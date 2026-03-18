«Kortisolavgiftning»: en mote eller et genuint kroppslig behov?

Kortisol, et ord som en gang var forbeholdt medisinsk sjargong, er nå en av de mest populære emneknaggene på TikTok. Dette hormonet, som en gang var begrenset til vitenskapelige tidsskrifter, er nå offentlig fiende nummer én. Internettbrukere skylder på det for søvnløshet, humørsvingninger og lav libido. Så de starter med «kortisolavgiftninger» for å «rebalansere kropp og sinn».

Hva er egentlig kortisol?

Alle snakker om det nå. På sosiale medier er dette begrepet, som en gang bare ble forstått av medisinstudenter og forfattere av avhandlinger, i fokus for oppmerksomheten, og ikke nødvendigvis av de riktige grunnene. For nei, kortisol er ikke bare nok en skjønnhetsteknologisk oppfinnelse, og det er heller ikke en laboratorieskapt ingrediens for å legge til noen år til livet ditt. Det er heller ikke et smittsomt virus, selv om internettbrukere jager det bort som influensa midt på vinteren.

Kortisol, dopaminantagonisten, er kroppens usynlige gift, en bane for velvære. I hvert fall er det slik internettbrukere beskriver det, og sprer feilinformasjon om det. Hvis dette ordet fortsatt er ukjent for deg, er du sannsynligvis ikke veldig teknologikyndig eller spesielt interessert i overskrifter i helsemagasiner. Kortisol, også kjent som stresshormonet, er overalt på TikTok og fremstilt som en bråkmaker. Likevel er det ikke utelukkende ondsinnet.

Det er det som regulerer blodtrykket ditt, hindrer deg i å bli smittet av alle bakteriene som flyter rundt på offentlig transport, og beskytter deg mot mindre skader med en betennelsesdempende respons. Det er også det som får deg ut av sengen hver morgen og gir deg energi til å løpe til bussen når du er forsinket.

«Kortisolavgiftningen»: en myte mer enn en realitet

Internettbrukere, som er i gang med en liten vårrengjøring av kroppen sin, foretar «kortisolavgiftninger». Som om det var et giftstoff som lett kan elimineres. Kortisol forsvinner imidlertid ikke over natten som et tungt måltid ledsaget av rensende urtete. «Kortisolavgiftningen», som nesten tar form av et åndelig retrett, er faktisk en feilaktig betegnelse. Det er rett og slett umulig fra et fysiologisk synspunkt. Å prøve å eliminere kortisol fra kroppen din ville være som å fjerne hevemiddelet fra brød eller melet fra pasta: du fjerner et essensielt element for deres eksistens.

De som bytter ut kraftig trening med skånsom tøying og åpne bøker i stedet for å slå på TV-en i håp om å kvitte seg med kortisol, er langt fra å innse at dette samme hormonet er et veritabelt «drivstoff». «Kortisol bidrar til å mobilisere energireserver, styrke immunforsvaret, redusere betennelse og avlede energi fra fordøyelse, reproduksjon og vekst», forklarte Jeffrey Blumberg, forskningsprofessor ved Tufts' Friedman School of Nutrition Science and Policy. Det finnes også et mindre «barbarisk» triks for å sameksistere med dette hormonet i stedet for å bli kontrollert av det.

Å regulere kortisolnivåene, den virkelig gode ideen

Selv om «kortisolavgiftning» er mer et markedsføringsslagord enn en vitenskapelig realitet, kan du fortsatt gjenvinne kontrollen over dette hormonet, som urettferdig får dårlig rykte. Målet er ikke å eliminere hormonet, men å forhindre at det forblir forhøyet for lenge. Når kroppen konstant stimuleres av en stressende livsstil, kan den bli utmattet og utvikle spesielt svekkende symptomer. Cushings syndrom er det mest ekstreme eksemplet.

Under normale omstendigheter følger kortisol en presis rytme: det stiger om morgenen for å hjelpe oss med å starte dagen, og synker deretter gradvis utover dagen. Kronisk stress, utilstrekkelig søvn, mental overbelastning eller overdreven skjermtid kan imidlertid forstyrre denne naturlige balansen. Det er på dette tidspunktet at noen opplever vedvarende tretthet, irritabilitet eller søvnforstyrrelser.

Eksperter er enige om én ting: i stedet for å snakke om «detox» er det mer nøyaktig å snakke om «regulering». Og den gode nyheten er at dette kan oppnås gjennom enkle handlinger, ofte mye mer tilgjengelige enn de overprisede velværeprogrammene som selges på sosiale medier. «Det finnes ingen mirakelkur for å regulere kortisolnivåer , men vi har velkjente strategier for stressmestring , inkludert et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og praktisering av meditasjon eller mindfulness», forklarer eksperten.

Kort sagt, den berømte «kortisolavgiftningen» eksisterer kanskje ikke, men ønsket om å ta vare på nervesystemet sitt er svært reelt. Og hvis denne trenden har minst én fordel, er det at den minner oss om at hvile, ro og å lytte til oss selv ikke er luksus ... men ekte behov.