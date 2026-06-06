Dette avkjølende tipset fra tennisspillere kan forvandle sommerdagene dine

Sommeren har ikke offisielt kommet ennå, og temperaturene slår allerede rekorder. Termometeret stiger, og selv med noen få lag mindre på, treffer varmen deg hardt og får deg til å svette voldsomt. For å holde deg avkjølt har du sannsynligvis prøvd alt: en vifte, en sprayflaske, en håndvifte ... Men tennisspillere har en annen lovende teknikk for å regulere kroppstemperaturen mellom settene.

Et håndkle fylt med isbiter

Akkurat nå er alle øyne rettet mot de prestisjefylte banene på Roland Garros, hvor avgjørende tenniskamper spilles. Mens finalen lover store sportsbragder og noen spennende overraskelser på rankingen, har tennis-essene måttet delta i rallyer under stekende hete verdig den sørlige halvkule. Grusbanene har fått utseendet til tørre ørkener.

På tribunen vinket tilskuere, alle kledd i hvitt og lin, febrilsk til fansen i håp om å skape en behagelig bris. På banen måtte spillerne også tåle det usedvanlig varme været, som forstyrret prestasjonene deres. Utsatt for den stekende solen, under en UV-indeks høy nok til å steke kebab og smelte iskrem, spilte de kampene sine under ekstreme forhold.

I korte pauser drakk de ikke bare vann rett fra fryseren og tørket hodet med mikrofiberkluter. De surret en slags stoffrull rundt skuldrene. Lettelsen var tydelig i ansiktene deres. Denne improviserte puten inneholdt frosne isbiter. En god provisorisk løsning hvis du ikke har klimaanlegg hjemme og stedet ditt er som en vannkoker.

Hvordan kan denne teknikken gjenskapes hjemme?

Selv om Roland Garros er et eksklusivt sportsarrangement som tiltrekker seg et velstående publikum, er denne avkjølingsteknikken som observeres på sidelinjen lett gjenskapbar til minimal kostnad. Det kreves ingen utgifter. Den utføres med det aller nødvendigste: et tilstrekkelig langt håndkle, som et håndkle, og en håndfull isbiter.

Metoden er enkel, og innholdsskaperen @ la.vanth gir deg en eksklusiv demonstrasjon. Legg håndkleet flatt, plasser isbiter i midten slik du ville gjort med ingrediensene til en burrito, og rull det sammen. Fest den iskalde halsvarmeren med bånd. Legg den i fryseren i omtrent tretti minutter og nyt denne iskalde klemmen i fridagene dine eller mens du jobber hjemmefra. En effektiv metode når hjemmet ditt ligner en gigantisk badstue.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Estelle Vanthier (@la.vanth)

Fordelene med dette kjøletrikset

I perioder med intens varme kan man nesten tilbringe hele dager med å rusle gjennom kjølegangene i supermarkeder og andre kjøpesentre. I Frankrike er 9 millioner mennesker fanget i det som føles som luftløse, kvelende hjem, ifølge offisielle tall. Selv med skoddene lukket og står opp klokken 5 om morgenen for å slippe inn frisk luft, er hjemmet ditt en ovn. Du føler deg bokstavelig talt som en plante i et drivhus som sakte gjærer innenfor dine egne vegger.

Denne kjøleteknikken, som er sett på banene og tatt i bruk av spillere som Djokovic, er en strålende idé for å bedre takle den stekende varmen i årene som kommer. Den er mindre drastisk enn den beryktede kalde dusjen, som leger faktisk fraråder, og lar kroppen forsiktig gå tilbake til sin normale temperatur. Håndkleet fungerer som en myk «barriere» for å forhindre termisk sjokk.

Denne teknikken erstatter selvsagt ikke viktige anbefalinger i perioder med intens varme. Å drikke vann regelmessig, lukke skodder i de varmeste timene, lufte tidlig om morgenen og begrense fysisk anstrengelse er fortsatt prioritert.

Men denne iskalde halsvarmeren har fordelen av å være tilgjengelig for alle. Du trenger ikke å investere i et energislukende klimaanlegg eller sofistikerte, noen ganger overprisede apparater. Et håndkle, noen isbiter og litt planlegging er alt du trenger for å gjenskape denne metoden som toppidrettsutøvere bruker hjemme. Nok til å vinne hver runde mot den stekende varmen.