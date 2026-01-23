Search here...

Vil det snart bli straffbart å lyve i politikken? Dette landet har nettopp krysset en historisk terskel.

Samfunn
Naila T.
Photo d'illustration : Wikimedia Commons/Pexels

Wales har nettopp tatt et historisk skritt ved å bestemme at det å bevisst lyve under en valgkamp ikke lenger er en ren moralsk svikt, men en kriminell handling. Denne «revolusjonen» er drevet av en sterk ambisjon: å beskytte velgerne og gjenopprette meningen med ordet «demokrati».

En førstegangsopplevelse i Storbritannia

Tidlig i januar 2026 vedtok Senedd – det walisiske parlamentet – en lov som opprettet en spesifikk straffbar handling for enhver falsk eller villedende uttalelse som med vilje er gitt med sikte på å påvirke en avstemning. Dette er første gang i Storbritannia, hvor politisk løgn frem til nå absolutt har blitt kritisert, men sjelden straffet rettslig.

Dette initiativet, støttet av den walisiske Labour-regjeringen, tar tak i en dyptliggende uro: en økende mistillit fra innbyggerne til sine representanter. For mange brutte løfter, for mye forvrengt informasjon, for mye tvil ... Det var på tide, ifølge lovforslagsforkjemperne, å sette sannheten tilbake i sentrum av den offentlige debatten.

Når løgn blir et juridisk problem

Det er selvsagt ingen enkel oppgave å oversette begrepet «politisk løgn» til juridiske termer. Loven retter seg mot bevisst falske påstander, men grensen mellom overdrivelse, subjektiv tolkning og bevisst bedrag er fortsatt vanskelig å trekke. Hvordan kan hensikt bevises? Når blir et løfte en løgn? Hvor slutter politisk retorikk og manipulasjon begynner? Dette er alle spørsmål som må avklares i årene som kommer, ettersom effektiv implementering av loven vil ta tid. Likevel er det viktigste poenget der: et rammeverk er etablert, en kurs er satt.

Mot et sunnere demokrati?

I en kontekst preget av fremveksten av falske nyheter og kampanjer forurenset av desinformasjon, tar denne loven sikte på å sette verifiserbare fakta tilbake i sentrum av debatten. Den sender et klart budskap: politisk diskurs er ikke en lovløs arena, men et rom for ansvarlighet. Det er også en måte å gjenoppbygge tillit mellom borgere og institusjoner. Fordi et sterkt demokrati er avhengig av informerte, respekterte og verdsatte velgere. Og ingenting er mer respektfullt enn sannheten.

Mellom entusiasme og bekymringer

Ikke overraskende vekker loven blandede reaksjoner.

  • Tilhengerne ser det som et «sterkt signal for demokrati», et modig skritt mot et mer etisk politisk liv, mer i tråd med samfunnsverdier.
  • Hans kritikere frykter imidlertid et angrep på ytringsfriheten, eller til og med rettsforfølgelse brukt til politiske formål.

Den walisiske regjeringen insisterer på at den ønsker å etablere et balansert, proporsjonalt og beskyttende rammeverk for å forhindre misbruk. Den virkelige testen vil komme under de kommende valgkampene.

En modell for Europa?

Dette walisiske initiativet kan godt inspirere andre regioner og land. Over hele Europa står spørsmål om valgmanipulasjon, desinformasjon og politisk ansvarlighet sentralt i debatten. Wales smir en ny, dristig vei, en som er dypt i tråd med den demokratiske ånden.

Så, bør det å lyve i politikken bli en forbrytelse? Wales tar grep. Og dette valget kan godt omforme, med mot og klarhet, konturene av et mer levende, rettferdig og mer inspirerende demokrati.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
