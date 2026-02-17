Search here...

Å hoppe på stedet, et ritual anbefalt av en sportstrener for en bedre oppvåkning

Velvære
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Alena Shekhovtcova/Pexels

For mange er morgener synonymt med treghet, gjesping og svekkende motivasjon. En treningstrener tilbyr et raskt og enkelt tips for å vekke muskler og sinn fra de aller første øyeblikkene de står opp av sengen.

En kort vane som forandrer oppvåkningen

Ifølge den amerikanske treneren Kathryn Smith ligger hemmeligheten bak en effektiv oppvåkning ikke i en lang treningsøkt, men i en enkel bevegelse som skal utføres så snart du setter føttene i gulvet. På sosiale medier anbefaler hun å gjøre en serie hopp når du våkner for å utløse en mer dynamisk oppvåkning av både kropp og sinn.

Hvorfor det kan hjelpe å hoppe på plass

Ideen bak denne praksisen er både fysiologisk og psykologisk. Bevegelse stimulerer blodsirkulasjonen, øker kroppstemperaturen litt – som er på sitt laveste når man våkner – og aktiverer nervesystemet, noe som kan fremme en følelse av våkenhet raskere. Andre kilder påpeker at denne typen bevegelse øker blodstrømmen til hjernen, forbedrer oksygeninntaket og kan bidra til et bedre humør og en følelse av energi for å starte dagen.

Hvor mange hopp og hvordan man gjør dem

Treneren anbefaler å gjøre omtrent femti små hopp, uten å sikte mot prestasjoner på olympisk nivå: dette er lette hopp, rett og slett for å aktivere kroppen, enten du fortsatt har på deg pysjamasen eller allerede er oppe på rommet ditt. Denne øvelsen krever ikke noe utstyr eller spesielle klær, og kan suppleres med andre skånsomme bevegelser som tøying eller en kort spasertur for å forlenge muskelvekkingseffekten.

Et enkelt tips å innlemme i rutinen din

Selv om det ikke er en mirakelkur, kan det å gjøre noen hopp med en gang du står opp av sengen signalisere til kroppen din at det er på tide å starte dagen. Å kombinere dette ritualet med andre morgenvaner, som eksponering for naturlig lys eller umiddelbar hydrering, kan ytterligere forsterke effekten på årvåkenhet og humør.

Kort sagt, det å hoppe opp og ned når man våkner er en enkel, rask og tilgjengelig måte å stimulere både kropp og sinn på, selv før frokost. Noen få dusin hopp er nok til å forvandle en søvnig oppvåkning til en energisk start på dagen, og denne lille rutinen kan enkelt innlemmes i morgenvanene dine for en mer dynamisk og positiv hverdag.

Tatiana Richard
Som forfatter utforsker jeg skjønnhet, mote og psykologi med følsomhet og nysgjerrighet. Jeg liker å forstå følelsene vi opplever og gi en stemme til de som hjelper oss å bedre forstå oss selv. I artiklene mine streber jeg etter å bygge bro mellom vitenskapelig kunnskap og våre hverdagserfaringer.
