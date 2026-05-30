Disse AI-genererte podkastene som forklarer «hvordan man beholder en mann» er bekymringsfulle.

På sosiale medier dikterer selvsikre podkastere kvinner hvordan de skal «beholde en mann». Problemet? De eksisterer ikke, og deres retrograde diskurs tjener hovedsakelig til å selge illusjoner og treningsprogrammer.

«Kjærlighetstrenere» som aldri eksisterte

Svakt opplyst studio, profesjonell mikrofon, komponert stemme: disse «relasjonsekspertene» har alle kjennetegnene til suksessrike podkastere. Alt, bortsett fra det essensielle. De er fullstendig AI-generert, fra stemmene til ansiktsuttrykkene. Ingen fullengde show ligger bak disse personaene: bare korte klipp, skreddersydd for algoritmen, som spilles av i det uendelige på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube.

En undersøkelse beskrev saken om en virtuell «programleder» som samlet over 110 000 abonnenter på bare noen få måneder, med videoer sett av millioner, selv om ingen ekte kvinne sto bak skjermen. Metoden er desto mer effektiv fordi den spiller på et kjent register: det med velvillige råd, med vennen som «vet best».

En gammel patriarkalsk diskurs, ompakket av AI

Bak den moderne teknologiens ferniss er det underliggende budskapet foreldet. Disse videoene gjenbruker dypt patriarkalske scenarier: aldri bli «en kilde til stress» for partneren din, «gjør deg selv attraktiv» ved å ikke gjøre noe, eller aksepter ideen om at en mann kan elske en kvinne «uten å gjøre noe» når det motsatte er sjeldent. Det meste av dette innholdet begrenser menn og kvinner til tradisjonelle roller og presenterer disse påbudene som universelle sannheter.

Det implisitte budskapet er krystallklart: kvinner må utslette seg selv, bli «praktiske» og justere ambisjonene sine for ikke å skade mannlige egoer. Maskuline avatarer, med muskler og dype stemmer, setter lett kjønnene opp mot hverandre og spiller på usikkerheter. Langt fra å «frigjøre», som de hevder, reaktiverer disse diskursene de mest inngrodde hierarkiene mellom kjønnene.

Parets byrde, fortsatt og alltid på kvinners skuldre

Den mest slående skjevheten er også den mest avslørende: disse videoene er nesten utelukkende rettet mot kvinner. Det er de som må tilpasse seg, forutse den andre personens behov og være beroligende, mens mannens ansvar nesten aldri blir stilt spørsmål ved.

Men eksperter minner oss om at et balansert forhold er avhengig av innsats fra begge parter, ikke bare av kvinners innrømmelser. Ved å forvandle kjærlighet til en liste med regler som må følges for å være verdt å holde, legger dette innholdet hele byrden av emosjonelt arbeid på kvinner. Denne asymmetrien, under dekke av «smarte» råd, viderefører nettopp den ubalansen som flere tiår med feministisk kamp har forsøkt å demontere.

En standardisert estetikk og en villedende nøytral tone

Emballasjen forteller også en historie. De aller fleste kvinnelige avatarer har glatte, standardiserte ansiktstrekk, en kalibrert skjønnhet ment å legemliggjøre den «oppfylte» kvinnen som har alt på stell. Budskapet om selvtillit formidles dermed fra ansiktet til en perfekt, kunstig kvinne – et uoppnåelig ideal, fordi det bokstavelig talt ikke eksisterer.

Det er nettopp denne overfladiske banaliteten som gjør prosessen så snikende. Mens noe AI-generert innhold utmerker seg ved sine merkelige eller spektakulære aspekter, antar disse klippene en helt vanlig tone. Ingenting varsler publikum om at de ser på fiksjon: bare ideologien som formidles skiller seg ut, og selv da, bare for de som følger nøye med. Den tilsynelatende naturlige fremtoningen avskaller mistanken og får tilbakegangen til å virke selvinnlysende.

En bredere bølge av «retradisjonalisering» på nett

Disse syntetiske podkasterne oppsto ikke ut av ingenting. De er en del av en veldokumentert digital trend: «re-tradisjonaliseringen» av kjønnsroller, drevet frem de siste årene av «tradwive»-bevegelsen, influencere som glorifiserer den underdanige husmoren og åpent avviser feminisme.

Forskere har vist at dette innholdet, under den ytre fasaden av hjemlig søthet, fungerer som en veritabel antifeministisk propaganda rettet mot et ungt publikum. En studie fra University of Hawaii, publisert i tidsskriftet Terrorism and Political Violence, identifiserte tilbakevendende temaer: ideen om at feminisme er i motsetning til femininitet, at den «skader» kvinner, og at den bør klandres snarere enn de sanne strukturelle årsakene til kvinners vanskeligheter. Andre studier, som de som ble utført ved Annenberg School ved University of Pennsylvania, analyserer hvordan disse fortellingene utnytter plattformenes estetiske og algoritmiske koder for å spre seg massivt. AI-genererte podkastere er den automatiserte, industrialiserte versjonen, som er i stand til å produsere denne diskursen i det uendelige.

Bak meldingen, en minibank

Ta ikke feil: målet er ikke å starte en debatt om kjærlighet. Disse kontoene trives i et blomstrende marked. Ifølge Grand View Research kan den virtuelle influencer-sektoren nå nesten 45,9 milliarder dollar innen 2030, med en årlig vekst på over 40 %.

Nesten alle disse sidene fungerer som en trakt til betalte opplæringskurs som visstnok lærer hvordan man lager denne typen innhold selv: startpakker, akselererte programmer, kurs som lover å mestre «formelen for realisme», dubbing og stemmekloning for å «gjøre visninger om til inntekter». Det samme mønsteret er overalt: Når videoen går viralt, omdirigeres kontoen til en «AI-påvirkningsskole» eller en mesterklasse som selger løftet om å bli rik ved å produsere lignende innhold. Det virkelige produktet er ikke paret; det er kvinnene og mennene som ser på.

Å opprettholde et kritisk tankesett i møte med «myk propaganda»

En podkastvert sitert av WIRED oppsummerer faren ved denne tilnærmingen: det er «myk propaganda», en ren, repeterbar og lettfordøyelig fortelling som subtilt former forventninger uten noen gang å tilby nyanser, dybde eller ansvarlighet. Risikoen er desto større fordi dette rådet retter seg mot et publikum som søker emosjonell trygghet, klare til å stole på en selvsikker og polert tone.

Stilt overfor denne subtile offensiven er det beste våpenet fortsatt kritisk tenkning: å identifisere disse innholdene for hva de er – kommersielle fiksjoner, avvise ideen om at kjærlighet koker ned til en liste over anstrengelser kvinner må gjøre, og huske at ingen kunstig intelligens, uansett hvor polert, har oppskriften på et sunt par.

Under sitt tilsynelatende uskyldige ytre sprer disse virtuelle podkasterne et reduktivt og ulikt syn på forhold, primært i tråd med økonomiske interesser. I en tid der kunstig intelligens visker ut linjene mellom sannhet og løgn, minner de oss om en åpenbar sannhet: bak hvert råd som er for polert til å være ekte, ligger det ofte en ideologi og et kasseapparat. Mer enn noen gang er det en politisk handling å vite opprinnelsen til et budskap, og hvem som drar nytte av det, spesielt i et patriarkalsk samfunn.