Forskere antyder at enslige kvinner i 70-årene ofte er lykkeligere.

I den kollektive fantasien lever middelaldrende kvinner lykkelig alle sine dager sammen med ektefellene sine og legger ut på cruise arm i arm med sine livslange partnere. Likevel, ifølge psykologer, er ikke gifte kvinner i syttiårene de mest tilfredse. Kvinner i syttiårene som har valgt å forbli single senere i livet, opplever derimot lykke hver dag i andre halvdel av livet.

Enslige kvinner i syttiårene, tilfredse kvinner

Selv om det fortsatt er vanskelig å akseptere å være singel som trettiåring, er det nesten utenkelig fire tiår senere. En utbredt oppfatning er at 70 år gamle kvinner uunngåelig deler livet sitt med barndomskjærestene sine. Den (ikke fullt så) logiske konklusjonen: hvis de bor alene hjemme, er det fordi de har mistet ektemennene sine. Imidlertid er ikke alle uavhengige kvinner i syttiårene sørgende enker. Noen av dem forlater partnerne sine av egen fri vilje i en alder der andre bekrefter ekteskapsløftene sine. Andre er rett og slett single lenge som har valgt seg selv fremfor å vie seg til kjærligheten.

I Frankrike har 48 % av personer over 70 år ingen partner, ifølge INSEE (det franske nasjonale instituttet for statistikk og økonomiske studier). Og til tross for fremveksten av datingapper for eldre, finnes det kvinner som ikke føler behov for å være i et forhold for å føle seg komplette. De er følelsesmessig pensjonerte, selvforsynte og opplever uavhengighet ved å dra på soloturer, holde liv i pysjamasfester med venner og besøke barer i glitrende kjoler. Kort sagt, de er langt fra fortvilet ved vinduene sine med en strikkepinne i hendene. På sidene til SELF-magasinet uttrykker kvinnene som ble intervjuet den samme følelsen: enorm indre fred, en følelse av gjenfødelse og åndelig foryngelse. Disse sølvhårede Bridget Jones-kvinnene, som har kommet seg etter skilsmisse eller er single av natur, sier at de har fred med seg selv.

Mens andre kvinner i deres generasjon synes dømt til å tilbringe resten av sine dager med en partner valgt ut fra sosial forpliktelse snarere enn ekte hengivenhet, setter de pris på sin lykke ved å være frie som en fugl. Denne gledelige skildringen står i skarp kontrast til myten om den desillusjonerte gammeljomfruen som samler på katter i stedet for elskere.

En sentimental vurdering som strider mot normene

I årevis var det å være singel synonymt med fiasko, et feilsteg eller til og med personlig ruin. I samfunnet ble det sett på som et varsel om en dyster og alarmerende fremtid. Enslige kvinner følte seg som utstøtte: misforstått, noen ganger behandlet med medlidenhet eller forakt. I motsetning til dette var ekteskapet et livslangt prosjekt, et ideal å strebe etter. Heldigvis smuldrer denne normen opp i en slags befriende iver. Å være i et parforhold er ikke lenger den eneste betingelsen for å oppnå emosjonelt velvære og oppfyllelse. Sosiolog Bella DePaulo, PhD i sosiologi, har til og med teoretisert konseptet «singel i hjertet». Ifølge henne, og basert på hennes personlige erfaringer, er disse 70 år gamle kvinnene ikke ufrivillig single: de tåler ikke denne statusen, de trives med den og gjør den nesten til en sinnstilstand.

Den virkelige forskjellen ligger i det mentale aspektet: å være fri til å strukturere sin tid, sitt daglige liv og til og med tanker, uten å stadig måtte innlemme en annen persons forventninger eller reaksjoner. Som Dr. DePaulo forklarer, har en partners tilstedeværelse en tendens til å oppta en kontinuerlig plass i sinnet, noen ganger subtil, men sjelden fraværende. Denne tilstedeværelsen kan gi en følelse av trygghet for noen, men den kan også bli byrdefull og skape en slags konstant årvåkenhet med hensyn til hva den andre personen tenker, føler eller forventer.

Når vi bryter oss løs fra denne dynamikken, kan oppmerksomheten og energien vår rettes helt mot oss selv. Dessuten, ifølge en storstilt studie av 460 000 mennesker, når livstilfredsheten toppen ved 70-årsalderen, som ofte beskrives som en gullalder, et nirvana.

Moralen i historien: det er aldri for sent å oppleve det å være singel.

Denne generasjonen av enslige kvinner omdefinerer endelig konturene av lykke etter 70. Der tradisjonelle modeller systematisk assosierte alderdom med ekteskap, beviser de at det finnes andre måter å bygge en lykkelig og meningsfull alderdom på.

Reisene deres tjener som en påminnelse om at det ikke bare finnes én måte å ha et vellykket kjærlighetsliv på. Noen finner balansen i en varig romanse, andre i å omfavne sin uavhengighet fullt ut. Og i motsetning til hva mange tror, er det å være singel senere i livet ikke nødvendigvis synonymt med emosjonell ensomhet.

For mange av disse kvinnene representerer denne perioden i livet til og med en slags gjenfødelse: færre begrensninger, mer tid til seg selv og muligheten til endelig å leve etter sine egne regler. Dette perspektivet bidrar gradvis til å endre måten eldre enslige kvinner blir sett på.