Som 58-åring har hun et veldig nært bånd med moren sin.

Som 58-åring er hun fortsatt heldig nok til å ha moren sin ved sin side. De to gråhårede kvinnene deler et tydelig bånd og er et vakkert eksempel på en sunn familie. Langt fra å dele helseblader om leddgikt, bytter de klær som bestevenner og fortsetter å skape varige minner, og frekventerer konsertsteder. Bilder som varmer vårt indre barn.

En mor og datter testet etter alder

På sosiale medier er det ganske vanlig å se unge mødre med små jenter i kjeledress, som viser sin hengivenhet. Eller tenåringer som lærer mødrene sine de nyeste TikTok-dansene. Faktisk, nylig, viste yngre generasjoner frem sine førti-åringer i moderne antrekk med cropped topper og lavsittende jeans, drevet av #TurningMyMomIntoMe-bevegelsen.

På den annen side er videoer som viser eldre mødre og døtre som nærmer seg pensjonsalder sjeldne. Ved å nøye undersøke bildene, fyller imidlertid én duo på egenhånd dette representasjonsgapet. Datteren er 58 og moren er 81. Sammen representerer de en mild kjemi og fungerer som lysende eksempler. Nære som søstre, utfyller de hverandre som Yin og Yang, som vann og ild. De hedrer båndet som ble smidd i vuggen og forlenger forbindelsen fra deres første omfavnelser. Navlestrengen er kanskje ikke lenger fysisk til stede, men den forbinder de to kvinnene for evigheten.

Innholdsskaperen @YourFitGrandMa setter søkelyset på dette båndet, som er mer opplevd enn beskrevet. Mens foreldre ofrer seg for barnas lykke i de første årene, gjengjelder Tricia kvinnen som bar, matet, vernet om og trøstet henne. Hun fungerer ikke bare som morens lege, men inkluderer henne i alle hennes spennende eventyr. Hun sorterer ikke bare posten eller handler dagligvarer. Hun planlegger en mer engasjerende timeplan for henne, for drømmer venter ikke.

Strålende kvinner som lever sitt nære bånd langt fra dikterte

Moren hennes introduserte henne for verden og lærte henne alt, noen ganger forsømte hun seg selv i prosessen. Nå er det hennes tur til å ta henne i hånden og hjelpe henne gjennom de senere årene. Hvordan? Ikke ved å melde henne på bingo, eller ta henne med til overfylte parker, og absolutt ikke ved å begrense henne til syverksteder. Nei. Ved å ta henne med til neonbelyste arkader, hjelpe henne med å gjenoppdage spenningen ved Saturday Night Fever, og dra henne med til legendariske konserter.

Mens noen barn driver fra hverandre fra foreldrene sine etter hvert som tiden går, kommer disse to kvinnene nærmere hverandre hver dag. De skjemmer seg bort sammen som bestevenner på tampen av sin første fest. De kler seg identisk, som to «forbundne» tvillinger. Dette er alle kjærlighetens språk uttrykt på skjermen, og som overskrider aldersrelaterte normer . «Overgangsvideoer» er faktisk deres spesialitet, deres varemerke. De går fra koselige pysjamaser til antrekk som trosser standarder, og fra et nøytralt ansikt til et sminket.

En mor-datter-kjærlighet som utfordrer forutinntatte meninger

Utover å være de beste ambassadørene for den funksjonelle familien, viser de to kvinnene sin grenseløse kjærlighet og maler et mer veltalende portrett av tidens gang. I den kollektive fantasien er det å bli gammel uunngåelig synonymt med å dø. Likevel handler det noen ganger om å bli gjenfødt. Mor og datter beviser at alder bare er et tall, og at man kan ha rynker og grått hår, men fortsatt ha en tenåringsånd som tørster etter livet. Tracy føler seg fortsatt som den seks år gamle jenta som forguder moren sin og etterligner hver eneste bevegelse hennes som en disippel. Moren hennes, på sin side, finner oppfyllelse i datterens øyne og ser ikke en moden kvinne, men en baby å beskytte og verne om.

Et blikk som forblir uendret, til tross for årene som går. Og kanskje er det det vakreste med båndet deres: denne evnen til å fortsette å se hverandre med hjertets øyne, snarere enn tidens. Sammen omskriver de reglene. De viser at det ikke finnes noen aldersgrense for å le til du er andpusten, for å danse til du mister tidsforståelsen, eller for å kle seg slik du vil. Deres medvirkning blir et stille manifest: en kjærlighet som ikke falmer, som ikke blir stiv, men som utvikler seg med letthet.

Gjennom videoene sine avslører de ikke bare et mor-datter -bånd, men også en annen måte å aldre på – mildere, friere, nesten bekymringsløs. Det er en måte å si at så lenge forbindelsen er der, sterk og levende, betyr ingenting annet noe.