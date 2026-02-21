En professor analyserer den ideelle mengden tid å tilbringe sammen for å dyrke harmoni i et par.

Det finnes par som gjør alt sammen og lever som siamesiske tvillinger, og så finnes det andre som bare ser hverandre kort og lever livene sine som romkamerater. Ifølge Dr. John Gottman, en psykologiprofessor ved University of Washington som har studert «den ideelle mengden tid å tilbringe sammen», er det ikke så mye varigheten som betyr noe, men heller hvordan man investerer den tiden sammen. Å se hverandre mindre, men dypere, er hemmeligheten bak lykke.

6 timer sammen, men ikke bare på hvilken som helst gammeldags måte

Dr. John Gottman , som har undersøkt kjærlighet fra alle vinkler gjennom hele karrieren sin og gjort par til sitt primære studieemne, har identifisert en ideell mengde tid å tilbringe sammen. For at et par skal vare og holde gnisten levende gjennom årene, bør de tilbringe seks timer i uken sammen. Det er imidlertid en kunst å fylle denne felles tiden. Ideen er ikke bare å være side om side og bla fra motsatte ender av sengen.

Som forholdseksperten foreslår, bør denne tiden fordeles klokt gjennom uken, slik at hvert enkle øyeblikk blir en intim handling. Så i stedet for å skynde seg ut av sengen om morgenen og kaste dynen over hverandres ansikter, benytt anledningen til å bekrefte kjærligheten deres uten å gjøre et stort nummer ut av det. I stedet for å være limt til telefonen og bombardere hverandre med Reels, gjenopprett kontakten med partneren din ved å improvisere en rask massasje eller en rekke kyss. Eksperten vektlegger kvaliteten på disse øyeblikkene. Disse " gjenopplivingen av flammen "-sporene føles som romantiske mellomspill i gjøremålsplanen .

Viktige øyeblikk om morgenen (10 minutter per uke)

Morgenene er vanligvis et rush. Alt skjer i et halsbrekkende tempo. Vi spiser frokost mens vi kler på oss for å spare tid, og vi haster inn døren og roper: «Vi sees i kveld!» Vi følger knapt med på partneren vår. Likevel, selv om vi ikke er i humør til å snakke, kan vi spørre partneren vår hvordan de følte seg da de våknet og hva planene deres er for dagen. «Å vise interesse for den andre personen, selv kort, er et verdifullt tegn på oppmerksomhet», forklarer psykologen.

Daglige sammenkomster (1 time og 40 minutter per uke, eller 20 minutter per dag)

Når vi kommer hjem etter en lang dag, går vi rett til sofaen og tenker på ingenting annet enn å slappe av. Vi foretrekker varmen fra teppet vårt fremfor partnerens. Vår første instinkt bør imidlertid være å kose og kysse vår sjelevenn i seks sekunder (ingen timer nødvendig), og deretter reflektere over dagen vår, og unngå klager. Disse øyeblikkene med kontakt bidrar til å gjenopprette båndet etter en dag fra hverandre.

En meningsfull dialog (35 minutter per uke)

Vi er bedre til å kritisere enn til å komme med romantiske erklæringer. Vi minner partneren vår på at de ikke har tatt ut søpla eller at de glemte å henge opp klesvasken, men vi smigrer sjelden egoet deres. Likevel er det ingen grunn til å vente til Valentinsdagen for å takke partneren vår for at han er der og overøse dem med blomster. Det er ingen grunn til å kaste seg ut i shakespeareske monologer eller gjenskape en scene fra «Notting Hill». Vi kan ganske enkelt si : «Jeg er stolt av deg» eller «Du betyr så mye for meg hver dag.» Det er spesielt givende (og det går begge veier). Vennlighet er smittsomt.

Kjære gester (35 minutter per uke)

Det sier seg selv: hvert par har sitt eget kjærlighetsspråk. Noen ser barnslige krangler som stille «Jeg elsker deg», mens andre foretrekker følsomheten i inderlige samtaler eller varmen fra fysisk berøring. Ideen? Å komme nærmere hverandre følelsesmessig, å gjenoppbygge forbindelsen mellom sinn. Så vi foreskriver oss selv 5 minutter med ømhet hver dag.

En romantisk kveld (2 timer per uke)

Og vi snakker ikke om kvelder der alle sitter på telefonen eller er oppslukt av TV-en. Enten det er en middag hjemme som lages sammen, et brettspill, en spasertur i måneskinnet eller en pause på spaet, trenger vi rett og slett å komme sammen, vekk fra « pendling, jobb, søvn »-rutinen.

Ta en oversikt over kjærlighetslivet ditt (1 time per uke)

Noen psykologer anbefaler å organisere «krangelkvelder» for å unngå «trykkoker»-effekten og forhindre at følelsene eksploderer. Det er imidlertid ikke nødvendig å være så «radikal». Dere kan også sitte rundt et bord med litt snacks (for å lette stemningen) og brainstorme om kjærlighetslivet. Hvorfor ikke lage en «følelseskrukke»? Bytt på å tegne fra en lapp og diskuter følelsene deres. Det er absolutt hyggeligere enn å ha en offentlig krangel i stuen og utsette hele nabolaget for lyden av den.

Ved å sette av seks timer med kvalitetstid med partneren vår, setter vi forholdet tilbake i høysetet uten å kvele hverandre. Dette bidrar til å gjenopprette harmonien i hjemmet og styrke kjærligheten vår hver dag.