Hvorfor insisterer tannleger så mye på å bruke tanntråd?

Å pusse tennene etter hvert måltid er det ultimate grunnlaget for munnhygiene. Utover denne nesten automatiske vanen bør du imidlertid forbedre tannrensrutinen din med tanntråd. Dette lille verktøyet, som er designet for å fjerne smuler og ekle bakterier mellom tennene, blir ikke akkurat omtalt av skjønnhetsinfluensere. Likevel er det langt mer nyttig enn velværedingsene du ser overalt på internett.

Et tilbehør som altfor ofte undervurderes

Mange medlemmer av Generasjon Z drømmer om å motta sin første lønnsslipp for å få skallfasetter i utlandet eller håpe å bleke tennene for et smil verdig en reklame. Likevel er det få som virkelig tar vare på tennene sine og opprettholder de gode munnhygienevanene som foreldrene deres innprentet. Selv om tannpuss var en tidsbestemt aktivitet i barndommen, en uunngåelig rutine, utsetter vi noen ganger som voksne dette ellers viktige ritualet. Vi har en tendens til å pusse tennene mer raskt. Dette er ganske paradoksalt når man tenker på hvor mye tid man bruker foran speilet og smører seg inn med kremer, antialdringsserum og masker i merkelig farger.

Men saken er den: tannproblemer er uforsonlige. Selv om det nå finnes supersoniske tannbørster forbedret med banebrytende teknologi, er tanntråd fortsatt essensielt. Dette tilbehøret, som ikke nødvendigvis er det mest stilige i et baderomsskap, foreskrives jevnlig av tannleger. Langt fra å være valgfritt, tjener det et reelt formål. Selv om mange bruker det for å unngå den fryktede «salaten mellom tennene», brukes det først og fremst til å rengjøre de vanskelig tilgjengelige kriker og kroker. Som tannlege Kami Hoss minnet SELF på, rengjør en tannbørste bare 60 % av tannoverflaten. Den logiske konklusjonen: tanntråd tar seg av resten.

Den fjerner plakk, forebygger hull, reduserer risikoen for periodontal sykdom og frisker opp pusten samtidig. Med andre ord bidrar den til god tannhelse og utfyller tradisjonell tannpuss for en virkelig ren munn.

Positive konsekvenser utover munnen

Tanntråd gjør mer enn bare å fjerne rester etter måltider og perfeksjonere smilet ditt. Det bidrar til generell helse og kan til og med øke forventet levealder. Ja, denne ofte neglisjerte tingen, som aldri sees i virale emneknagger, kan forlenge tiden vår på jorden. I motsetning til hva mange tror, er munnen noen ganger utgangspunktet for andre sykdommer som ved første øyekast ikke ser ut til å ha noe med dette området å gjøre.

«Gingivalsulcus, den fine sporet der tannkjøttet møter tannen, er foret med et av de mest permeable vevene i menneskekroppen», forklarer spesialisten. «Den er rikt vaskularisert og lar bakterier og alle stoffene vi introduserer i den komme inn i blodomløpet veldig direkte.» Bakterier som trives i dette området kan derfor finnes andre steder i kroppen på grunn av deres høye absorpsjonshastighet. Spesielt én bakterie tiltrekker seg oppmerksomhet: Porphyromonas gingivalis. Eksperten spesifiserer at den kan tette arterier under et hjerteinfarkt, og at den allerede er funnet i hjernevevet til Alzheimers-pasienter. «Kroniske periodontale sykdommer forårsaker systemisk betennelse som rammer nesten alle større sykdomskategorier», advarer Dr. Hoss.

Slik bruker du tanntråd riktig

Tanntråd er ikke det mest «ønskelige» verktøyet på markedet, men det spiller en verdifull forebyggende rolle ved visse sykdommer. Selv om det absolutt ikke er en tryllestav som løser alle problemer på en gang, er det et folkehelseverktøy. Hvis du ikke er kjent med tanntråd, kan du bruke den slik for intensiv og effektiv rengjøring:

Klipp av en tilstrekkelig lengde. Ta omtrent 40 til 50 cm tanntråd. Det virker langt, men det lar deg endre rengjøringsområdet for hvert mellomrom. Surr rundt fingrene: Surr mesteparten av tråden rundt langfingrene, og hold deretter 2 til 3 cm stram mellom fingrene for å jobbe. Før forsiktig tanntråden inn mellom tennene. Skyv tanntråden langs tennene uten å tvinge den. Unngå å knekke tanntråden mot tannkjøttet (dette er en vanlig feil). Lag en «C» rundt tannen. Når du er mellom to tenner, trykk tråden mot en tann slik at du danner en C, og beveg den forsiktig oppover fra tannkjøttet. Rengjør begge sider. Gjør denne bevegelsen på venstre tann, deretter på den høyre i samme område. Bytt område for hver tann. Rull ut litt ren tanntråd på hvert nye område for å unngå at bakterier sprer seg.

Spesialisten anbefaler å utføre dette ritualet én gang om dagen, helst om kvelden før sengetid for optimal og jevnlig bruk.

Det er enkelt å integrere i en daglig rutine, det tar bare noen få minutter om dagen, men effekten er langvarig. Kort sagt, denne lille, diskrete gesten gjør en stor forskjell i å holde tennene dine sunne lenger.