Denne studien utfordrer den vanlige oppfatningen om at vekttap gjør deg lykkelig.

Når sommeren nærmer seg, oppfordrer avisoverskriftene oss til å bytte ut de komfortable tøflene våre med joggesko og forbrenne de «oppsamlede kaloriene» med en porsjon raclette. Hvert år gir mange etter for presset fra vekttap, som om vekttap automatisk fører til større lykke. Som om det å føle seg posete i jeans er selve symbolet på tilfredsstillelse. Likevel utfordrer en fersk studie alt vi trodde vi visste om vekttap.

Diet blues: en lite kjent virkelighet

Etter hvert som sommeren nærmer seg, fylles bladene med detox-oppskrifter, «mirakel»-ernæringsråd og hjemmetrening, som oppfordrer folk flest til å gå ned noen kilo for å vise seg frem på den varme sanden. Det er ikke lenger racletteost som smelter bort, men tall, som om det å senke tallet på vekten på en eller annen måte øker ens velværefølelse.

Hvis vi skal tro på disse påbudene, så henger lykken av noen få centimeter rundt livet og ligger i smakløse salater, klær i størrelse 36 og «fettforbrennende» urteteer. For å føle seg bra mentalt, må man føle seg bra fysisk, og det er umulig med kjærlighetshåndtak, en marshmallowmage og lår som gnir mot hverandre. Det er i hvert fall det samfunnet har overbevist oss om, å assosiere en flat mage med vitalitet.

Mange lar seg lure av disse forlokkende løftene og legger ut på drastiske dietter i håp om å glede seg over sitt nye speilbilde. Bortsett fra at det å gå ned i vekt på papiret er «idyllisk», er det i virkeligheten en kilde til hjertesorg. Tallet på vekten, som vitner om måneder med savn og ustanselig trening, vekker ikke annet enn fortvilelse. En studie fra University College London tilbakeviser denne ideen om at tynnhet er kuren for lykke. Og uttalelsene trykt på glanset papir høres mer ut som løgner enn godartede råd.

Når skuffelse overskygger tilfredshet

I den kollektive forestillingsevnen er vekttap en prestasjon, en personlig suksess, en grunn til gratulasjoner. Samfunnet har gjort en god jobb med å hjernevaske oss med denne diettvennlige versjonen. Det er derfor vanskelig å forestille seg å føle seg nedfor over denne etterlengtede fysiske forandringen. Likevel, veldig ofte, blir ettervirkningene ikke innfridd av forventningene. Og til syvende og sist, selv med "færre kilo", forblir moralen lav.

Å gå ned mye i vekt dobler risikoen for å føle seg trist, ensom eller til og med deprimert, sammenlignet med noen som ikke har gått ned i vekt eller som til og med har gått opp i vekt. For å komme til disse konklusjonene fulgte forskere nesten 2000 overvektige eller fete personer. Ved slutten av analyseperioden hadde 14 % av deltakerne gått ned minst 5 % av kroppsvekten sin. Likevel hadde ikke deres psykologiske tilstand blitt bedre; snarere tvert imot.

Personer som gikk ned i vekt hadde 78 % større sannsynlighet for å utvikle depressive symptomer sammenlignet med andre. Til tross for forbedringer i noen helseindikatorer, som blodtrykk, manglet de livsglede. Årsaken? Jojo-effekten, følelsen av stagnasjon, den langsomme fremgangen i å se resultater i speilet, følelsen av å anstrenge seg forgjeves. Å gå ned i vekt innebærer mange ofre, uten reell belønning til slutt. «Folk bør ikke forvente å plutselig se alle aspekter av livet sitt forbedre seg», advarer Sarah Jackson, en av studiens forskere.

Selvaksept, den beste resepten

Til syvende og sist er moralen i denne studien klar: det er bedre å endre perspektivet ditt enn kroppen din. Bare fordi du kan passe inn i de buksene fra dine yngre dager og lukke glidelåsen på den kjolen, betyr det ikke at du er kvitt alle bekymringene dine. Dessuten dukker de hardt tilkjempede kiloene raskt opp igjen.

Ifølge en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New Scientist , går omtrent 85 % av de som regnes som « overvektige » og som mister minst en tiendedel av vekten sin, den opp igjen året etter. Så hva er poenget med å nekte seg dessert på restaurant og motstå fristelsen til en god burger hvis man bare skal ende opp med startvekten sin?

Å gripe livet fullt ut før vi blir fortært av samfunnspress – det er den riktige filosofien. I stedet for å forvandle kroppene våre til å tilpasse seg skjønnhetsstandarder, forvandler vi tankesettet vårt. I stedet for å tone kroppene våre, styrker vi selvtilliten vår. Fordi den virkelige revolusjonen ikke handler om å «gå ned noen kilo», men om å frigjøre oss fra presset som overbeviser oss om at vi må forandre oss for å fortjene lykke. Å lære å leve i kroppene våre slik de er, med alle deres variasjoner og unike egenskaper, er utvilsomt den sunneste tilnærmingen.