Astronaut Kellie Gerardi, den første kvinnen som pumpet ut brystmelk i nullgravitasjon, skriver historie.

Hun fikk ofte beskjed om at hun måtte velge mellom morsrollen og sin vitenskapelige karriere, men Kellie Gerardi bestemte seg for å få det begge veier. Bare åtte uker etter at hun fødte datteren sin, returnerte hun til sin post i de trange rammene til romfergene. Astronauten, den 90. kvinnen som har fløyet opp i bane, er en pioner: hun pumpet ut morsmelk i nullgravitasjon for å fremme forskningen. En symbolsk prestasjon for denne moren, som virkelig har funnet sin plass blant stjernene.

Pumping av morsmelk i nullgravitasjon: oppdrag fullført for Kellie Gerardi

Det er et bilde som gikk viralt på sosiale medier og nådde 3,5 millioner mennesker over hele verden. Det viser en astronaut som svever, mens brystpumpeposene hennes svever og viser frem den daglige melkesamlingen sin. Med et smil om munnen og den marineblå romdrakten stolt utstilt, har Kellie Gerardi oppnådd nok en bragd i sin strålende karriere, og denne føles som en personlig seier.

For bare åtte uker siden var den erfarne astronauten, som til og med har en Barbie-dukke i sitt bilde, på fødeavdelingen og feiret datterens fødsel. Etter at barnet ble unnfanget gjennom IVF og som hun anser som en gave fra himmelen, levde astronauten i en himmelsk glød og vendte tilbake til sine plikter i rommet.

I løpet av barselsperioden, en prøvende tid for mange kvinner, tilbrakte hun ved styringen av et romfartøy i mikrogravitasjon. Som en del av den «numeriske minoriteten» i romfartssektoren, som bare kan skryte av 85 kvinner av 644 astronauter, har hun satt et uutslettelig preg på historien. Sitatet «til uendelig og utover» ser ut til å ha blitt synonymt med henne.

Denne kvinnen trosser tyngdelovene, men også de i en hel bransje som ofte krever ofre og krever at kvinner velger mellom familieliv og barndomsdrømmer. «Jeg føler oppriktig med kvinner som føler seg forpliktet til å gå tilbake til jobb før de er klare, men det er ikke min sak», argumenterer hun i et innlegg om sin «romskip, jobb, barneseng» -livsstil.

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Denne handlingen er et stort skritt for kvinners helse

Kellie Gerardi, som har forvist ordet «umulig» fra vokabularet sitt og aldri viker tilbake for en hindring, har satt seg fore å erobre respekt og kollektiv anerkjennelse. Hun pumpet ut morsmelk i mikrogravitasjon under en parabolsk flytur for IIAS, ikke for å høste ros, men i håp om å gjøre nye oppdagelser om mors fysiologi. Denne gjennomsiktige beholderen fylt med mors nektar er ikke ment å gi næring til spedbarnet hennes, men å berike vår forståelse av kvinnekroppen.

Målet med dette eksperimentet, som gjør henne til en pioner? Å kaste lys over mysteriene rundt morsmelk og studere endringene under spesifikke forhold, som mikrogravitasjon eller høy akselerasjon. «Vårt vitenskapelige team gjennomfører faktisk flere studier på morsmelk. Fra å pumpe inn mikrogravitasjon under parabolske flyvninger, inkludert sammensetning og lipidomikk, til vår andre vitenskapelige romferd neste år», forklarer hun i bildeteksten.

I tillegg til å ta for seg et tema som lenge har blitt neglisjert av forskere, som hovedsakelig er menn, jobber Kellie Gerardi også med å forbedre støtten som gis til mødre i sitt yrke. Fordi kvinner ikke skal måtte ta en pause for å amme babyene sine , og de skal heller ikke måtte sette ambisjonene sine på vent.

Som astronaut og mor er hun forandringens ansikt utad.

Selv om astronauten tilbringer dagene sine i verdensrommets fjerne avkroker, har ikke stjernene alltid stilt seg på linje for trettiåringen som ble kåret til «Årets kvinne» av Time og USA Today. Hun har gjennomlevd turbulente tider i sitt personlige liv, med åtte år med sekundær infertilitet og en spontanabort. Hun dokumenterte til og med sin IVF-reise på Instagram-kontoen sin for å tilby et annet, mer realistisk og autentisk perspektiv på morsrollen, langt unna idylliske fortellinger.

I dag føler hun seg heldig som har en liten jente, som hun kalte Max Q som en nikk til romutforskning. For henne er det et lite mirakel. Dette barnet, unnfanget med store vanskeligheter, oppmuntrer henne til å kjempe dobbelt så hardt for et mer rettferdig og likeverdig samfunn. For selv om Kellie Gerardi stadig sikter mot stjernene, forblir hun jordet. Hun vet at det fortsatt er mye arbeid som må gjøres for å oppnå likestilling og sikre anstendige arbeidsforhold for mødre.

Selv om kvinner fortsatt er unntak i romfartsfeltet, gjør astronauten Kellie Gerardi – som er den levende legemliggjørelsen av utholdenhet – enhver handling til et manifest, en progressiv begivenhet.