Bedre søvn takket være kroppstemperatur: denne detaljen som ofte glemmes ved sengetid

Velvære
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Mynie Botha/Pexels

En ofte oversett detalj kan forvandle nettene dine: kroppstemperaturen må synke for å få søvn. Å stikke den ene foten ut under dynen skaper denne naturlige avkjølende effekten og forklarer hvorfor dette populære trikset virkelig fungerer.

Kjøling: hovedsignalet for søvn

Kroppens kjernetemperatur synker naturlig med 1 til 1,5 °C om kvelden, et fenomen som kontrolleres av hypothalamus, som forbereder hjernen på hvile. Denne raske nedgangen aktiverer NREM (ikke-reaktive muskel) søvnneuroner og bremser nerveimpulser, noe som gjør det lettere å sovne. Studier bekrefter at folk sovner nettopp når kjernetemperaturen synker raskest, ofte rundt klokken 22.00 eller 14.00 for en lur.

Bare føtter, en varmeradiator

Føttene er fulle av blodårer nær huden som utvider seg ved kontakt med kald luft, og frigjør dermed effektivt kroppsvarme. Selv kort eksponering er nok til å forsterke dette varmetapet, spesielt for de som svetter om natten. Denne perifere vasodilatasjonen senker temperaturen i torso og hjerne , og skaper den ideelle balansen mellom «varme ekstremiteter, kald kjerne» for å sovne raskt.

Kult rom, enda flere føtter

Mellom 16–19 °C optimaliserer omgivelsestemperaturen denne mekanismen: for varmt (>25 °C) og kroppen sliter med å kjøle seg ned, noe som fragmenterer dyp søvn. Å stikke ut foten kompenserer da for et varmt miljø uten klimaanlegg eller vifte. Varme netter reduserer allerede REM-søvn med 20 minutter; dette enkle trikset motvirker effekten.

Beviste effekter, ikke bare placebo

Forskning på 44 frivillige viser at temperaturfallet alltid går forut for følelsen av tretthet, noe som bekrefter den direkte effekten på NREM-REM-sykluser. Hjernen regenererer seg bedre ved 35–36 °C, og skyller ut giftstoffer som beta-amyloid knyttet til Alzheimers.

Påfør spissen daglig

  • Kveldsrutine: varmt bad 90 minutter før leggetid for å starte temperaturfallet.
  • Tynt trekk: lett dyne som gir én fot fri, uten tvungen klimaanlegg.
  • Unngå: tunge måltider eller skjermer som øker den indre temperaturen.

Oppsummert utnytter denne mikrotilpasningen søvnens fysiologi uten dingser: en bar fot er ofte nok til å få 10–15 minutter med søvndebut.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Denne ofte oversette detaljen kan påvirke hvordan vi eldes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne ofte oversette detaljen kan påvirke hvordan vi eldes.

Hva om måten du oppfatter tidens gang på spilte en rolle i hvordan du eldes? Utover kosthold og...

Den uventede kraften latter har på kardiovaskulær helse, ifølge en studie

Latter oppfattes ofte som en enkel emosjonell refleks. Noe vitenskapelig forskning tyder imidlertid på at det også kan...

Denne sittestillingen kan forklare noen tilbakevendende plager.

Å krysse beina er en veldig vanlig refleks når man sitter. Denne stillingen kan imidlertid ha effekter på...

Disse overraskende tingene kroppen gjør mens den sover

Hver natt, mens du sover, jobber kroppen din bak kulissene med imponerende presisjon. Søvn er langt fra å...

Kolesterol: Denne mengden søvn kan beskytte hjertet ditt, ifølge en kardiolog

Vi snakker ofte om et balansert kosthold og fysisk aktivitet for å håndtere kolesterolet. En annen, noen ganger...

Å stå opp to ganger om natten for å urinere: et symptom som ikke bør ignoreres

Vi sover fredelig når plutselig blæren vår våkner. Da angrer vi på «kveldsritualet» vårt med urtete og røyk...