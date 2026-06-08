Å se ut i verdensrommet er ikke nødvendigvis dagdrømming, ifølge forskere.

Noen ganger er øynene dine glaserte og tankene dine er fiksert: du stirrer på et punkt, en gjenstand, en person uten å blunke. Du er fysisk til stede, men mentalt et annet sted. Fra et utenfraperspektiv gir du inntrykk av å være fullstendig frakoblet virkeligheten, som om du er fanget i en parallell dimensjon. Det mange kaller en «søvnløshet» er ikke alltid en systemfeil eller et symptom på dagdrømming.

Et «mentalt tomrom» som fortsatt blir misforstått

Du holder på med dine gjøremål når plutselig kroppen din går i standby-modus. Blikket ditt, helt stille, ligner på en voksdukke og beveger seg ikke en tomme. Fiksert på et tilfeldig objekt, engasjerer det seg ikke i sitt vanlige observasjonsarbeid. Det fremkaller en viss idé om ingenting. Selv om vennene dine snakker med deg og fortsetter samtalen, er du ikke lenger mottakelig for hva de sier.

Til tross for aktiviteten rundt deg, det omgivende støyen og den menneskelige dansen som utspiller seg foran deg, forblir du «i din egen verden», lammet på stedet. Du er som en statue i noen minutter. Du ser ut til å improvisere et ensomt spill av «rødt lys, grønt lys». I det øyeblikket anklager de rundt deg deg for å dagdrømme, la deg bli distrahert eller til og med fullstendig forlatt. Noen ganger klapper dine kjære til og med i hendene eller lager en rekke onomatopoetiske lyder for å bringe deg ned på jorden igjen.

Dette korte øyeblikket med distraksjon blir ofte forvekslet med uhøflighet eller uoppmerksomhet. I virkeligheten kaller forskere dette fraværet for en «tankeblokering». «Tankeblokering er definert som det fullstendige fraværet av ethvert mentalt innhold som man kan beskrive for andre», forklarer Esteban Munoz-Musat, en nevrolog og tidligere doktorgradsstudent, i en pressemelding fra Brain Institute. I motsetning til hva de rundt deg kanskje forestiller seg, går du ikke gjennom gjøremålslisten din eller tenker på middag. Hjernen er fullstendig amorf, som om den er bedøvet eller deaktivert.

En måte å spare energi på

I denne fasen, når du ligner en robot som er slått av, er sinnet ditt en ørken: ikke en eneste påtrengende tanke, ingen indre stemme som belærer deg, ingen påminnelser om dine forpliktelser. Hjerneaktiviteten er så godt som ikke-eksisterende. I en innsiktsfull studie publisert i Trends in Cognitive Sciences , sammenligner forskere denne «mentale tomheten» med en mikrolur, en slags intern tilbakestilling.

De analyserte denne drømmetilstanden ved hjelp av funksjonell MR for å bedre forstå dens formål. Og i motsetning til forventningene er det ikke et tegn på kjedsomhet eller bevis på tap av interesse. Det er en tvungen hvile. Forskere observerte til og med likheter med dyp søvn i hjernebarken. Til syvende og sist er det det samme som å sove stående. Når øynene dine er fortapt i tanker, lader du batteriene. Det er en lignende prosess med telefoner og andre elektroniske enheter: de lader raskere når de er slått av.

Personer med ADHD er mer berørt.

Disse øyeblikkene med tomhet, hvor du midlertidig er utilgjengelig, representerer omtrent 20 % av dine våkne timer. Noen mennesker er imidlertid disponert for dem. Ifølge en annen studie om emnet er disse periodene med mental nedgang hyppigere hos voksne og barn diagnostisert med ADHD .

Ved Brain Institute går Esteban Munoz-Musat dypere inn i dette mystiske fenomenet. «Mind blanking er en del av det kliniske bildet ved visse psykiatriske tilstander, som generalisert angstlidelse. Det ser ut til å være hyppigere hos personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).»

Et tomt blikk og et stille sinn er et fysisk bevis på at kroppen din regenererer seg. Du er ikke ute av det eller dagdrømmer, men gjennomgår en fullstendig overhaling. Og dette skjer vanligvis når du er søvnmangel.