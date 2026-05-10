Denne lite kjente lidelsen kan forsterke frustrasjon på jobben

Irriterer bare kollegenes tilstedeværelse deg? Måten de drikker teen sin på, banker på tastaturet, svinger beina under pultene, berører håret for å understreke tankene sine – det er en skikkelig fysisk ballett, og det er langt fra din smak. Hvis kollegenes handlinger og gester får deg til å pirre innvendig, kan det hende du lider av misokinesis .

Hva er misokinese?

Selv om misokinesi kan høres ut som en fiktiv superkraft fra «Stranger Things», er det i virkeligheten en svært svekkende lidelse i hverdagen, spesielt på arbeidsplassen når kolleger fikler med fingrene på et skrivebord, trykker febrilsk på enden av en penn eller gnir haken over en komplisert mappe. I åpne kontorlandskap, noe som raskt kan føre til sensorisk overbelastning, kan misokinesi utvikle seg raskt.

Dette forklarer hvorfor toleransenivået ditt synker drastisk når du ser en kollega improvisere hoppetaubevegelser med pennen sin eller stadig tappe med foten. Personer med misokinesi sliter med å se bort og fokusere på disse repeterende gestene, som andre produserer på samlebåndsaktig vis. De blir ikke bare distrahert; de opplever en indre uro som er svært vanskelig å kontrollere.

Misokinesi faller inn under samme kategori som misofoni, aversjonen mot høye munnlyder, museklikk, tastaturklikk eller til og med svakt hørbar pust. «Det påvirker folks evne til å nyte sosiale interaksjoner, jobbe eller lære», forklarer Dr. Handy. Denne lidelsen, som fortsatt er relativt ukjent for allmennheten og dårlig dokumentert, anslås å ramme 33 % av befolkningen, ifølge en studie utført av University of British Columbia.

Hvordan utvikler misokinese seg?

Hvis du ikke lenger orker den kollegaen som stadig vekk fikler i stolen og finner en pervers glede i å snurre den fra side til side, er du kanskje ikke «på kanten», men bare lider av misokinesi. Som studien rapporterer, kan denne negativt ladede lidelsen variere fra mild irritasjon til svekkende angst. Følelser av frustrasjon, uforklarlig irritabilitet eller ukontrollerbare stresstopper – misokinesi manifesterer seg forskjellig fra person til person. Denne kollegaen, som monopoliserer tankene dine med sin smittsomme OCD, plager deg der andre ikke ser noe mer enn en fokusert arbeider.

Misokinese, noen ganger forvekslet med oppmerksomhetsforstyrrelse , er ikke et tegn på et distrahert sinn, men på overdreven empati. Ifølge Dr. Handy, en psykologiprofessor som utførte denne innsiktsfulle studien, kan misokinese utløses av våre speilnevroner, hjerneceller som styrer empati og lar oss «forstå intensjonene bak andres handlinger», forklarer han. Kort sagt, hjernen din tar snarveier.

Et rykkende bein, paniske fingre, en hånd som gnager på beinet mellom to viktige oppgaver ... Disse bevegelsene er den fysiske manifestasjonen av stress, og de smitter raskt over på tankene dine. «Speilnevronene våre hjelper oss å forstå andres følelser, men kan også gjøre det vanskelig å ignorere repeterende bevegelser som oppfattes som plagsomme», legger Sumeet Jaswal, medforfatter av studien, til.

Hva kan gjøres for å bekjempe misokinese?

Nei, du er ikke dømt til å koke innvendig hver gang kollegaen din forvandler pennen sin til en dirigentstafettpinne. Selv om misokinesi kan være spesielt plagsomt, finnes det måter å minimere dens innvirkning på dagliglivet.

Det første steget er rett og slett å sette et navn på det du føler. Å forstå at det verken er unødvendig intoleranse eller overdreven irritabilitet bidrar til å lindre skyldfølelse. Hjernen din reagerer på en spesifikk stimulus, ofte automatisk. Det er ikke et forbigående innfall eller et raserianfall på kontoret.

Deretter spiller miljøet en nøkkelrolle. Hvis du jobber i et åpent kontorlandskap, kan du prøve å endre synsfeltet litt. Å endre setet, justere skjermens vinkel eller installere en diskret skillevegg kan redusere eksponeringen din for disse distraherende bevegelsene betydelig. Noen ganger kan noen få centimeter skift spare en hel dag.

Noen finner også trøst i «motstimuli». Å lytte til myk musikk gjennom hodetelefoner, spille av hvit støy eller bruke ørepropper, selv uten lyd, kan skape en slags beskyttende boble. Dette hjelper hjernen med å avlede oppmerksomheten fra de repeterende handlingene som monopoliserer årvåkenheten.

Hvis bare synet av et rykkende bein er nok til å øke blodtrykket ditt, betyr ikke det at kollegene dine plutselig har blitt uutholdelige. Det kan rett og slett være at hjernen din plukker opp bevegelsene i verden rundt den litt for intenst. En subtil form for overfølsomhet, noen ganger irriterende, men veldig reell.