Vi gjør det ofte uten å tenke, men denne refleksen kan skade tennene.

Når du ikke har en saks for hånden og fingrene dine er for fete til å være nyttige, bruker du tennene til å åpne pakker som ellers er merket som «lettåpne». Denne ville, til og med primitive gesten kan virke pirrende på filmer, men i virkeligheten er den langt mindre tiltalende.

Det er en dårlig idé å åpne pakker med tennene.

Du er ivrig etter å prøve de deilige, syrlige godteriene i kawaii-form, eller de nye tartiflette-smakende chipsene som har fått deg til å renne i munnen helt siden du kjøpte dem. Bortsett fra, vel, emballasjen gjør motstand, og i motsetning til det som står skrevet på esken, er det en tålmodighetsprøve, eller til og med et fullverdig puslespill verdig et escape room. Du drar i den med fingrene til du river av en spiker og ender opp med støle muskler, men pakken har ikke engang en skramme. Og i motsetning til faren din, som aldri dro noe sted uten sin signaturlommekniv, bærer du ikke en sveitserkniv. Så, som en siste utvei, slipper du løs tennene som et formidabelt våpen og river opp posen med et enkelt knekk med kjeven.

Hvis tannlegen din hadde sett deg i aksjon, ville han sannsynligvis besvimt. Selv om tennene dine er like skarpe som kjøkkensakser, er de ikke hoggtenner. Som nettstedet til Red Maple Dental påpeker, «kan det å bite og rive plast med tennene dine flaske, sprekke eller ødelegge en eller flere av tennene dine.» Denne vanen, som alltid er fremstilt på en ganske suggestiv måte i romantiske romaner, kan få deg ut av en vanskelig situasjon nå og da. Den kan imidlertid skade emaljen din, den beskyttende barrieren på tennene dine, og sende deg rett til tannlegen – et sted du har unngått helt siden ditt første hull ble behandlet.

Du risikerer også å skade deg selv, spesielt tannkjøttet, som er spesielt sensitive områder. Tennene dine er verken verktøy eller en provisorisk løsning. «En sprekk i tannemaljen representerer et inngangspunkt for bakterier til andre deler av tannen, noe som øker risikoen for hull og infeksjon betydelig», minner Prisma Dentistes-klinikken på.

Emballasje, veritabelt yngleplass for mikrober

Enten det er en pose med cashewnøtter, rester av saus fra et hurtigmatmåltid i siste liten eller pulverkaffekapsler fra kontoret, har de alle én ting til felles: de er nesten like skitne som toalettskålen. Husk at mange håndterer dem før de havner på kjøkkenet eller i matboksen.

De passerer gjennom flere hender, ikke alltid veldig rene, reiser langs kassebånd og ender til og med opp i bunnen av handlekurven din ... De kan til og med ha falt på gulvet underveis. Og når du tenker på at mer enn 70 % av supermarkedhandlevognene har med seg avføringsbakterier, trenger du ikke et mikroskop. Til tross for gjeldende standarder er ikke denne emballasjen sterilisert. Den inneholder derfor bakterier som er usynlige for det blotte øye, men som ikke vil gå ubemerket hen i kroppen din. Utover å innta mikroplast, utsetter du deg også for spesielt virulente bakterier som Escherichia coli.

Hurtigmatsauspakker er det verste eksemplet

Du har kanskje allerede måttet bruke tennene for å åpne en engangspakke med ketchup eller majones fra en hurtigmatrestaurant. Og du bør ha et sterkt immunforsvar for å overleve den opplevelsen uskadd. Disse minipakkene vil nesten helt sikkert avskrekke deg for alltid. Først og fremst har de en fet konsistens, noe som gjør det enda vanskeligere å åpne dem.

Kastet i papirposene dine i bestillingsrushet, passerer de gjennom hender som ikke alltid har hansker på. Mens de forbereder bestillingen din, berører servitørene sedler, mynter og brukte brett. Det sier seg selv at risikoen for smitte er høyere.

Disse posene, ofte laget av flerlagsplast, er designet for å tåle … noen ganger litt for godt mot menneskelig makt, men ikke nødvendigvis mot bakterier. Pakket i esker, oppbevares ved romtemperatur og håndteres i en kontinuerlig strøm, akkumulerer de en ganske stor samling uønskede mikrober. Resultatet: Ved å putte dem i munnen for å «spare tid», forvandler du en enkel matbit til et mikrobiologisk lotteri.

Og hvis fristelsen virkelig er for sterk, husk dette: tennene dine er ikke multifunksjonelle pakkeåpnere. De er allerede travle nok med å overleve måltider, snacks og sukkerholdige drikker uten å legge til et kommandooppdrag mot gjenstridig plast.