Disse usynlige behovene hos barn som anses som "lette"

Dette er barn som ikke lager bråk, som ikke trenger irettesettelser for å adlyde, og som er bemerkelsesverdig føyelige. I motsetning til støyende, lunefulle og energislukende småbarn, er disse barna praktisk talt eksemplariske elever fra tidlig barndom. Å utdanne dem krever ingen anstrengelse. Alle foreldre drømmer om slike barn, men disse eksemplariske barna kan bære en usynlig glorie over hodet, så vel som vekten av sin "veloppdragne" status.

Det «lette» barnet, en merkelapp som ikke er så lett å bære

Stille, til og med tilbaketrukne, disse barna lar sjelden stemmene sine bli hørt. De leker stille i hjørnet sitt, lytter til foreldrene sine uten å knurre og adlyder enhver kommando. De nøler ikke med å rydde av bordet eller ta oppvasken. Enda bedre, de melder seg frivillig til å gjøre husarbeid uten å forvente noe tilbake.

De tar initiativ til å rydde opp i lekene sine etter leketid, fører tilsyn med de andre barna i familien med samme profesjonalitet som en barnepike, og spiser brokkolien sin med vellyst. Disse barna, som små engler i en horde av rampete djevler, kjenner ikke til straff, hevede stemmer eller foreldrenes misbilligende blikk.

De beskrives som «veloppdragne», «diskrete» og «uavhengige» – begreper som høres positive ut ved første øyekast. De har lært å knyte skolissene sine på egenhånd og å skrive bokstavene i alfabetet uten hjelp. Disse «lette» barna, som ofte blir betrodd oppgaver og overøst med ros, er forut for sin alder. De har nådd modenhet før sin tid. Mens foreldrene deres føler seg «heldige» som har et så plettfritt og disiplinert barn, kan ikke barna selv si det samme. «Lette» barn har blitt vant til å holde seg i bakgrunnen, til å lytte heller enn å snakke, til å hjelpe heller enn å kreve. Dette er ikke naturlig hengivenhet, og heller ikke et spørsmål om temperament; det er en refleksjon av emosjonell overlevelse, et symptom på årvåkenhet.

Når det «lette» barnet blir det som glemmer seg selv

I løpet av tidlig barndom spretter begrepet «lett barn» av egoet som en kompliment. Dette barnet, som bringer fred i kaoset og bærer hele familiens mentale byrde, er nesten stolt av å være mellommann i husholdningen. Det må sies at slektninger ikke har mangel på superlativer for å beskrive dette barnet, som virker nær perfeksjon. Det «lette» barnet, betinget til å være en kilde til trøst og ikke et forstyrrende element, vil likevel møte konsekvensene i voksen alder.

Dette stille, ansvarlige, formbare og lydige barnet tilbrakte hele sitt unge liv i limbo, i den tro at han ikke fortjente andres oppmerksomhet. Likevel hadde også han allerede opplevd sinne, tristhet og avvisning. Han satte rett og slett alltid opp et modig ansikt for å tilpasse seg dette oppdragelsesidealet og opprettholde dette bildet av det perfekte barnet. Senere forvandles imidlertid dette hjelpsomme barnet, som ga illusjonen av selvforsyning, ofte til en ultra-hengiven voksen. Dette barnet, som villig hilste, trøstet vennene sine og aldri klaget over sin egen skjebne, blir en Mor Teresa.

Han svarer på telefonen når som helst, selv om natten , for å lindre vennenes sorger, tar på seg utakknemlige oppgaver som kollegene hans lar være ugjort, og hjelper naboene sine når han kan. Til syvende og sist viderefører han tradisjoner og sier alltid «ja». Men når den samme voksne befinner seg i vanskelige situasjoner eller konfronterer overveldende følelser, holder han alt innesperret. Han rekker lett frem hånden sin, men sliter med å gripe andres hender. På dette tidspunktet er det ikke lenger ekstrem takknemlighet; det er selvsabotasje.

Offer, en vanlig vane blant det «lette» barnet

«Følelser av usynlighet, vanskeligheter med å be om hjelp, hyperuavhengighet, angst, et behov for å klare alt alene, selv når det gjør vondt» – de psykiske helsepersonellene på «Bonjour Anxiété»-kontoen er enige. Det «lette» barnet kan ha forenklet foreldrenes liv og bidratt til generell harmoni, men de manglet også oppmerksomhet, tilstedeværelse og støtte. De forsvant i bakgrunnen for å la andre eksistere fullt ut. De trakk seg tilbake i stillhet for å forsterke stemmene til sine jevnaldrende. Mens noen barn overdriver, utmerker dette barnet seg i kunsten å skjule det.

Ved å tilpasse seg de uuttalte forventningene til voksne, går disse barna ofte glipp av sine egne ønsker og følelser. De har lært å forutse andres behov før de tenker på sine egne, noe som kan skape en kløft mellom deres indre verden og bildet de projiserer.

Ofte lengter de etter anerkjennelse, ikke for sine prestasjoner, men for det de føler og opplever. Evnen deres til å observere, forstå og tilpasse seg er verdifull, men hvis den stadig blir brukt uten emosjonell gjengjeldelse, kan det føre til følelser av tomhet eller emosjonell isolasjon.

Til syvende og sist er ikke det «lette» barnet bare et forbilde for visdom eller disiplin. De er et speilbilde av vår oppmerksomhet og vår evne til å oppfatte usynlige behov. Å erkjenne dette betyr å forvandle diskresjon til styrke, og stillhet til dialog.