Denne eldgamle velværevanen har blitt gjenopplivet på TikTok.

I en tid med gyllen melk, ube latte, matcha og ingefærshots, finner vi enda en god drikk i håndflatene våre. Og den inneholder ingen elektrolytter, ingen næringsstoffer og ingen sitron. Å drikke varmt vann, renset for alle smakstilsetninger og fritt for teposer, er den nye velværeoppskriften 2.0. En praksis inspirert av tradisjonell kinesisk medisin, som har gått viralt.

Å drikke rått varmt vann, en gest som har gått viralt

På TikTok dropper brukerne detox-juicer, energigivende smoothier og ungdomskilder for å nippe til krus fylt med lunkent vann. Og nei, det er ikke som svar på en tvilsom utfordring som presser grensene for deres orale toleranse. De koker vannkokeren, ikke for å lage en " lettfordøyelig " urtete eller en forfriskende kopp te. Men for å drikke rent varmt vann, uten tilsatte ingredienser. I krusene deres er det ingen sitronsaft, ingen urtepulver og ingen fortynnet kollagen. Det er ingenting annet enn vann.

Det er den nyeste velvære-dille. I stedet for å nyte en sterk kaffe eller en drink verdig en trendy kaffebar, nøyer influencere seg med romtemperert vann. Verken kaldt eller glohett. I en tid der butikkhyllene daglig er overfylte med helsedrikker laget av obskure røtter, sjeldne planter og lovende mikronæringsstoffer, lengter de etter en mer minimalistisk hudpleierutine. Du lurer sikkert på hvorfor disse selverklærte spirituelle guruene på internett påfører seg selv en slik straff.

Å drikke varmt, ufortynnet vann, uten smak eller farge, kan virke som en bløff ved første øyekast. Likevel er det ganske alvorlig. Når du forstår effektene av denne milde dusjen på kroppen, kommer du lett forbi den første nølingen og glemmer dine fordommer. Og selv om internettbrukere kanskje tror de har gjort en oppdagelse, er det i virkeligheten utbredt praksis innen tradisjonell kinesisk medisin å drikke varmt vann.

De uventede fordelene med varmt vann på kroppen

Å drikke varmt vann i stedet for din elskede kaffe høres kanskje ikke veldig fristende ut. Likevel er det utvilsomt kroppens favorittdrikk, og den blir fullstendig revitalisert. Glem kunstige drivstoffer som gir en illusjon av energi, men forårsaker energikrakk. Varmt vann er en kaskade av fordeler for kroppen, og feier bort alle de irriterende små daglige plagene. Den beste løsningen på kroniske problemer er ofte den enkleste.

Innholdsskaperen @roro_youraznbigsis , som ble introdusert for tradisjonell kinesisk medisin i ung alder, er overbevist om at varmt vann er et middel i seg selv. Faktisk er ganen hennes godt kjent med fordelene, ettersom hun stadig roser denne vanlige drikken med dens ekstraordinære egenskaper. «Hvis du har oppblåsthet, drikk varmt vann. Hvis du har menstruasjonssmerter, drikk varmt vann. Hvis du alltid fryser, drikk varmt vann. Hvis du har hudproblemer, drikk varmt vann. Om morgenen, når du våkner, drikk varmt vann. Og livet ditt vil forandre seg. Du vil føle deg bedre», argumenterer hun.

Varmt vann bærer også med seg en spesiell, nesten åndelig, symbolikk. «I tradisjonell kinesisk medisin er det viktig å regulere kroppstemperaturen fordi god sirkulasjon og varme fremmer flyten av qi, eller vital energi», forklarer akupunktør Tsao-Lin E. Moy til Bustle . Omvendt forårsaker drikker lastet med isbiter, som iskalde latte eller kortisolcocktailer , et indre termisk sjokk som bremser ned alle kroppens funksjoner.

Hvordan gjøre dette ritualet mer tiltalende

På papiret kan det virke litt strengt å drikke en enkel kopp varmt vann. Tross alt er vi vant til overdådige drinker, velduftende smaker og Instagram-verdige drikker som hoper seg opp på trendy kafeer. Men for de som ønsker å ta i bruk dette velværeritualet uten å føle at de drikker «en tom kopp», finnes det noen enkle triks for å gjøre denne vanen mer tilgjengelig.

Det første steget er å forvandle dette øyeblikket til et skikkelig avbrekk i dagen. I stedet for å sluke varmt vann, ta deg tid til å nyte det som en kopp te. Velg en fin kopp, sett deg komfortabelt ned og nyt dette fredelige mellomspillet. Bare det å ritualisere denne gesten kan allerede gjøre det enda mer behagelig.

Noen foretrekker også å leke med temperaturen. Tanken er ikke å drikke glohett vann, men heller lunkent eller litt varmt vann, som forblir skånsomt mot munn og kropp. Denne nyansen kan utgjøre hele forskjellen, spesielt for de som er nye i praksisen. Hvis du har en sensitiv gane, kan du forbedre dette lunkne vannet fullstendig. Hvordan? Med revet ingefær, en sitronbåt eller noen velvalgte krydder. For å forhindre at dette gunstige vannet blir til en forurenset sølepytt, sørg for å filtrere vannet fra springen også.

Til syvende og sist minner dette tilsynelatende enkle ritualet oss om noe viktig: velvære finnes ikke alltid i kompliserte oppskrifter. Noen ganger er alt som trengs en kopp varmt vann i hendene for å roe ned, lytte til kroppen og komme tilbake til det grunnleggende.