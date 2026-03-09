Å sove med åpne skodder: den «nederlandske metoden» som kan forbedre søvnen

Vanskeligheter med å sovne, våkne om natten eller føle seg trøtt når man våkner: søvn er en bekymring for mange. Visse daglige vaner kan spille en nøkkelrolle for søvnkvaliteten vår. Blant dem får en praksis inspirert av den nederlandske livsstilen stadig mer oppmerksomhet: å sove med skoddene åpne for å utnytte naturlig lys ved soloppgang.

En vanlig vane i Nederland

I Nederland er det ikke uvanlig å se hus med sparsomt tildekkede vinduer, noen ganger til og med uten gardiner eller skodder. Denne tradisjonen, ofte assosiert med en kultur av åpenhet arvet fra kalvinistisk protestantisme, går flere århundrer tilbake.

Ifølge flere kulturelle analyser er denne vanen basert på ideen om at ærlige borgere ikke har noe å skjule. Resultatet er et urbant landskap der interiøret i hjemmene ofte forblir synlig fra gaten. Selv om denne tradisjonen opprinnelig ikke var ment å forbedre søvnen, mener noen spesialister at den kan ha gunstige effekter på kroppens biologiske klokke.

Lysets rolle i døgnrytmen

Naturlig lys spiller en viktig rolle i å regulere døgnrytmen, den indre klokken som organiserer søvn-våken-sykluser over omtrent 24 timer. Når dagslyset når øynene om morgenen, signaliserer det til hjernen at dagen begynner. Denne prosessen bidrar til å redusere produksjonen av melatonin, søvnhormonet, og fremmer våkenhet.

Ifølge søvnspesialister er eksponering for naturlig lys en av de mest effektive måtene å synkronisere kroppens biologiske klokke på. Søvnkonsulent Maryanne Taylor forklarer at naturlig lys direkte påvirker søvnsykluser, samt energinivå og humør gjennom dagen.

Hvorfor det å våkne med lys kan hjelpe deg å sove bedre

Å sove med åpne persienner gir gradvis eksponering for morgenlyset. I motsetning til en rystende oppvåkning fra en alarm, kan denne naturlige overgangen hjelpe kroppen med å komme seg ut av søvnen mer forsiktig. Morgenlys spiller også en viktig rolle i å stabilisere døgnrytmen på lang sikt. Flere studier viser at tidlig morgensol er assosiert med bedre søvndebut om natten.

En studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Public Health indikerer at eksponering for naturlig lys før klokken 10 er knyttet til en mer regelmessig døgnrytme og bedre søvnkvalitet.

En mer naturlig og energisk oppvåkning

Å våkne opp i et rom som gradvis lyser opp kan også fremme en mer naturlig oppvåkning. Lys stimulerer visse områder av hjernen som er involvert i våkenhet og oppmerksomhet. Som et resultat våkner kroppen mer gradvis fra søvnen, noe som kan redusere følelsen av tretthet når man våkner. Dette prinsippet brukes til og med i noen lysbaserte vekkerklokker som kunstig gjenskaper soloppgang for å hjelpe deg med å våkne.

En enkel metode, men en som krever tilpasning

Selv om denne praksisen kan ha noen fordeler, er den ikke egnet for alle situasjoner. I sterkt opplyste bymiljøer om natten kan kunstig lys forstyrre søvnen hvis persienner eller skodder forblir åpne. Lysforurensning anses også som en faktor som kan påvirke søvnsykluser.

Metoden fungerer derfor best i miljøer der natten forblir tilstrekkelig mørk og der morgenlyset gradvis kan komme inn i rommet. Som det ofte er tilfelle med søvn, varierer behovene fra person til person. Noen foretrekker å sove i totalt mørke, mens andre føler seg mer uthvilte når de våkner opp til naturlig lys.

Inspirert av en nederlandsk tradisjon, er ideen om å sove med åpne skodder basert på et enkelt prinsipp: å utnytte naturlig lys til å regulere kroppens biologiske klokke. For noen er små justeringer i soveromsmiljøet noen ganger alt som skal til for å sove bedre.