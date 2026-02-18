Hvilke dager i uken føler vi oss lykkeligst, ifølge vitenskapen?

Humøret vårt er aldri statisk: det svinger fra dag til dag, påvirket av rutinene våre, forpliktelsene våre og avslapningsøyeblikkene våre. Forskere har studert disse variasjonene for å finne ut hvilke ukedager som gir oss mest velvære, og resultatene er overraskende.

En omfattende studie for å forstå humøret vårt

Forskere ved University College London (UCL) fulgte nesten 50 000 voksne i to år for å observere hvordan humøret deres endret seg i løpet av uken. Denne studien, publisert i BMJ Mental Health , brukte etablerte verktøy som PHQ-9 for å måle depressive symptomer og GAD-7 for angst. Disse indikatorene gir en indirekte forståelse av velvære ved å observere hvordan emosjonelle svingninger manifesterer seg i dagliglivet. Resultatet? Humøret er ikke ensartet: noen dager er tydelig mer positive enn andre.

Mandag morgen: en overraskende oppsving

Mens mange gruer seg til mandager, avslører vitenskapen den motsatte effekten for noen: Mandag morgen kan være et øyeblikk med glede. Etter helgens hvile føler mange seg uthvilte, motiverte og klare til å takle en ny uke. Forskere omtaler dette som den regenerative effekten: helgen lar oss slippe oppsamlet press, hvile og planlegge for dagene som kommer. Dermed blir mandagen en slags «ny start», en kilde til optimisme og fornyet energi.

Fredag morgen: gleder seg til helgen

En annen god tid for velvære er fredag morgen. Når helgen nærmer seg, opplever mange umiddelbar tilfredsstillelse knyttet til forventningen om fritid, fritidsaktiviteter eller sosiale arrangementer. Psykologisk stimulerer det å vente på en positiv hendelse produksjonen av nevrotransmittere assosiert med glede og motivasjon. Fredag morgen kombinerer dermed en følelse av mestring med forventet glede, og skaper en boble av optimisme før helgens avslapning.

Midtuke: Tungere dager

Omvendt har onsdag og torsdag en tendens til å være mer utfordrende dager. Akkumulert tretthet, et hektisk tempo og rekkefølgen av profesjonelle og personlige oppgaver kan sette sitt preg på humøret. Dette er ikke alarmerende: dette er rett og slett naturlige ukentlige rytmer der den psykologiske vitaliteten svinger avhengig av arbeidsmengde og avstanden til neste fritid. Å forstå disse variasjonene kan hjelpe deg med å organisere timeplanen din bedre, for eksempel ved å planlegge hyggelige aktiviteter eller strategiske pauser midt i uken for å motvirke denne energitappen.

Søndag kveld: et kjent fenomen

Selv om studien fokuserer på uken, er det verdt å nevne den velkjente «søndagskveldsbluesen». Denne nedgangen i humør, som observeres hos noen mennesker, er ofte knyttet til forventningen til mandag og tilbakekomsten til forpliktelser. Det er ikke universelt, men det illustrerer hvordan overganger mellom perioder med frihet og perioder med tvang påvirker vårt velvære.

Til syvende og sist, ifølge vitenskapen, følger humøret vårt en ganske forutsigbar ukesrytme: mandag og fredag morgen er statistisk sett de lykkeligste, mens midtuke og søndagskvelder kan være mer utfordrende. Den gode nyheten? Selv om mandagene eller fredagene dine ikke samsvarer med statistikken, kan du skape dine egne «lykkelige dager» og sette positivitet i sentrum av uken din.