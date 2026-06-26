Å legge kalde kompresser i undertøyet: den uventede ideen som noen kvinner tar i bruk

Under denne hetebølgen, som føles som en nyinnspilling av filmen «Groundhog Day», søker alle lindring fra varmen, enten det er i de avkjølte gangene i supermarkeder eller gjennom en vifte. Mens noen senker kroppstemperaturen med iskalde dusjer, plasserer noen kvinner isbiter et annet sted enn på nakken eller i vinglassene sine: i undertøyet. Nei, dette er ikke moderne hekseri, og det er heller ikke resultatet av en eller annen usannsynlig teori funnet på nettet. Denne tilsynelatende iskalde, eldgamle praksisen har et veldig seriøst navn: sitzbadet.

Sittbadet, et langvarig ritual

Kulde er en del av mange velværerutiner og gjør mer enn bare å kjøle ned kroppen under hetebølger. Selv om det kan forårsake noen frysninger og overraskelsesgisp, er det utrolig gunstig for kroppen. Noen kvinner dypper hodet ned i boller med iskaldt vann for å stramme opp huden og stramme porene, mens andre gjør det for å stimulere vagusnerven . De som er mindre følsomme for kulde avslutter dusjen med en iskald dusj for å øke sirkulasjonen og legger seg med lette ben. Det er ingen tilfeldighet at idrettsutøvere gjennomgår kryoterapibehandlinger i kapsler ved -110 °C.

Kulde er også nyttig i undertøy. Selv om kvinner er mer kjent med varmeflasker enn frysepakker under mensen, bør de prøve å legge noe kaldt mellom beina. Og nei, dette er ikke en ny teknikk for solo-opphisselse eller for å vekke følelser som ligner på de som utløses av vibrasjon. Fordelen er ganske annerledes.

Sitzbadet, det offisielle navnet på denne uvanlige praksisen, innebærer å påføre kulde på perineum i 10 til 30 minutter hver dag for å senke kroppstemperaturen. Dette navnet er misvisende, ettersom sitzbadet ikke involverer kummer i naturlig størrelse, men bare en avtakbar pose som ligner et bind som leverer kulden. En nyere oppfinnelse for en mye eldre praksis. I Kina har sitzbadet vært en del av kulturen i årtusener. Kvinner i Midtens rike plasket seg med kaldt vann fra perineum til lysken.

Fordelene med kulde på dette intime området

Mens den uforutsigbare kristenen i Fifty Shades of Grey ruller en isbit nedover partnerens kropp til det når det avgjørende punktet, har sitzbadet et annet formål. Ifølge tilhengerne tjener sitzbadet først og fremst til å regulere vår indre temperatur og dermed redusere betennelse i kroppen. I flere år nå har kroppstemperaturen vår svingt vilt og steget i takt med miljøet. Som flere studier indikerer, har kroppstemperaturen vår økt med seks tideler.

Sitzbadet sies å skape et lite termisk sjokk og en tilbakevending til normalen gjennom en slags kjedereaksjon. Andre nevnte fordeler inkluderer effekter på immunforsvaret, et energiboost og forbedret søvn. Sitzbadet kan også eliminere giftstoffer, lindre menstruasjonssmerter og til og med forbedre fordøyelsen. Disse positive effektene ble dokumentert av France Guillain, den ledende skikkelsen innen den franske praksisen med sitzbad, i boken hennes «Sitzbadet: Hundre år etter Louis Kuhne».

Hva spesialister synes om denne teknikken

I denne stekende varmen, som får det til å føles som om vi bor på den sørlige halvkule, er det ganske velkomment å gjøre undertøyet om til et isflak. Det er nesten mer effektivt enn en vifte eller en bærbar varmeovn, spesielt på dette stedet som raskt ligner en badstue med den minste lengre stopp på T-banebenken.

Spesialister er imidlertid ikke overbevist av denne tilnærmingen, som de anser som empirisk. De modererer metoden og påpeker at ingen seriøs vitenskapelig studie har undersøkt sitzbad. I medieutgaven «Allô Docteur» minner Dr. Odile Bagot leserne om at argumentene for sitzbad aldri har blitt bevist, bortsett fra gjennom anekdotisk bevismateriale. «Den eneste medisinske fordelen ved å bruke kulde på perineum kan være i tilfeller av betennelse i dette området (for eksempel etter en episiotomi, i nærvær av et hematom eller hemoroider),» skriver hun.

Mediebyrået Dopamin Paris påpeker på sin side at studier av kulde overser visse anatomiske realiteter hos kvinner, spesielt hormoner, menstruasjonssyklusen og også nervesystemet, som er strukturert annerledes. Selv om kulde absolutt kan forbedre den generelle helsen, kan det noen ganger oppfattes som en trussel av kroppen. Det er synonymt med stress og aktiverer «kamp eller flukt»-responsen.

Placebo eller ekte velværeoppdagelse, sitzbadet har fortsatt sine mysterier. De som har prøvd denne holistiske metoden har imidlertid bare gode ting å si. Kanskje den beste måten å finne det ut på er å prøve det selv mens du bruker kjølende undertøy.