Hvorfor kvinner ofte er mer følsomme for kulde enn menn

Det er en klassisk hverdagsforeteelse: mens noen tar et teppe, åpner andre vinduet og erklærer: «Det er så koselig!» Og i motsetning til hva mange tror, er denne forskjellen i oppfatning langt fra et bare innfall. Vitenskapen viser at kvinner faktisk føler kulde oftere enn menn ... av helt reelle grunner.

En historie om muskler og varme

Kroppen produserer naturlig varme gjennom sin metabolske aktivitet. Muskelmasse spiller en betydelig rolle i denne prosessen. Men med samme vekt har kvinner i gjennomsnitt mindre muskelmasse enn menn. Som et resultat produserer kroppene deres generelt litt mindre varme. Dette forsterkes av en basalmetabolisme som ofte er lavere. Ifølge data rapportert av The Conversation er den gjennomsnittlige mannlige metabolske raten omtrent 23 % høyere.

I praksis betyr dette at mannekroppen forbrenner energi raskere ... og genererer mer varme daglig. Det er derfor ikke et spørsmål om «viljestyrke» eller mental motstand: det er rett og slett en normal biologisk forskjell.

Hvorfor blir hender og føtter kalde raskere?

Hormoner spiller også en betydelig rolle i denne følsomheten for kulde. Østrogen og progesteron påvirker blodsirkulasjonen og fremmer vasokonstriksjon: de små blodårene nær huden trekker seg sammen, spesielt i ekstremitetene. Som et resultat får hender, føtter og ører mindre varmt blod og kjøles ned raskere.

En studie utført av University of Utah og publisert i The Lancet observerte til og med at kvinners hender i gjennomsnitt var omtrent 3 °C kaldere enn menns. Interessant nok er kjernekroppstemperaturen deres faktisk litt høyere. Det er nettopp denne kontrasten mellom en bevart kjernevarme og kaldere ekstremiteter som forsterker følelsen av kulde.

Følelser som endrer seg avhengig av perioden

Opplevelsen av kulde kan også variere gjennom menstruasjonssyklusen. Etter eggløsning stiger progesteronnivåene, noe som øker kroppstemperaturen litt. Denne forskjellen kan gjøre at luften i omgivelsene føles kjøligere til sammenligning, og dermed forsterke følelsen av kulde.

Graviditet, overgangsalder eller visse hormonbehandlinger kan også endre denne oppfatningen. Med andre ord er det fullt mulig å tolerere en temperatur perfekt én dag ... og så trenge en tykk genser noen dager senere for den samme termometeravlesningen.

På kontoret er ikke termostaten alltid nøytral

Biologi forklarer ikke alt. Historien om temperaturstandarder spiller også en overraskende rolle. I lang tid ble kontortemperaturstandarder beregnet basert på den gjennomsnittlige metabolismen til en voksen mann på 1960-tallet. Som et resultat ble mange arbeidsområder utformet for å være mer egnet for menn enn for kvinner.

Det er derfor ikke rart at noen fryser under møter, mens andre synes klimaanlegget er «perfekt». I dag begynner mange bedrifter å revurdere innstillingene sine for å bedre ta hensyn til forskjeller i termisk komfort.

Nei, det er ikke en unnskyldning for sexistiske bemerkninger.

Å forstå at kvinner ofte er mer følsomme for kulde bør aldri brukes til å fyre opp under klisjeer eller hånlige bemerkninger. Fraser som «kvinner er alltid kalde», «en ekte mann føler seg aldri kald» eller «slutt å være så skjør» er basert på utdaterte stereotypier. Å føle seg kald har ingenting å gjøre med mot, styrke eller karakter.

Alle kropper fungerer forskjellig, og det å trenge en ekstra genser er verken en svakhet eller en overdrivelse. Å kunne lytte til dine fysiske sanseopplevelser uten å rettferdiggjøre dem bidrar også til velvære og selvrespekt.

Når kulde kan bli et signal

I de fleste tilfeller er det helt normalt å føle seg kald, men hvis følelsen av kulde blir veldig intens eller ledsages av betydelig tretthet, svimmelhet, veldig blek hud eller blålige negler, kan det være nyttig å konsultere helsepersonell. Visse tilstander, som anemi eller skjoldbruskkjertelforstyrrelser, kan øke følsomheten for kulde.

I mellomtiden er det ingen skam å skru opp varmen, dra frem de tykke sokkene eller ha favorittgenseren din hengende over skuldrene. Noen ganger vet kroppen din rett og slett nøyaktig hva den trenger.