Til tross for store vitenskapelige fremskritt er brystkreft fortsatt en av de dødeligste kreftformene for kvinner. Selv om kunstig intelligens bidrar til å fremme forskning mot denne snikende sykdommen og forbedre screeningmetoder, er ikke roboter den eneste kilden til håp. Katter kan også bidra, og ikke bare ved å gi sin trøstende maling.

Katter, uventede allierte i kampen mot brystkreft

I løpet av tretti år har antallet nye tilfeller av brystkreft hos kvinner nesten doblet seg. I dag er medisinen bedre rustet, spesielt siden den meteoriske fremveksten av kunstig intelligens. Kunstig intelligens, som noen ganger blir kritisert og sjelden rost, kan godt forvandle behandlingen av de 2 millioner kvinnene som diagnostiseres hvert år over hele verden. BH-er som er i stand til å oppdage kreftceller ved hjelp av enkle sensorer, mer sofistikert tolkning av medisinske bilder, kraftige algoritmer for å forutsi risikoen for tilbakefall – det er mer enn lovende og varsler medisinske innovasjoner av offentlig nytte.

Selv om kunstig intelligens alene representerer en edel revolusjon innen brystkreftbehandling, har katter også en rolle å spille i denne kampen, som tar form av et rosa bånd. Disse kattedyrene er langt mer enn bare emosjonell støtte ved å kose med pasienter og introdusere dem for malingterapi, og er med sin smittende ro sanne inspirasjonskilder innen onkologi. Nei, de er ikke bare naturlige stresslindrere, men fullverdige hovedpersoner. Og svært pålitelige analytiske verktøy.

En studie publisert i tidsskriftet Science , utført av eksperter innen veterinær- og humanmedisin, trakk paralleller mellom katter og mennesker. Funnene? Katter, i likhet med hunder, lever i samme miljø som oss. De er utsatt for forurensning og passiv røyking og lider av de samme sykdommene som oss. Selv om det sies at katter har ni liv, er de ikke alltid på topp. De opplever også den svekkende trettheten som kreft medfører, effektene av diabetes og den lammende smerten ved leddgikt.

Katter, utmerkede analyser

Fra dette perspektivet er det ikke snakk om å behandle katter som bare marsvin eller gjøre dem om til laboratorierotter. Tilnærmingen er langt mer empatisk og human. Louise van der Weyden, som ledet denne opplysende undersøkelsen, og hennes kolleger undersøkte prøver av kreftsvulster fra nesten 500 huskatter.

Alle disse firbeinte følgesvennene kom fra fem land og led av 13 forskjellige kreftformer. Konklusjonen: mennesker kan stamme fra aper, men de deler også udiskutable likheter med katter. Dette er hva denne studien avslører.

Kreft oppstår når DNA i celler gjennomgår mutasjoner (endringer i gener). Forskere har derfor studert DNA i kreftceller hos katter for å se om disse mutasjonene ligner de som finnes hos mennesker. De oppdaget at noen mutasjoner er de samme hos katter og mennesker, spesielt når det gjelder brystkreft. For eksempel var et gen kalt FBXW7 endret i mer enn halvparten av brystsvulstene som ble studert hos katter. Menneskemedisinen er allerede kjent med dette genet.

En behandling som allerede testes på katter

Selv om BRCA1-genmutasjonen ble popularisert av Angelina Jolie, er den genetiske mutasjonen FBXW7 fortsatt sjelden hos kvinner. Selv om den rammer en liten andel av de med tilstanden, representerer denne vitenskapelige oppdagelsen et stort gjennombrudd. Den kan føre til nye, mer målrettede og effektive behandlinger. Faktisk drar katter allerede nytte av disse fremskrittene. Veterinærer bruker spesifikke medisiner for å behandle sykdommen.

Mens vitenskapen lenge simulerte sykdommer på friske mus for å teste behandlinger, trener den nå under virkelige forhold, på katter som lider av kreftens plage. Dyrevelferd er ikke lenger et alternativ, men en prioritet. Denne studien er derfor gunstig både for våre kattevenner og for kvinner.

Medisinen hyller ikke katter for deres silkemyke pels og sjarmerende ansikter. De bidrar ubevisst til en bedre forståelse av brystkreft. Morgendagens helter har ikke bare artikulerte armer og en maskin som hjerte; de har også værhår og en forkjærlighet for pappesker.