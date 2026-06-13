Å være født om sommeren: hva forskning på menns psykiske helse tyder på

Kan fødselsårstiden virkelig påvirke vår mentale helse år senere? Spørsmålet kan virke overraskende, til og med på grensen til astrologi eller elleville teorier. Likevel har forskere i flere år nå studert effektene som det prenatale miljøet og de første ukene av livet kan ha på hjernens utvikling.

En hypotese som fascinerer forskere

Mens de som er født om sommeren beklager at de aldri kan samle alle sine kjære for å feire bursdagen sin, angrer de som fyller 60 om vinteren på at de måtte holde seg innendørs for denne spesielle anledningen. Enten vi er født om vinteren, våren, sommeren eller høsten, har årstiden vår sine ulemper. Utover de praktiske og festlige aspektene, kan den også forutsi vår fremtidige mentale velvære. Dette er hva en ganske uvanlig kanadisk studie antyder.

Opprinnelsen til denne forskningen er ganske uventet. «Ideen til denne forskningen kom opp da jeg ble spurt om jeg trodde på horoskoper», forklarer Mikael Mokkonen, hovedforfatter av studien. «Jeg lurte da på om det kunne være et biologisk grunnlag for deres eksistens, i form av en sammenheng mellom en persons fødselsdato og fysiologiske eller mentale egenskaper.»

Langt fra astrologiske spådommer har forskere fokusert på et svært reelt vitenskapelig spørsmål: kan miljøforholdene som en mor utsettes for under graviditeten ha varige konsekvenser for barnets mentale helse?

Hvordan fødselsårstiden kan spille en rolle

Årstiden påvirker mange miljøfaktorer. Sollys, temperaturer, sesongbetingede infeksjoner , kosthold og vitamin D-nivåer varierer alle gjennom året. Under graviditet kan disse faktorene potensielt påvirke fosterutviklingen.

Noen forskere antyder at eksponering for visse sesongmessige faktorer kan bidra til å forme visse aspekter ved langsiktig fysisk eller psykisk helse. De eksakte mekanismene er imidlertid fortsatt i stor grad ukjente, og resultatene av studier som er utført så langt er ofte motstridende.

Hva den kanadiske studien viser

I forskningen sin analyserte forskere ved Kwantlen Polytechnic University i British Columbia data fra 303 unge voksne med en gjennomsnittsalder på 26 år. Deltakerne fullførte to mye brukte spørreskjemaer om mental helse: PHQ-9, som vurderer depressive symptomer, og GAD-7, som fokuserer på angst. Deres første funn: ingen klar sammenheng ble observert mellom fødselsårstid og angstlidelser.

Når det gjelder depresjon, viste det seg imidlertid en spesiell trend blant menn. De som ble født om sommeren, det vil si mellom juni og august, hadde større sannsynlighet for å vise skårer som indikerte depressive symptomer, sammenlignet med menn født i andre årstider.

Resultater skal tolkes med forsiktighet

Disse funnene betyr ikke at det å bli født om sommeren forårsaker depresjon. Forskerne selv er forsiktige. Mikael Mokkonen understreker at dette ikke handler om å etablere en årsak-virkning-sammenheng. Ifølge ham kan disse observasjonene knyttes til «miljøforhold moren opplever under svangerskapet».

Studien har også flere viktige begrensninger. Utvalgsstørrelsen er fortsatt relativt liten og består hovedsakelig av studenter som bor i samme region i Canada. Videre inneholdt noen spørreskjemaer blanke felt. Med andre ord bør disse resultatene betraktes som en interessant vei for videre forskning snarere enn etablerte fakta.

Mannlig depresjon, et tema som altfor ofte holdes taus

Utover spørsmålet om fødselstid, retter denne studien oppmerksomheten mot et stort folkehelseproblem: depresjon hos menn. I lang tid har psykiske helseproblemer kollidert med visse tradisjonelle modeller for maskulinitet. Mange menn har lært å minimere lidelsen sin, unngå å uttrykke følelsene sine eller se på det å søke hjelp som et tegn på svakhet.

Dette sosiale presset kan forsinke diagnose og behandling. Depresjon manifesterer seg imidlertid ikke alltid på samme måte hos menn og kvinner. Hos noen menn kan det uttrykkes gjennom økt irritabilitet, risikofylt atferd, overdreven alkohol- eller rusmiddelbruk, sosial tilbaketrekning eller tap av interesse for vanlige aktiviteter. Disse tegnene er noen ganger vanskeligere å identifisere som depressive symptomer.

Det å være født om vinteren, våren, sommeren eller høsten bestemmer ikke i seg selv en persons psykologiske skjebne. Denne kanadiske studien antyder imidlertid at det kan finnes en sammenheng mellom sommerfødsel og økt risiko for depressive symptomer hos menn. En mulighet til å demontere den siste bastionen av maskulinitet.