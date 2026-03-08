Bedre søvn takket være kroppstemperatur: denne detaljen som ofte glemmes ved sengetid

En ofte oversett detalj kan forvandle nettene dine: kroppstemperaturen må synke for å få søvn. Å stikke den ene foten ut under dynen skaper denne naturlige avkjølende effekten og forklarer hvorfor dette populære trikset virkelig fungerer.

Kjøling: hovedsignalet for søvn

Kroppens kjernetemperatur synker naturlig med 1 til 1,5 °C om kvelden, et fenomen som kontrolleres av hypothalamus, som forbereder hjernen på hvile. Denne raske nedgangen aktiverer NREM (ikke-reaktive muskel) søvnneuroner og bremser nerveimpulser, noe som gjør det lettere å sovne. Studier bekrefter at folk sovner nettopp når kjernetemperaturen synker raskest, ofte rundt klokken 22.00 eller 14.00 for en lur.

Bare føtter, en varmeradiator

Føttene er fulle av blodårer nær huden som utvider seg ved kontakt med kald luft, og frigjør dermed effektivt kroppsvarme. Selv kort eksponering er nok til å forsterke dette varmetapet, spesielt for de som svetter om natten. Denne perifere vasodilatasjonen senker temperaturen i torso og hjerne , og skaper den ideelle balansen mellom «varme ekstremiteter, kald kjerne» for å sovne raskt.

Kult rom, enda flere føtter

Mellom 16–19 °C optimaliserer omgivelsestemperaturen denne mekanismen: for varmt (>25 °C) og kroppen sliter med å kjøle seg ned, noe som fragmenterer dyp søvn. Å stikke ut foten kompenserer da for et varmt miljø uten klimaanlegg eller vifte. Varme netter reduserer allerede REM-søvn med 20 minutter; dette enkle trikset motvirker effekten.

Beviste effekter, ikke bare placebo

Forskning på 44 frivillige viser at temperaturfallet alltid går forut for følelsen av tretthet, noe som bekrefter den direkte effekten på NREM-REM-sykluser. Hjernen regenererer seg bedre ved 35–36 °C, og skyller ut giftstoffer som beta-amyloid knyttet til Alzheimers.

Påfør spissen daglig

Kveldsrutine: varmt bad 90 minutter før leggetid for å starte temperaturfallet.

Tynt trekk: lett dyne som gir én fot fri, uten tvungen klimaanlegg.

Unngå: tunge måltider eller skjermer som øker den indre temperaturen.

Oppsummert utnytter denne mikrotilpasningen søvnens fysiologi uten dingser: en bar fot er ofte nok til å få 10–15 minutter med søvndebut.