Hva er «håndvesketesten» under et jobbintervju?

Hva om vesken din ble gjenstand for profesjonell evaluering? En praksis kalt «vesketest» sirkulerer stadig mer i noen rekrutteringsprosesser. Presentert som «en metode for å analysere organisasjonen eller personligheten», genererer den mye kritikk, spesielt når det gjelder personvern og likestilling.

En mildt sagt overraskende rekrutteringsmetode.

«Håndvesketesten» går ut på at en rekrutterer ber en kandidat om å vise eller tømme innholdet i vesken sin under et intervju. Den uttalte ideen er å observere hvordan gjenstandene er ordnet for å utlede visse karaktertrekk.

Lommebok, nøkler, sminke, notatbok, snacks eller kvitteringer blir da antatte ledetråder som avslører kandidatens personlige organisering. I følge logikken bak denne testen vil en strukturert veske med dedikerte rom demonstrere et metodisk og strengt sinn, mens en mer overbelastet eller mindre organisert veske kan tolkes – feilaktig – som et tegn på uorganisering. Videre retter denne praksisen, som er spesielt populær på sosiale medier, seg nesten utelukkende mot kvinner.

Hva rekrutterere tror de analyserer

Rekrutterere som forfekter denne tilnærmingen hevder at det er en måte å gå utover CV-en og observere en kandidats «virkelige liv». De mener flere aspekter er avslørende:

Personlig organisering: Tilstedeværelsen av poser, strukturert oppbevaring eller et sett med nyttige gjenstander ville bli tolket som bevis på forventning og effektiv håndtering av hverdagen.

Personlighet: visse objekter kan oppfattes som ledetråder om vaner eller interesser.

Prioriteringer og forberedelser: en notatbok, en bok eller en lader kan antyde nysgjerrighet, forberedelse eller praktisk sans.

Disse tolkningene er imidlertid i stor grad basert på antagelser. En full veske kan rett og slett gjenspeile en travel livsstil, en organisert personlighet eller behovet for å bære flere nyttige ting på en hektisk dag. Personlig organisering handler ikke bare om utseendet til et tilbehør.

En svært kontroversiell praksis

«Håndvesketesten» er svært splittende. Mange stemmer fordømmer den som et dypt partisk verktøy.

For det første reiser det et spørsmål om likestilling. Menn møter sjelden likeverdige krav når det gjelder sine personlige eiendeler. Derfor forsterker det en ubalanse i evalueringen av kandidater å bare sikte seg inn på et tilbehør assosiert med kvinner.

Videre kan denne typen forespørsel avsløre intime gjenstander: medisiner, hygieneprodukter, personlige dokumenter. Å be noen om å avsløre disse gjenstandene i en profesjonell sammenheng kan oppfattes som et inngrep i deres privatliv.

I Frankrike regulerer lovgivningen strengt rekrutteringsmetoder. Arbeidsloven forbyr spørsmål eller praksis som krenker personvernet eller ikke er direkte relatert til ferdighetene som kreves for stillingen. Innenfor denne rammen anses ikke inspeksjon av innholdet i en personlig bag som en legitim evalueringsmetode. Til tross for dette kan praksisen fortsatt forekomme i uformelle omgivelser eller i visse bedriftskulturer som er mindre bevisste på disse problemstillingene.

Til syvende og sist er «vesketesten» like fascinerende som den er forvirrende, fordi den fremhever visse skjevheter som fortsatt er til stede i rekrutteringsprosesser. Å bedømme en kandidat basert på innholdet i vesken hennes er ensbetydende med å projisere stereotypier snarere enn å vurdere faktiske ferdigheter. Profesjonell suksess måles imidlertid ikke etter hvordan man organiserer eiendelene sine.