selvtillit. Hun forsvarer en idé som ofte fremmes av noen spesialister: et barns uavhengighet stammer ikke fra påtvunget separasjon, men fra en trygg tilknytning.

Et personlig valg som kun angår hver enkelt person.

I kjernen av denne debatten ligger et avgjørende spørsmål: hvem bestemmer hva som er «normalt» eller ikke i morsrollen? Amming, enten kort eller lang, er et dypt personlig valg. Det angår mors kropp, hennes følelser, men også barnets velvære. Denne typen avgjørelser kan ikke reduseres til ytre vurderinger eller et enkelt sett med standarder.

Å kritisere en mor for hvordan hun velger å mate eller berolige barnet sitt ignorerer mangfoldet av erfaringer, kulturer og behov. Noen kvinner føler seg komfortable med utvidet amming, andre ikke. Noen slutter tidlig, andre fortsetter. I alle tilfeller fortjener disse avgjørelsene å bli respektert.

En fødeavdeling som lytter til seg selv først og fremst

Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) nekter på sin side å sette en spesifikk dato for avvenning. Hun foretrekker å la ting utfolde seg naturlig, avhengig av datteren og sine egne følelser. Stilt overfor kritikk oppfordrer hun først og fremst folk til å gjenopprette kontakten med seg selv: å utdanne seg selv, lytte til kroppen sin og stole på intuisjonen sin.

Til syvende og sist minner tilnærmingen hennes, noen ganger oppfattet som «atypisk», oss om én viktig ting: det finnes ingen riktig måte å være mor på. Hver kvinne, hver kropp, hvert barn bygger sin egen balanse. Og i morsrollens intime rom bør respekt, vennlighet og valgfrihet alltid seire.