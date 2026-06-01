Etter bryllupet sitt ankom hun mannens rugbykamp i en hvit kjole.

Å si «ja» til kjærligheten og juble fra sidelinjen av en rugbybane på samme dag? Amy Vinson klarte det. Bare timer etter bryllupet sitt overrasket denne britiske kvinnen alle ved å dukke opp i en hvit kjole på kanten av banen for å støtte sin splitter nye ektemann under en avgjørende kamp.

En brud ulik alle andre

2. mai 2026 vil forbli en minneverdig dato for Amy og Craig Vinson. Etter bryllupsseremonien i Weston i England fulgte ikke de nygifte den tradisjonelle ruten som fører direkte til mottakelsen. Neste stopp? Et rugbystadion. Craig skulle etter planen spille sesongens siste kamp med laget sitt, Hornets RFC. For Amy var det ingen måte hun ville la mannen sin gå glipp av denne viktige begivenheten. Så hun valgte å bli med ham og heie ham på fra sidelinjen, uten engang å skifte ut brudekjolen.

Når lidenskapen for sport kommer til bryllupet

Craig trodde han måtte droppe kampen på grunn av bryllupet sitt, men Amy hadde andre ideer. Overbevist om at dagen også burde feire deres felles lidenskaper, insisterte hun på at kampen skulle være en del av festlighetene. Rugbyspilleren byttet deretter ut dressen med sportsutstyr, komplett med et par hvite sko spesielt tilpasset med bryllupsdatoen deres. En symbolsk detalj som perfekt illustrerte denne dagen dedikert til kjærlighet og sport.

En kjærlighetshistorie som alltid har vært knyttet til rugby

Paret møttes på en datingside høsten 2023. Da de satte bryllupsdatoen, var sportskalenderen fortsatt uspesifisert. Overlappingen mellom bryllupet deres og sesongens siste kamp var derfor rent tilfeldig. I stedet for å se dette som en hindring, forvandlet Amy og Craig situasjonen til et unikt minne. For dem var det naturlig å inkludere rugby i den spesielle dagen. Amy forklarte til og med til den britiske avisen Metro at dette valget passet dem perfekt, mens andre kanskje ville ha funnet det overraskende.

En feiring delt med et helt lokalsamfunn

Dette unike arrangementet samlet familie, venner og klubbmedlemmer i en spesielt varm atmosfære. Utover paret deltok et helt lokalsamfunn i feiringen. Rugby spiller en viktig rolle i livene deres og har latt dem knytte mange vennskap gjennom årene. Å innlemme denne lidenskapen i bryllupet sitt virket helt naturlig.

Og dagen endte vakkert: Hornets RFC vant med en score på 45 mot 19. Etter kampen samlet de nygifte, gjestene deres og flere spillere seg for å utvide feiringen med et hyggelig samvær.

Ved å velge å kombinere ekteskap og rugby skapte Amy og Craig Vinson en dag som virkelig reflekterte dem. Historien deres, som er fylt med følelser, lagånd og felles øyeblikk, beviser at det ikke finnes én måte å feire kjærligheten på. Og bildet av bruden i den hvite kjolen som heier på mannen sin fra sidelinjen, vil utvilsomt forbli et av de mest kjære minnene fra ekteskapet deres.