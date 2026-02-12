Føler du deg tappet for sosial energi? Terapeuter forklarer hvordan du kan lade opp uten å føle deg skyldig.

Mellom trivielle samtaler om været, påtvungne smil på sosiale sammenkomster og late som rundt store bord, går våre sosiale batterier raskt tomme. Og i motsetning til mobiltelefoner er det ikke nok å bare plugge inn for å lade dem. Imagasinet Self deler Laurie Helgoe, PhD i psykologi og førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Universitetet i Augsburg, aktiviteter for å lade disse overbelastede sosiale batteriene.

Når det sosiale batteriet er i en kritisk tilstand

Å opprettholde et godt utseende i samfunnet er ingen enkel oppgave. Vi må stadig prestere, delta i utrolig kjedelige samtaler og holde den sosiale masken vår godt på plass mens vi innerst inne er på randen av et nervesammenbrudd. Og som kronen på verket absorberer vi alle de negative følelsene rundt oss som en svamp .

Vanligvis vet vi når det sosiale batteriet vårt er fullstendig utladet. Vi stirrer ut i luften, nikker uten å delta i samtaler og føler et sterkt behov for alenetid. Så mye at vår eneste tilfluktssted er toalettet. Denne følelsen av metning setter seg raskt, etter noen formelle, sjelløse samtaler om været eller improviserte terapitimer med endeløst pratsomme kolleger. «Når du samhandler med andre, bearbeider du en stor mengde informasjon, og hvis det er for mye på én gang, er det ikke rart at du føler deg overveldet eller har problemer med å slappe av», beroliger Dr. Helgoe.

Vi har imidlertid ikke egentlig noen brukermanual for å gjenopprette kontakten med oss selv og overvinne denne sosiale trettheten som bare vinterdvalen ser ut til å kunne lindre. Vi kan ennå ikke koble oss til strømnettet og lade opp med strøm via et kateter. På den annen side kan vi foreskrive oss selv øyeblikk av velvære.

Fordyp deg i en imaginær verden

For å lade opp våre fullstendig utladede sosiale batterier, er det ikke behov for en ukes stille retreat. En skjønnlitterær bok er en god erstatning og nok i seg selv til å gi oss et løft. Den oppmuntrer naturlig til å gi slipp og kobler oss virkelig fra vår virkelige verden. Vi lar oss rive med av sidene og blir så oppslukt av handlingen at vi glemmer bekymringene våre. Ved å gå gjennom døren til parallelle verdener, enten de er befolket av fantastiske skapninger eller truende monstre, vender vi oss effektivt bort fra det som stresser oss. Det er vår rømningsvei. Vår egen personlige flukt ligger på den andre siden av forsiden.

Endring av miljø

Når det sosiale batteriet er på null og du overdoserer på menneskelig interaksjon, er alt du vil å krype under dynen og bytte til flymodus. Denne eksperten har imidlertid en annen plan for oss. I stedet for å forbli isolert innenfor veggene på soverommet vårt og slite med denne sosiale bakrusen, anbefaler hun å få litt frisk luft, et miljøskifte (ved å bruke alle tilgjengelige midler). Det er ikke nødvendig å hoppe på det første toget som kommer eller gjennomføre en digital detox dypt inne i fjellet.

Det finnes mindre radikale måter å finne fred på. Å sitte på en parkbenk, lytte til fuglesang, trekke seg tilbake til skogen eller prøve en « fargevandring » – en spasertur ledet av en bestemt farge – kan alle være gunstige. Målet er å fornye sinnet ditt, og naturen tilbyr en ekte flukt, en terapitime i det fri. Vitenskapelige studier florerer i denne forbindelse: å være i kontakt med naturen lindrer stress og reduserer angst. I tillegg er det gratis!

Tilnærme seg tretthet på en mindre fatalistisk måte

Vi måtte høre på sjefen vår snakke om maratonløp, da bare tanken på å løpe til bussen gir oss elveblest. Vi gjorde overmenneskelige anstrengelser for å vise interesse for kollegaens familiebilder, mens han skrollet gjennom 500 bilder fra sin siste ferie.

Når vi forlater en stressende sosial begivenhet, har vi en tendens til å gjenskape scenene i hodene våre, og disse tilbakeblikkene irriterer oss nesten mer enn nåtiden. Derfor er det, ifølge Dr. Helgoe, viktig å ta et skritt tilbake og fokusere på de mer underholdende delene. Det handler om perspektiv. Så i stedet for å beklage den endeløse kvelden og en kollegas monologer, kan vi glede oss over å ha spist deilige kanapeer og knyttet nye forbindelser.

Slapp av uten styr

Det er en vanlig misforståelse at man må dra til et thalassoterapi-spa eller bestille et helt spa for å lade opp de sosiale batteriene og gjenvinne toleransen for andre. Likevel er enkelhet nøkkelen. Det finnes ingen mirakelløsninger, bare teknikker skreddersydd for hver enkelt. Noen mennesker er helt fornøyde med sitt eget selskap og forblir i sin egen boble, mens andre ønsker å opprettholde i det minste en viss kontakt med omverdenen. Dr. Helgoe har på sin side ingen fordommer. Hun anbefaler ganske enkelt å unngå overfylte steder og den sensoriske overbelastningen som følger med dem. Ifølge henne tilbyr kinoen en ekte oase av fred. «Det er et delt og hyggelig øyeblikk av ro», sier hun.

Velg en gjenopprettende aktivitet vi liker

I sosiale mediers tidsalder er det fristende å kopiere trendy velværeaktiviteter. Vi vil kanskje prøve pilates, klemme trær, gjøre yoga omgitt av valper, skrike i pelskledde rom eller drikke olivenoljeshots med tibetanske syngeskåler i bakgrunnen. Dette er imidlertid ikke alltid riktig for oss, og i stedet for å slappe oss av, har de ofte motsatt effekt. Å lytte til våre egne behov er ikke valgfritt; det er essensielt.

Når det sosiale batteriet ditt vakler og du blir irritert av selv den minste «hei», må du vite hvordan du skal prioritere deg selv.