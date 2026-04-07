Hjerteinfarkt hos kvinner: disse tegnene blir altfor ofte ignorert

Hjerteinfarkt oppfattes fortsatt ofte som en mannlig tilstand. Likevel er hjerte- og karsykdommer en av de viktigste dødsårsakene blant kvinner i mange land. Flere studier viser at symptomene noen ganger kan være forskjellige eller vanskeligere å identifisere, noe som kan forsinke medisinsk hjelp.

Symptomer som noen ganger er mindre typiske enn brystsmerter

I motsetning til det klassiske bildet av intense brystsmerter, kan noen kvinner oppleve mer diffuse symptomer under et hjerteinfarkt. En vitenskapelig gjennomgang indikerer at kvinner oftere rapporterer symptomer som kortpustethet, uvanlig tretthet, kvalme eller smerter i rygg eller skulder.

Annen forskning viser at symptomer kan inkludere hjertebank, svimmelhet eller en generell følelse av uvelhet, noen ganger uten markerte brystsmerter. Noen kvinner beskriver mindre intense brystubehag eller en følelse av trykk snarere enn skarp smerte.

Uvanlig tretthet, noen ganger opptreden flere dager før

Noen studier tyder på at det finnes såkalte «prodromale» tegn, som kan oppstå flere dager før et hjerteinfarkt. Disse inkluderer vedvarende tretthet, søvnforstyrrelser eller uvanlig kortpustethet.

Disse symptomene kan være vanskelige å identifisere fordi de noen ganger er forbundet med andre årsaker, noe som kan forsinke oppsøking av medisinsk hjelp. Ifølge forskere bidrar mangfoldet av symptomer til å gjøre diagnosen mer kompleks hos noen pasienter.

Smerter lokalisert andre steder enn i brystet

Flere vitenskapelige publikasjoner indikerer at smerten kan kjennes i forskjellige områder av overkroppen. Kvinner kan rapportere smerter i kjeve, nakke, rygg eller armer, noen ganger uten intense brystsmerter.

En analyse publisert i Heart & Lung indikerer også en høyere frekvens av ryggsmerter, kvalme eller pustevansker hos kvinner under et hjerteinfarkt. Disse symptomene kan forveksles med fordøyelses-, muskel- eller stressrelaterte problemer.

Risiko for senere diagnose ifølge noe forskning

Noen studier fremhever at kvinner kan få diagnosen senere etter et hjerteinfarkt, spesielt på grunn av mindre spesifikke symptomer. Én publikasjon indikerer for eksempel at kvinner har større sannsynlighet for å bli underdiagnostisert etter et akutt hjerteinfarkt. Andre studier viser også at varierte symptomer kan forsinke oppsøking av legehjelp. Disse funnene understreker viktigheten av en bedre forståelse av varseltegnene.

Eksperter understreker at brystsmerter fortsatt er det vanligste symptomet hos både kvinner og menn, men at det kan være ledsaget av andre symptomer. Disse forskjellene betyr ikke at symptomene er helt forskjellige fra de som observeres hos menn, men snarere at de kan være mer varierte og noen ganger mindre umiddelbart gjenkjennelige. Større bevissthet om disse tegnene kan føre til raskere diagnose og mer passende behandling.