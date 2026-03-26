Å klovne rundt i kjærlighet: et enkelt karaktertrekk eller en skjult beskjed?

Partneren din klovner rundt i de mest delikate situasjoner og tar alt som en spøk. Han er en skikkelig spøkefugl. Selv i alvorlige øyeblikk finner han en måte å snike inn en vits eller komme med tvilsomme ordspill. Han kunne absolutt vurdert et karriereskifte til sirkuset, men foreløpig er det du som må tåle dette konstante enmannsshowet og den overdrevne humoren. I motsetning til hva du kanskje tror, er det ikke mangel på modenhet, og det er heller ikke et uttrykk for dyp uinteresse.

Vanskeligheter med å kommunisere

Humor . Det er denne nesten medfødte evnen som spontant tiltrakk deg til partneren din, som er en vandrende vits. Han kom ikke med store romantiske uttalelser, men han fikk absolutt kinnbeina dine til å rykke til. Bortsett fra at selv om du er et lett publikum og lett å le, har denne egenskapen som fikk hjertet ditt til å flagre i går blitt en alvorlig svakhet. Langt fra å være en gledesdreper, setter du pris på vitser, men bare når de er veltimede og ikke forstyrrer voksensamtaler.

Du er ikke sammen med en poetisk Romeo, men med en førsteklasses komiker. Du foretrakk kongens narr fremfor eventyrprinsen. Og selv om partneren din er en utmerket humørforsterker, vet han ikke når han skal stoppe. Det ligger bare ikke i hans natur. Du kan rynke pannen og innta en kort tone, men han svarer alltid med en vits, som om det var hans eneste språk. Det finnes menn som trekker seg tilbake i stillhet , og det finnes andre som bare åpner munnen for å underholde publikum.

Du kan føle at han prøver å avlede oppmerksomheten eller raskt bytte tema. Men når partneren din forsiktig etterligner deg eller svarer på ordene dine med en frase som er ment å «lette opp stemningen», gjør han det ikke for å bagatellisere det du sier eller bagatellisere følelsene dine. Humor er et «utløp», en avledning, men fremfor alt en « kommunikasjonsfeil ».

«Avhengig av paret vil noen foretrekke stillhet, ikke svare eller bare nikke. Og så vil de flykte fra samtalen. Her er det en slags letthet med latter. Og derfor plasserer vi letthet der det ikke er noen, og der det på den andre siden er bekymring», sier sexolog og psykoanalytiker Catherine Blanc på Europe 1 radio , og minner lytterne om at det kan misforstås.

Uttrykket av uro

Partneren din erter deg der du forventer et oppriktig kompliment . De reagerer på dine inderlige uttalelser med rampete og lekenhet, mens du håper på ekte hengivenhet tilbake. Hvis partneren din bruker for mye latter og humor, selv i konflikter og intime øyeblikk, er det først og fremst en fasade. Det er et skalkeskjul for å maskere ubehag. Noen bruker latter slik andre surmuler og trekker seg tilbake uten et ord. Humor er en strategi for å skape en avledning og snu situasjonen.

«Noen ganger stikker vi av fordi vi ikke klarer å konfrontere oss selv, vi klarer ikke å stille spørsmål ved oss selv eller engang bli stilt spørsmål ved. Så vi bruker humor fordi vi vet at det fungerer, og det lar oss gjenvinne makt siden vi får den andre personen til å le», forklarer spesialisten.

Å nærme seg alt gjennom humorens linse betyr imidlertid å lukke seg ute fra andres rå følelser og skape en frakobling, eller til og med å virke egoistisk i stedet for en "leverandør av god humor".

Humor som et skjold

«Menneskets høyeste forsvarsmekanisme.» Slik definerte Sigmund Freud humor. Og med god grunn: bak en velplassert vittighet ligger det noen ganger en ekte emosjonell forsvarsmekanisme.

Partneren din tuller ikke bare for å få deg til å le eller lette opp stemningen. De tuller for å beskytte seg selv. Fra deg, fra seg selv, men spesielt fra det visse samtaler kan bringe opp. Å snakke om følelsene sine, innrømme en feil, uttrykke frykt eller sårbarhet … dette er alle glatte bakker de foretrekker å unngå med en velplassert vits.

Humor blir da en usynlig rustning. Der noen trekker seg tilbake i stillhet eller flykter, velger han en smart vending. En vits, et ordspill, en imitasjon ... og vips, det alvorlige emnet forsvinner som ved et trylleslag. Det er ikke det at han ikke har noe å si, det er det at han ikke vet hvordan han skal si det på noen annen måte. «Så vitser er greit, men bare hvis de ikke stilner noen», advarer eksperten.