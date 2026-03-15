"Rekesyndrom": Hvorfor denne holdningen på kontoret bekymrer spesialister

Hvis du har en stillesittende jobb som innebærer å skrive på et tastatur og bevege en mus, inntar du nesten helt sikkert denne holdningen uten å innse det. Og kroppen din vil få betale for det før eller siden. «Rekesyndrom» er århundrets nye plage, og det er ikke bare en enkel ryggsmerter eller noen få stikk i nakken. Helsespesialister slår alarm.

Er du en reke på kontoret?

Jobben din kan kreve at du sitter foran en datamaskin fra morgen til kveld. Og i løpet av denne lange dagen med hardt arbeid opprettholder du ikke alltid en veldig sunn holdning. Til tross for en ergonomisk stol og en velorganisert arbeidsplass, kan du ikke la være å fikle . Du kan til og med ha en tendens til å bøye deg fremover og krølle deg sammen.

Lutende rygg, hodet i skuldrene, brystet stikker fremover … det er en perfekt imitasjon av en reke, det skrumpede krepsdyret med sin kommaformede kropp. Denne holdningen, nok til å sende osteopater overalt i panikk, er vanlig for alle kontorarbeidere. Det er praktisk talt en «åpen kontorlandskapsgreie», et kollektivt triks. Kontorene vrimler av reker i dresser og blyantskjørt. Du kan til og med være en av dem uten å innse det.

I stedet for å holde ryggen rett, bøyer du deg over skjermen og kryper praktisk talt over tastaturet. Og jeg hater å si det, men det er ren selvsabotasje. «Du skaper mye muskelspenning i ryggen når kroppen lener seg fremover. Du reduserer faktisk lungekapasiteten og begrenser blodstrømmen», advarer Alan Hedge, en ergonomiekspert og professor ved Cornell University, i en artikkel for HuffPost . Kroppen din lider i stillhet, og du får ikke bare isjias .

Symptomer på "rekesyndrom"

Hvis du lider av «rekesyndromet», er ikke ryggen det eneste offeret. Det er imidlertid vanligvis der den første smerten oppstår. Først føler du bare ubehag: en øm nakke, sporadisk muskelspenning, et lokalt ubehag som får deg til å massere deg selv. Du gnir stadig håndleddene dine i håp om at det vil være nok til å lette på spenningen. Du holder fingrene presset mot baksiden av nakken for å legge trykk der det gjør vondt. Kort sagt, kroppen din begynner å si ifra og gi deg beskjed om at den ikke er fornøyd.

På lang sikt kan «rekesyndrom» føre til spesielt svekkende kroniske smerter. Karpaltunnelsyndrom, en nervekompresjon karakterisert av nummenhet eller ubehagelige elektriske støt, er et annet eksempel. «Rekesyndrom» er nådeløst og kan til og med påvirke uventede deler av kroppen. Hvis du opplever sure oppstøt, langsom fordøyelse og plagsom oppblåsthet som forstyrrer konsentrasjonen din, kan det være på tide å revurdere holdningen din og bli mer menneskelig igjen.

De riktige tiltakene for å forhindre det

Uansett hvor mye du forestiller deg en snor som drar deg oppover og gjør deg høyere, tar den indre reken i deg over og trekker deg nedover. Men det er ingen hemmelighet: for å opprettholde en riktig holdning må du være i riktig fysisk og mental forfatning. «Når du lener deg tilbake, får ryggen kontakt med stolryggen, noe som avlaster noe av kroppsvekten din, slik at hoftene dine bærer mindre av belastningen. Pustekapasiteten din forbedres», forklarer Alan Hedge. Derfor er det viktig å ha ergonomisk og godt justert arbeidsutstyr.

Du kan også bytte ut den vanlige stolen din med en treningsball. Dette tilbehøret, som ofte forbindes med gravide, tvinger deg til å finne tyngdepunktet ditt og holder deg oppreist, uten at du trenger å anstrenge deg.

Hvis du ikke har muligheten til å jobbe på en stasjonær datamaskin, kan du heve enheten til øyehøyde og unngå å belaste nakken. Øynene dine bør være i linje med skuldrene.

Og vi kan ikke understreke dette nok: ta pauser annenhver time og bruk dem klokt. I stedet for å bla og ødelegge holdningen din ytterligere, prøv noen yogastillinger . Strekk deg ut, beveg kroppen, rist den ut. Å gjøre gresshoppe- eller nedovervendt hund på en skummatte er alltid bedre enn å lure som en reke.

Lytt til kroppen din, og ikke ignorer budskapene den sender deg. For å føle deg helt komfortabel ved skrivebordet, kvitt deg med den hengende stillingen. Du vil føle deg bedre og mest sannsynlig mer selvsikker.