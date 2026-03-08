Den uventede kraften latter har på kardiovaskulær helse, ifølge en studie

Fabienne Ba.
Latter oppfattes ofte som en enkel emosjonell refleks. Noe vitenskapelig forskning tyder imidlertid på at det også kan ha en målbar innvirkning på hjertet.

En studie som reiser spørsmål

Forskning utført av forskere ved University of Maryland Medical Center undersøkte effekten av latter på kardiovaskulær funksjon. I følge denne forskningen kan to minutter med ekte latter gi fysiologiske effekter som kan sammenlignes med de som observeres under en kort økt med moderat fysisk aktivitet, for eksempel omtrent 20 minutter med lett jogging. Forskerne observerte at latter førte til utvidelse av blodårene, og dermed forbedret blodstrømmen.

Motsatt forårsaket mental stress vasokonstriksjon, det vil si en innsnevring av blodårene, noe som kunne øke trykket som utøves på det kardiovaskulære systemet.

Hvordan latter påvirker blodårene

Forskerne vurderte reaktiviteten til blodårene hos deltakere som ble utsatt for ulike emosjonelle stimuli. Når de så humoristiske klipp, utvidet arteriene seg betydelig. Den motsatte effekten ble observert når de møtte stressende scener.

Denne utvidelsen fremmer bedre oksygenering av vevet og jevnere blodstrøm. Ifølge teamet fra Maryland fungerer latter som en «mini-trening» for blodårene, og bidrar til deres fleksibilitet.

Reduksjon av stresshormoner, spesielt kortisol og adrenalin, spiller også en rolle. Kronisk forhøyede nivåer av disse hormonene er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Latter og hjertehelse: hva sier forskningen?

Hjerte- og karsykdommer er fortsatt en av de viktigste dødsårsakene på verdensbasis, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) . Risikofaktorer inkluderer hypertensjon, røyking, fysisk inaktivitet og kronisk stress.

Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom positive følelser og hjertehelse. Publikasjoner i tidsskrifter som Circulation, tidsskriftet til American Heart Association, antyder at emosjonelt velvære kan være forbundet med redusert kardiovaskulær risiko.

Latter, som et uttrykk for positive følelser, passer inn i denne dynamikken. Den stimulerer mellomgulvet, øker hjertefrekvensen midlertidig og induserer deretter en fase med muskulær og vaskulær avslapning.

Et komplement, ikke en erstatning

Forskere fra Maryland understreker imidlertid ett viktig poeng: latter erstatter ikke regelmessig fysisk aktivitet eller anbefalte medisinske tiltak.

Strukturert fysisk trening forbedrer kardiorespiratorisk kapasitet, styrker hjertemuskelen og bidrar til å kontrollere vekt og blodtrykk. Latter, derimot, fungerer mer som et midlertidig fysiologisk løft. Det kan imidlertid bidra til en generelt hjertevennlig livsstil, spesielt ved å bidra til å håndtere stress.

Stressens rolle i hjerte- og karsykdommer

Kronisk stress er anerkjent som en irriterende faktor for det kardiovaskulære systemet. Ifølge den franske kardiologiske foreningen kan langvarig stress bidra til hypertensjon og hjerterytmeforstyrrelser. Ved å midlertidig redusere psykologisk spenning kan latter dermed indirekte bidra til å beskytte hjertet.

Noen forskerteam er også interessert i komplementære terapier basert på humor eller «latterterapi» i sykehusmiljøer, selv om disse tilnærmingene fortsatt krever grundige vitenskapelige evalueringer.

Integrering av latter i hverdagen

Uten å foreskrive en resept på humor, inviterer studiens resultater oss til å reflektere over rollen positive følelser spiller for den generelle helsen. Å se en komedie, dele et hyggelig øyeblikk eller dyrke selvironikk kan virke ubetydelig. Likevel utløser disse øyeblikkene målbare fysiologiske reaksjoner. I et samfunn der stress er allestedsnærværende, kan det å verdsette disse øyeblikkene være en del av en bredere tilnærming til forebygging.

Oppsummert tyder forskning fra University of Maryland Medical Center på at latter har konkrete effekter på karfunksjonen, fremmer arteriell utvidelse og reduserer stresshormoner. Selv om det ikke erstatter fysisk trening eller skikkelig medisinsk overvåking, kan det være en ekstra alliert for kardiovaskulær helse. Enda en grunn til ikke å undervurdere kraften i en god latter.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Denne sittestillingen kan forklare noen tilbakevendende plager.

