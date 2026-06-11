Denne moren forsvarer valget sitt, og blir kritisert for å ha tatt med barna sine på tur i kulden.

Det er ikke universelt populært på sosiale medier at barn går tur i kjølige temperaturer med seg i tøylene. Likevel er disse utendørsturene mye mer enn bare en tidsfordriv for Hailey Terry, en trebarnsmor med nesten en million følgere. Stilt overfor kritikk forfekter hun en foreldrestil som fokuserer på eventyr, uavhengighet og felles glede.

En kjærlighetshistorie med naturen

Lenge før hun ble mor, hadde Hailey Terry allerede en sterk tilknytning til naturen. Hun er opprinnelig fra Las Vegas, men vokste opp omgitt av campingturer og fotturer organisert av moren sin. Som tenåring oppdaget hun gledene ved å dra på fjelltur under en ekspedisjon i Utah. Denne formative opplevelsen ga næring til lidenskapen hennes for friluftsaktiviteter gjennom årene. I dag ønsker hun å videreføre den samme nysgjerrigheten på verden rundt dem og den enkle gleden ved en dag i naturen til barna sine.

Når fotturer blir et friskt pust

Ankomsten av hennes første barn, Kirk, i 2019 snudde livet hennes på hodet. Noen uker etter fødselen hans ble mannen hennes sendt på utenlandsoppdrag. Så innførte covid-19 sine restriksjoner. Isolert og på jakt etter balanse nektet Hailey å tilbringe dagene innesperret innenfor fire vegger.

Oppmuntret av moren sin, dro hun ut for første gang med babyen i bæresele. Opplevelsen var en åpenbaring. Å gå, puste, bevege seg: hun gjenoppdaget en følelse av frihet hun trengte i denne nye fasen av livet sitt. Siden den gang har familieeventyr blitt hjertet i hennes onlineverden.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Hailey Terry | Utah Hiking, Camping, and Travel Mom (@haileyoutside)

Valg som er kontroversielle

Etter hvert som samfunnet hennes vokser, intensiveres kritikken. Noen anser det som uansvarlig å ta med små barn på tur i kaldt vær. Hailey Terry forblir imidlertid upåvirket. Etter hennes syn prioriterer samfunnet vårt noen ganger komfort så høyt at det overser fordelene med mer utfordrende opplevelser.

For denne moren gir det barn muligheten til å utvikle selvtillit og tilpasningsevne når de møter mindre ideelle værforhold i passende omgivelser. Hun er langt fra en visjon om prestasjon for enhver pris, men forsvarer først og fremst ideen om at barn ofte er dyktigere enn vi tror når deres behov og tempo respekteres.

En organisasjon utformet for deres velvære

Bak de inspirerende bildene ligger det grundige forberedelser. Hver utflukt er nøye planlagt for å garantere hele familiens sikkerhet: passende klær, passende utstyr og konstant årvåkenhet er en del av ligningen.

Fremfor alt understreker Hailey ett viktig poeng: barna hennes blir aldri tvunget. Hvis tretthet, kulde eller ønsket om å dra hjem melder seg, blir turen avbrutt uten å nøle. Målet er ikke å slå rekorder eller imponere noen. Det handler først og fremst om å dele spesielle øyeblikk, skape felles minner og dyrke en kjærlighet til oppdagelse.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Hailey Terry | Utah Hiking, Camping, and Travel Mom (@haileyoutside)

Ved å velge å ta med barna sine på utforskning av stiene, selv når temperaturen synker, forfekter Hailey Terry en tilnærming som garantert skaper debatt. For henne bidrar disse opplevelsene til å utvikle barn som er selvsikre, nysgjerrige og komfortable i omgivelsene sine. Og selv om metodene hennes fortsetter å gi næring til diskusjoner, forblir denne moren tro mot sin overbevisning: de vakreste eventyrene er ikke alltid de mest komfortable, men de kan skape verdifulle minner som varer livet ut.