Tar du varme dusjer om vinteren? Her er hva du trenger å vite

Om vinteren er vannet som kommer ut av dusjhodet glovarmt, noe som lindrer eventuelle frysninger du har følt i løpet av dagen. I de kjøligere månedene blir dusjen nesten som en badstue, så mye at det stiger damp opp fra dusjen. Det er imidlertid ikke nødvendigvis så gunstig å ta varme dusjer når det er kaldt for å heve kroppstemperaturen.

Varme dusjer, en kilde til komfort om vinteren

Når kulden setter inn, har vi flere alternativer: pakke oss inn i et tykt teppe, sitte ved peisen eller slappe av under en varm dusj. Etter en dag med frysninger og trossing av polarvind, stuper vi hodestups inn i dusjen og lager et improvisert dampbad på badet.

Midt i en hetebølge søker vi kjøligheten under dusjhodet og tolererer lett et iskaldt regnskyll, men om vinteren skynder vi oss å varme oss i dusjen. Vi skrur opp temperaturen, selv om det betyr at vannregningen går litt opp. Under påvirkning av varme slapper musklene av, spenninger letter og problemer skylles bort. Men selv om varme ofte foreskrives for å lindre smerter og avslappende overflater, er varme dusjer et unntak fra regelen.

De er ikke dårlige i seg selv, så lenge de tar dem av og til. Å ta varme dusjer om vinteren er en opplevelse av enestående lykke. Varmt vann fungerer som en «pause»-knapp for nervesystemet. Det utvider blodårene, slapper av muskler og stimulerer sirkulasjonen. Som et resultat mottar hjernen en trygghetsmelding. Imidlertid er den termiske kontrasten med omgivelsene så sterk at den kan «sjokkere» kroppen og slite den ut i stedet for bare å slappe av.

Men også en dårlig opplevelse for huden din

Hva om den ru hudens tekstur ikke var et resultat av sterk kulde, men av overdrevent varme dusjer? Det kan føles bra mentalt å ta varme dusjer om vinteren, men det samme kan ikke sies om huden din.

Den er beskyttet av en usynlig hinne laget av lipider, kalt hudbarrieren. Denne barrieren hindrer vann i å fordampe for raskt og beskytter deg mot ytre påvirkninger. Svært varmt vann løser opp denne filmen mye raskere enn lunkent vann. Som et resultat, selv om huden din er ren, blir den også mer sårbar.

Om vinteren er det en dobbel smell. Luften er allerede tørrere, oppvarming tørker ut atmosfæren, og glohete regnbyger forverrer bare dehydrering. Huden føles stram, kløende og mer reaktiv. Mange vinterrødheter, spesielt på bena eller i ansiktet, kommer ikke bare fra kulden, men fra denne kontrasten mellom intens varme og tørr luft.

Hva du kan gjøre i stedet

Nøkkelen er ikke å droppe varme dusjer helt, men å bruke dem på en moderat måte. Ti minutter i glohett vann har ikke samme effekt som tre minutter. Å redusere temperaturen litt, spesielt i ansiktet, utgjør allerede en stor forskjell. Og å fukte huden rett etterpå, mens den fortsatt er litt fuktig, bidrar til å gjenopprette den viktige beskyttelsesbarrieren.

Om vinteren kan en dusj fortsatt være et øyeblikk av komfort, men det er enda bedre når det ledsages av riktig hudpleie. En rik krem, olje eller balsam blir en viktig alliert for å forhindre at varmen blir til tørrhet. Og om vinteren kan du også spre dusjene dine: tross alt er kroppen din beskyttet mot bakterier under det tykke laget med klær.

Og det er ingen tvil om at du har fått godkjenning fra Dr. Mostefa Rafaa, en hudlege i Paris. «En dusj annenhver dag anbefales for personer uten dermatologiske problemer og sjeldnere for pasienter med atopisk eksem», forklarer han til Au Féminin .

Det siste ordet? Varme dusjer bør nytes med måte. Hvis du trenger varme, kan du finne den andre steder: i en dampende kopp, et koselig teppe eller partnerens armer.