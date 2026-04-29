Hvorfor det er bra for hjernen å gjenoppta kontakten med barndommens hobbyer

I løpet av barndommen driver vi med utallige aktiviteter, noen mer rekreasjonsrelaterte enn andre. Vi slår rekorder i hoppetau, koser oss med å fargelegge innenfor linjene, leser tegneserier og lindrer kjedsomhet ved å forvandle garasjeinngangen til en rulleskøytebane. Disse tidsfordrivene, noen ganger rolige, noen ganger dristige, varer sjelden. Likevel bør vi gjenoppdage disse sandkasseaktivitetene og sette av en plass til dem i våre travle timeplaner.

Bekjemper kognitiv nedgang mens du har det gøy

Vi hadde alle en favoritthobby i våre tidlige år. De mest fingernemme modellerte leire som Giacometti med gips eller helte fantasien sin på blanke ark, mens de selverklærte hyperaktive utførte akrobatiske triks i skateparken eller improviserte en rulleskøytebane rundt utendørsleker. Barn med konkurranseånd drev til og med med disse hobbyene på høyt nivå, vant medaljer og foreldrenes beundring.

Men saken er den: alle gode ting har en slutt, og når vi blir voksne, endres prioriteringene, og det gjør også ønskene våre. I stedet for å fortsette med hoppetau, skateboarding og magiske fargeleggingsbøker, oppdager vi nye distraksjoner, mer «i harmoni» med alderen vår, som å ta en drink på en terrasse, klage på verden eller gjøre pilates under infrarøde lys. Vi gir opp disse hobbyene samtidig som vi lukker lekekassen vår og forlater hjemmet der vi vokste opp.

Likevel bør ikke det å fly drage, få rulleskøyter til å hvine på fortauet uten frykt for å dø ved hvert fall, synge uten å vente på unnskyldningen for en karaoke-kveld, eller fylle skissebøker være flyktige tidsfordriv forbeholdt barn under ti år. Spesielt ikke fritidsaktiviteter for uttrykksfulle sinn som tegning, skulpturering, skriving – alt som har sitt opphav i sinnet og finner uttrykk på et eller annet medium. Vitenskapen sier det. Ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature Communications, bremser kreative hobbyer hjernens aldring . Dette gjenspeiler også konseptet «nevroplastisitet»: hjernens evne til å forandre seg og skape nye forbindelser basert på erfaringer, læring og miljøet.

En stor følelse av personlig tilfredshet

I stedet for å jage trendy Instagram-aktiviteter som pickleball eller hyrox, ville det være bedre for oss å pleie barndomslidenskapene våre, de som noen ganger fikk oss til å glemme resten av verden eller til og med middagstid. Vi tror feilaktig at disse aktivitetene er bedre i minnet enn i virkeligheten, og vi frykter skuffelse, som den gangen vi prøvde de berømte Mammoth-ballene igjen. Men for det første gir det å gjenoppta kontakten med barndomshobbyene oss litt letthet i en hverdag preget av kjedelige oppgaver og overveldende ansvar. For det andre, selv om det krever litt øvelse å gjenvinne våre tidligere ferdigheter, og leddene våre kan slite litt med å holde tritt, forblir gleden vi opplever intakt.

Når du klarer å kjøre slalåm rundt kjegler på rulleskøyter eller skrive et dikt med i det minste noen sammenhengende rim, føler du en enorm følelse av selvtilfredsstillelse. Å gjenoppta en aktivitet fra barndommen er en mikroprestasjon, en liten symbolsk seier, en hyllest til barnet du en gang var. Det handler også om å trosse følelser av å mislykkes eller bli forlatt og gjenoppdage den gnisten som Pilates-reformatoren og andre «voksne» leker ikke kan gjenskape. Og disse aktivitetene, som Prousts madeleine, er unektelig trøstende så vel som en kilde til personlig vekst.

Psykologer kaller dette implisitt minne. «Fordelen med implisitt minne er at det tillater sinnet å være, til en viss grad, fritt. Vi kan utføre oppgaver vi lærer implisitt uten å tenke på dem, noe som lar oss gjøre andre ting. I denne forstand kan det være veldig avslappende å få tilgang til implisitt minne», forklarer Thomas C. Südhof, MD, direktør for Südhof-laboratoriet ved Stanfords fysiologiske institutt, til Vogue US .

En måte å gjenoppdage ditt indre barn på

Å gjenoppleve barndommens hobbyer betyr også å åpne en dør på nytt som voksenlivet noen ganger lukket litt for raskt. Det er døren til bekymringsløse dager, spontanitet og å gjøre ting «for den rene gledens skyld», uten prestasjonsmål eller bekymringer om lønnsomhet. Kort sagt, et sted hvor du ikke har noe å bevise.

I en hverdag som ofte er diktert av forpliktelser, tidsfrister og produktivitet, fungerer disse aktivitetene som en mental pause. Å tegne uten intensjon om å stille ut, å løpe uten et tidsmål, å fikle uten å strebe etter perfeksjon: dette er alle enkle gester som gjenoppretter kontakten med en form for indre frihet.

Psykologer er spesielt interessert i denne effekten av «positiv regresjon», der hjernen gjenoppdager lettere, tryggere emosjonelle tilstander. Det handler ikke om å unndra seg ansvar, men om å reaktivere nevrale baner knyttet til lek, nysgjerrighet og umiddelbar tilfredsstillelse. Og det er ofte her gjennombruddet ligger: ved å gjenoppdage tidligere aktiviteter gjenoppdager vi ikke bare et tidsfordriv, men en mer spontan versjon av oss selv – en som ennå ikke hadde internalisert frykten for å gjøre feil eller andres dom.

Til syvende og sist blir disse rekreasjonsøyeblikkene mye mer enn bare fritid. De fungerer som et mentalt friskt pust, en skånsom måte å roe ned på, slippe løs spenninger ... og husk at glede også fortjener en plass i kalenderen vår. Det er ingen grunn til å vente til du får et barn for å gjenoppdage disse grunnleggende tidsfordrivene.