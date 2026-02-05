«Vil du gifte deg med meg?»: Han frir til partneren sin etter skihoppet

Det er en scene rett ut av en romantisk film ... men i høy hastighet og i skidress. Urban Susnik, en slovensk skihopper, overrasket alle ved å kombinere atletisk prestasjon med en uforglemmelig kjærlighetserklæring. Knapt hadde skiene hans berørt bakken etter et spektakulært hopp før han gikk ned på ett kne for å fri til kjæresten. Svaret? Et rungende «ja», foran et lamslått publikum og kameraer klare til å fange øyeblikket.

Et øyeblikk svevende i luften… så i hjertet

Omgivelsene var allerede fantastiske: en svimlende hopperampe, en adrenalinfylt stillhet, og så hoppet. Den dagen handlet ikke bragden bare om den tekniske ytelsen. Da hoppet var fullført, overrasket Urban Susnik alle ved å bli med partneren sin i landingssonen, og diskret dro en liten eske ut av kjeledressen sin for å stille henne DET SPØRSMÅLET. Øyeblikket, filmet og kringkastet av slovenske medier, gikk raskt viralt på sosiale medier.

Et overraskende frieri i skihopping fra tidligere proff, Urban Susnik 💍❤️ For en måte å gjøre det på! 🥰 pic.twitter.com/kfDygazaOQ — TNT Sports (@tntsports) 1. februar 2026

En uttalelse som skaper oppstyr på nettet

I løpet av timer gikk videoen viralt. På Instagram, TikTok og X (tidligere Twitter) roste brukerne originaliteten og dristigheten i frieriet, som blandet atletisk spenning med intime følelser. «Det krevde mot å fri rett etter et slikt hopp!» skrev en bruker, mens en annen spøkte på X: «Urban Susnik, den nye kongen av romantikk i skidress.»

Når sport og kjærlighet tar av sammen

Denne typen dramatiske uttalelser er ikke ny i sportens verden, men de er fortsatt sjelden i en så intens disiplin som skihopping. Urban Susnik klarte å kombinere mestring, mot og ømhet på bare noen få minutter. Denne gesten, som er langt mer enn et mediastunt, vitner også om et oppriktig ønske om å hedre kjærligheten i et øyeblikk av personlig ære.

Timingen var desto mer slående ettersom Urban nettopp hadde fullført et av sine beste hopp for sesongen. «Jeg var allerede på himmelen, jeg ville bare dele det med henne», forklarte han enkelt til journalister.

I en tid der frierier blir stadig mer kreative, oppfyller Urban Susniks frieri alle krav: oppriktighet, overraskelse, sterk symbolikk og ... dristighet. Og for én gangs skyld er det ikke medaljen som får hjertene til å flagre, men en ring som ble tatt på i akkurat riktig øyeblikk, etter en spektakulær flytur.