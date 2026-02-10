Under Super Bowl-pauseshowet giftet dette paret seg foran hele verden.

Under Super Bowl-pauseshowet i 2026 forvandlet et par begivenheten til et ekte eventyr, og sa «Ja» foran millioner av seere. Denne foreningen, en feiring av kjærlighet, ble orkestrert av den puertoricanske rapperen og sangeren Bad Bunny selv under sin liveopptreden.

Et live-bryllup på Super Bowl-plenen

Fem minutter ut i Bad Bunnys pauseshow ble banen på Levi's Stadium i California forvandlet til et bryllupsbakgrunn. Omgitt av dansere kledd i hvitt, utvekslet Eleisa «Elli» Aparico og Thomas «Tommy» Wolter løfter i en ekte seremoni, midt i den puertoricanske rapperens opptreden. Etter å ha utvekslet løfter og et kyss under spotlightene, gikk paret til en imponerende bryllupskake før de entret dansegulvet. Deres første dans var til en salsaversjon av «Die With A Smile», fremført live av Lady Gaga, en overraskelsesgjest på Super Bowl 2026, noe som gjorde øyeblikket enda mer surrealistisk.

"En mulighet man bare får én gang i livet"

Så snart kvelden var over, delte bruden bilder fra øyeblikket på Instagram, og betrodde at hjertet hennes var «fullt» og at opplevelsen hadde vært «utrolig». Hun benyttet anledningen til å takke Bad Bunny på spansk: «Takk for at du vektlegger kjærlighet, Benito, fordi det alltid er nødvendig», skrev hun, før hun erklærte sin kjærlighet til mannen sin.

Tommy Wolter beskrev på sin side 8. februar som «en av de beste dagene» i livet sitt. I et annet innlegg oppsummerte han kvelden med en rørende setning: «Den beste delen av kvelden var å dra med en kone. Jeg elsker deg.» Dagen etter la han ut et bilde av dansen deres med disse ordene: «Et uforglemmelig øyeblikk med mitt livs kjærlighet. Jeg kan ikke takke Bad Bunny nok for denne vakre, enestående muligheten.»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Tommy (@teezuspiece)

Hvordan dette «ukonvensjonelle» bryllupet kom i stand

Etter Super Bowl-pauseshowet i 2026 bekreftet teamet med den puertoricanske rapperen og sangeren Bad Bunny at det faktisk var et ekte bryllup. Det hele startet med en invitasjon: paret hadde bedt sangeren om å delta i bryllupet deres. Til slutt skjedde det motsatte: de ble invitert til å gifte seg under Apple Musics pauseshow, med Bad Bunny som forlover, og han signerte til og med vigselsattesten på stedet.

Seremonien var mer enn bare et teatralsk skue; den var en del av et større bilde, tenkt som en feiring av puertoricansk kultur og kjærlighetens kraft. På slutten av showet dukket det opp en melding: «Det eneste som er mektigere enn hat er kjærlighet», som ga full mening til dette globalt TV-sendte bryllupet.

Super Bowl-pauseshowet i år, 2026, som vanligvis er forbeholdt omhyggelig koreograferte forestillinger og spektakulære effekter, ga vei for en dypt personlig følelse. Ved å tilby dette paret muligheten til å gifte seg foran hele verden, forvandlet Bad Bunny et underholdningsøyeblikk til et romantisk manifest.

Til syvende og sist, bak rampelyset, minner denne foreningen midt i den største amerikanske sportsbegivenheten oss om én enkel ting: selv i hjertet av skuespillet er det alltid styrken av delt kjærlighet som etterlater størst inntrykk.