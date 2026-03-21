Dette området av kroppen sies å være en veritabel skattkiste av negative følelser.

Sinne, frustrasjon, tristhet, ensomhet, skyldfølelse. Disse negative følelsene som noen ganger skyller over deg, forsvinner ikke bare. Kroppen din lagrer dem på ett helt spesifikt sted: hoftene dine. De samme du ser på med forakt i speilet og drømmer om å slanke deg. Enda en grunn til å imitere Shakira og improvisere en magedans så snart bluesen truer med å slå til.

Hoftene, et reservoar av negative følelser

De negative følelsene som plager deg etter en krangel med partneren din eller dårlige nyheter på jobben, forblir etset inn i kroppen din. Bokstavelig talt. Etter å ha presset deg gjennom pressen, fått tårer i øynene og fått hjertet ditt til å banke, lander de rett i hoftene dine, der de lagres. Det er der dine daglige problemer hoper seg opp. Vær trygg, dette er bare en metafor. Det er ikke hvorfor du ikke lenger kan kneppe jeansene dine eller hvorfor midjen din vokser.

Det er imidlertid et annet anatomisk faktum å fremheve. Hoftene er sentrale for alle bevegelsene våre. De er fundamentet for skjelettet vårt. De forbinder overkroppen med beina. Takket være dem kan vi sitte, gå og løpe. Kort sagt fungerer de som rammeverket for kroppen vår og støtter den i bevegelsene. Disse hoftene, som gir form til silhuetten din og gjenoppliver usikkerheten din med hvert plagg du tar på deg, huser en muskel du nesten aldri vil møte i treningsprogrammer: psoas.

Denne muskelen, som jobber bak kulissene, forbinder ryggraden med beina og bidrar til kroppens balanse. I holistisk praksis kalles den noen ganger «sjelens muskel» fordi den trekker seg sammen under stress. En annen egenskap: den er spesielt mottakelig for kronisk spenning. «Psoas-muskelen inneholder nyrene, som er ansvarlige for å filtrere giftstoffer fra kroppen, samt binyrene, som kontrollerer kamp-eller-flukt-responsen. Dette bidrar til å forklare koblingen mellom hoftene og følelsene, der undertrykte følelser er fanget», forklarer Dr. Martha Eddy, en somatisk pedagog, i Healthline .

Bekkenet, også kalt «sakralchakraet»

Hvis du har ustø knær, forstuinger i ankelen og verkende føtter, er det kanskje ikke på grunn av en «feil bevegelse» eller laktosemangel. Det kan være fordi hoftene dine er mettet med negative følelser, og denne «overfloden» av ubehag må frigjøres. Bekkenet, setet for dine negative følelser, har symbolsk betydning i gamle tradisjoner. Det er ingen tilfeldighet at moderne yogalærere bruker fotsålene og får beina til å posere som en sommerfugl. Det er for å «tilbakestille» kroppene deres og frigjøre dem fra alle disse traumene.

Dette chakraet er knyttet til følelser, nytelse og kreativitet, og hoftene, som tillater flytende bevegelse, symboliserer nettopp denne evnen til å «la flyte» det vi føler. Når de er smidige, snakker vi om emosjonell flyt; når de er anspente, ser noen blokkeringer. Bekkenet, også utgangspunktet for menneskelivet og vuggen til din vitale energi, er noen ganger «tilstoppet» av din mentale bagasje.

«Hvis energien ikke flyter godt i ditt sakrale chakra, blir vi avskåret fra vår kreative kraft, vår nytelse, vår selvtillit og vår tillit til andre. Seksuelle blokkeringer, mangel på selvtillit, mangel på motivasjon, likegyldighet ...» yogalærer Mariana Roth lister opp konsekvensene av et overbelastet, blokkert og ubalansert bekken.

Disse viktige trinnene for å frigjøre hoftene dine

På sosiale medier reagerer mange brukere humoristisk på denne nyheten, og beveger seg som Shakira i «Hips Don't Lie» og twerker entusiastisk. Bortsett fra at det ikke er farlig å risikere isjias eller å få noe ut av ledd, er det neppe katartisk. Å riste hoftene som på en nattklubb er ikke den mest effektive teknikken.

Mens kvinner er opptatt med knebøy og bulgarske splittknebøy for å runde av kurvene sine, vil de ha godt av å fokusere på hoftene. Og ikke for å eliminere «fett», slik vekttapartikler anbefaler, men heller dette overflødige ubehaget. Yogainstruktører foreskriver ofte sommerfuglstillingen, som har kraften til å eksternalisere alt som tynger deg ned og utløse spontan skjelving. Andre anbefaler å kombinere denne øvelsen med mental visualisering, og holde fargen oransje som et tilbakevendende tema.

Lett tøying, gange, pusteøvelser eller visse yogaøvelser kan bidra til å frigjøre spenninger, uten å ty til altfor bokstavelige tolkninger av kroppen. Hoftene dine er ikke bare stressmagneter; de er også scenen for din personlige vekst. Derfor er det viktig å være snill mot deg selv.